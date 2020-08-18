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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в Херсонській міській лікарні: кількість захворілих на COVID-19 зросла до 30 осіб, троє хворих померли, - ОДА

Спалах коронавірусу в Херсонській міській лікарні: кількість захворілих на COVID-19 зросла до 30 осіб, троє хворих померли, - ОДА

Глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв просить завершити до кінця тижня службове розслідування щодо подій у Херсонській міській клінічній лікарні ім. О.С. Лучанського, де до 30 людей зросла кількість хворих на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА), передає Цензор.НЕТ.

"У мене прохання прискорити розслідування та зробити висновки з цієї події, щоб у майбутньому унеможливити подібні ситуації в інших закладах охорони здоров'я. Тому чекаю пропозицій за результатами цього розслідування до кінця тижня", - зазначив глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій, ОТГ і міст обласного значення.

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В ОДА зазначили, що зараз у лікарні виявлено 30 випадків інфікування коронавірусом:

- 18 медичних працівників;
- 1 працівник лікарні, який не є медпрацівником;
- 5 пацієнтів, які перебували в лікарні на лікуванні;
- 6 осіб, які контактували з інфікованими.

Так, 10 осіб з цього осередку перебувають в обласній інфекційній лікарні, з них 8 осіб – медичні працівники, 2 особи у стані середньої важкості, 20 осіб спостерігаються вдома.

"Троє хворих, переведених з лікарні ім. О.С. Лучанського, на жаль, померли", - сказано в повідомленні.

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У зв'язку з виявленням спалаху коронавірусної інфекції у пацієнтів і медичних працівників Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського, в закладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписування та приймання дорослих і дітей планового і невідкладного порядку.

Спалах коронавірусу в Херсонській міській лікарні: кількість захворілих на COVID-19 зросла до 30 осіб, троє хворих померли, - ОДА 01

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) ОДА (1631) Херсон (3471) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брехуни напишуть що люди вмерли від коронавірусу.
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18.08.2020 12:36 Відповісти
Люди померли через дегенератів від медицини які заразили важкохворих ще й короною. У лікарні.
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18.08.2020 12:56 Відповісти
З нашого протоколу досі хініни не вилучили, то ж невідомо, від чього смерті.
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18.08.2020 15:08 Відповісти
неужели до сих пор киевским реформаторам не ясно, что вирусобесие на юге не проходит и их блеяние про карантин вызовет неприятную для них реакцию.
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18.08.2020 12:46 Відповісти
Зе в Херсон собрался, пусть заедет туда, поддержит
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18.08.2020 12:58 Відповісти
Жаль, что в этой больнтце не лежали и не работали свидетели отсуствия короновируса. Из 33 человек 3 умерло и быстрое распространения вируса по больнице...
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18.08.2020 13:43 Відповісти
 
 