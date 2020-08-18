"Рушійна сила" поширення COVID-19 - люди віком 20-40 років, які не знають, що вони інфіковані, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані тим, що основним джерелом поширення коронавірусу стали люди віком 20-40 років, багато з яких хворіли безсимптомно, заражаючи при цьому інших.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

За словами представників ВООЗ, останнім часом значно збільшився відсоток молодих людей, які захворіли на COVID-19. Вони можуть не знати про це самі, але при цьому заражати найбільш вразливі групи населення.

"Люди віком 20, 30 і 40 років, які не знають, що вони інфіковані, є рушійною силою поширення коронавірусу", - зазначили в організації.

Особливо ця проблема торкнулася регіонів, де проживає багато хворих і літніх людей, а також де медичне обслуговування залишається на вкрай низькому рівні, наголосили чиновники ВООЗ.

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Нагадаємо, 9 червня в ВООЗ заявляли, що особи, які безсимптомно хворіють на коронавірус, рідко бувають заразними.