"Рушійна сила" поширення COVID-19 - люди віком 20-40 років, які не знають, що вони інфіковані, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані тим, що основним джерелом поширення коронавірусу стали люди віком 20-40 років, багато з яких хворіли безсимптомно, заражаючи при цьому інших.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.
За словами представників ВООЗ, останнім часом значно збільшився відсоток молодих людей, які захворіли на COVID-19. Вони можуть не знати про це самі, але при цьому заражати найбільш вразливі групи населення.
"Люди віком 20, 30 і 40 років, які не знають, що вони інфіковані, є рушійною силою поширення коронавірусу", - зазначили в організації.
Особливо ця проблема торкнулася регіонів, де проживає багато хворих і літніх людей, а також де медичне обслуговування залишається на вкрай низькому рівні, наголосили чиновники ВООЗ.
Нагадаємо, 9 червня в ВООЗ заявляли, що особи, які безсимптомно хворіють на коронавірус, рідко бувають заразними.
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Правильнее "А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем примерно по 25 человек в сутки"
Поскольку тему туберкулеза ковидоотрицатели поднимают часто, то точное среднее за последние 10 дней
Вот более точное значение
можете проверить, 18, 25, 25, 29, 19, 22, 19, 33, 26,19 в среднем по 23,5 в сутки
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine
Вот мой предыдущий пост подобным деятелям
https://censor.net/user/95229
По туберкулезу
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
То есть от туберкулеза умирает в среднем по Украине 10.12 человек в сутки. А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем по 24,8 человек.
https://censor.net/comments/locate/3213477/019214c9-8521-71ba-a5df-384a8925f0a2
https://censor.net/comments/locate/3213477/019214c9-8521-71ba-a5df-384a8925f0a2Проверяйте, математик
в среднем примерно25 человек".
Смотрим
В цілому за перші п'ять місяців 2020 року померли 239 967 осіб.
Від COVID-19 померли 642 українця, у тому числі від неідентифікованого вірусу - 21 людина.
За січень-травень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 3197 осіб, серед них туберкульоз - 1405, від СНІДу померли 1355 українців. Злоякісні онкологічні утворення стали причиною смерті 31 930 громадян.
В 2018 умерло от туберкулеза порядка почти 3700, в 2019 - около 3400. В 2020 должно быть около 3200.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz Добавим, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.
(1405/5)*12=3372
Вывод - Вы снова врете.
При цьому регіон демонструє дуже погану динаміку одужання від COVID-19: станом на 14 серпня 2020 року із 11658 інфікованих коронавірусом SARS-COV-2 одужало дише 3157 осіб, тобто 27,08% від загальної кількості інфікованих
. Протягом 13 серпня 2020 року лабораторії Львівщини підтвердили наявність коронавірусу в організмі 184 мешканців області, в той же час лабораторно зафіксовано лише 56 випадків одужання від COVID-19, отож темпи інфікування більш ніж утричі перевищують темпи одужання. Відповідно зростає кількість «активних» пацієнтів із коронавірусом, значна частина яких потребує стаціонарного лікування.
На Львівщині іще дві лікарні почали приймати хворих на COVID-19
«Короновірусних» пацієнтів тепер приймають центральні районні лікарні у Буську та Жидачеві