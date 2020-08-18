Тяжкохворого українського моряка евакуювали з Анголи в Україну спеціальним медичним рейсом, - посольство
Сьогодні після двох результативних спроб евакуювати з Луанди тяжкохворого українського моряка гуманітарними рейсами посольству України в Анголі вдалося репатріювати тяжкохворого громадянина України спеціальним медичним авіарейсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
Певні складнощі у репатріації виникли внаслідок стану здоров’я хворого громадянина України, а також закритого кордону Анголи у зв’язку з пандемією COVID-19.
Співробітники Посольства супроводили громадянина України до літака Air Alliance аеропорта Кватру де Феверейру, куди його доставили швидкою допомогою клініки Sagrada Esperança і де йому була надана всіляка підтримка.
"Посольство України в Анголі висловлює вдячність компетентним ангольським органам за оперативність дій в організації надання дозволу на прильот спеціального медичного борту", - йдеться в повідомленні.
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