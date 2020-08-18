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Тяжкохворого українського моряка евакуювали з Анголи в Україну спеціальним медичним рейсом, - посольство

Тяжкохворого українського моряка евакуювали з Анголи в Україну спеціальним медичним рейсом, - посольство

Сьогодні після двох результативних спроб евакуювати з Луанди тяжкохворого українського моряка гуманітарними рейсами посольству України в Анголі вдалося репатріювати тяжкохворого громадянина України спеціальним медичним авіарейсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

Певні складнощі у репатріації виникли внаслідок стану здоров’я хворого громадянина України, а також закритого кордону Анголи у зв’язку з пандемією COVID-19.

Співробітники Посольства супроводили громадянина України до літака Air Alliance аеропорта Кватру де Феверейру, куди його доставили швидкою допомогою клініки Sagrada Esperança і де йому була надана всіляка підтримка.

"Посольство України в Анголі висловлює вдячність компетентним ангольським органам за оперативність дій в організації надання дозволу на прильот спеціального медичного борту", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Ангола (17) моряки (927) посольство (950)


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Топ коментарі
+2
Рядом ЮАР с замечательными больницами.

Дешевле обошлось бы, чем перелёт в Украину и лечение в Житомирской больнице
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18.08.2020 12:57 Відповісти
+2
А коли в Іловайську гинули сотні, вас це якось не колишило?
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18.08.2020 13:12 Відповісти
+2
А може ти туди кинувся рятувати збройні сили з котла?
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18.08.2020 13:14 Відповісти
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Україна своїх не кидає
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18.08.2020 12:45 Відповісти
Сергей Васильев 9c8a60d0
Ага, когда мучительно умираешь от ранения, и не можешь дождаться помощи трое суток. Там, правда, один взял все это под свой контроль. Но нелегко было контролировать, когда пасть набита шашлыком на хрущевской даче...
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18.08.2020 12:59 Відповісти
А коли в Іловайську гинули сотні, вас це якось не колишило?
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18.08.2020 13:12 Відповісти
А може ти туди кинувся рятувати збройні сили з котла?
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18.08.2020 13:14 Відповісти
мені ніколи було, гроші по офшорам треба було розпихати і парад провести
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18.08.2020 15:07 Відповісти
У тебя синдром "а вот при порошенко..."?
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18.08.2020 13:16 Відповісти
а не було..?
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18.08.2020 13:37 Відповісти
Ещё раз повторю для упоротых. Ваши ответы мне напоминают "сам дурак". Почему на мой комментарии про бездеятельность зеублюдка, вы примитивно отвечаете "а вот порошенко..." Хоть раз можете принципиально оценить убожество, которое привели к власти?
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18.08.2020 17:26 Відповісти
убогість нинішньої влади ніхто не заперечує, але не треба створювати псевдобожеств із представників попередньої..
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19.08.2020 10:53 Відповісти
Вопрос и был по убогости зеленского, но вы привычно перевели рельсы на предшественников
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19.08.2020 11:23 Відповісти
треба не забувати, що були не самі перемоги..а радше навпаки..і події мають причинно - наслідковий зв'язок..
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19.08.2020 11:41 Відповісти
Понял, старая песня "а вот при порошенко...")))))))))))
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19.08.2020 11:44 Відповісти
Ну хоть здесь ничтожество не контролировало. Да оно и к лучшему....
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18.08.2020 13:49 Відповісти
Рядом ЮАР с замечательными больницами.

Дешевле обошлось бы, чем перелёт в Украину и лечение в Житомирской больнице
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18.08.2020 12:57 Відповісти
К сожалению ЮАР глухо закрыта. Там понимают..что такое корона и к чему это может привести!!))).
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18.08.2020 13:48 Відповісти
 
 