Тяжкохворого українського моряка евакуювали з Анголи в Україну спеціальним медичним рейсом, - посольство

Сьогодні після двох результативних спроб евакуювати з Луанди тяжкохворого українського моряка гуманітарними рейсами посольству України в Анголі вдалося репатріювати тяжкохворого громадянина України спеціальним медичним авіарейсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

Певні складнощі у репатріації виникли внаслідок стану здоров’я хворого громадянина України, а також закритого кордону Анголи у зв’язку з пандемією COVID-19.

Співробітники Посольства супроводили громадянина України до літака Air Alliance аеропорта Кватру де Феверейру, куди його доставили швидкою допомогою клініки Sagrada Esperança і де йому була надана всіляка підтримка.

"Посольство України в Анголі висловлює вдячність компетентним ангольським органам за оперативність дій в організації надання дозволу на прильот спеціального медичного борту", - йдеться в повідомленні.

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