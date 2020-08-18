Прокуратура передала до суду справу судді, який розголосив дані слідства у справі про вбивство журналіста Сергієнка

Офіс Генерального прокурора завершив досудове розслідування і передав до суду обвинувальний акт щодо судді одного із судів Черкаської області, який звинувачується в розголошенні даних досудового слідства у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі прокуратури, здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та замовлення вбивства журналіста Василя Сергієнка, застосували до свідка заходи безпеки у вигляді переведення до іншого слідчого ізолятора. Він був обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні та перебував у Черкаському СІЗО, при цьому побоювався за своє життя та здоров’я", - повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

З метою отримання дозволу суду на переведення, слідчі звернулися до головуючої у справі судді, надавши їй копії відповідної постанови та заяви. Суддя на черговому відкритому судовому засіданні винесла питання переведення особи до іншого слідчого ізолятора на розгляд учасників провадження та розголосила дані досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні, перешкодивши таким чином слідчим прокуратури у встановленні обставин справи.

"Як наслідок, свідок, щодо якого застосували заходи безпеки, був вимушений заперечувати факт співпраці з правоохоронцями, а достатніх доказів для повідомлення про підозру замовникам вбивства не здобуто", - повідомляють в Офісі Генпрокурора.

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Нагадаємо, 16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка Вадима Мельника, колишнього начальника охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

У травні 2019 року в Городищенському суді вибухнув скандал. Місцева суддя під час відкритого засідання зачитала інформацію про застосування заходів безпеки до одного з підозрюваних, чим фактично розкрила вразливу інформацію і перешкодила роботі слідства. Ці документи не були пов'язані зі справою, яку суд вже слухає. Прокуратура хотіла перевести одного з підозрюваних у Київ на кілька днів.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

8 січня 2020 р суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним із обвинувачених у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка.