Українські політтехнологи звернулися до влади через тиск на їхнього колегу Касьянова: політтехнологів під час виборів не чіпають

Українські політтехнологи звернулися з відкритим листом до представників української влади, політиків і журналістів через відкритого тиску влади на політтехнолога Дмитра Касьянова, що консультує зараз мера Дніпра Бориса Філатова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на Facebook-сторінці українського політтехнолога Сергія Гайдая.

"Чи не вперше за всю історію виборів в Україні влада дозволила силовикам відкрито пресингувати нашого колегу Дмитра Касьянова. Зараз він консультує мера Дніпра Бориса Філатова і через це потрапив під пресинг на замовлення його політичних конкурентів", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, глава Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник домовився з місцевим управлінням СБУ, щоб звинуватити Касьянова в створенні злочинного угруповання. У зв'язку з цим силовики зробили спроби обшукати квартири Дмитра і його родичів у різних містах України, далеких від Дніпра.

"Ми чудово розуміємо, що ці звинувачення на адресу Дмитра смішні і безглузді. Вважаємо, що це нахабна і цинічна спроба у такий ниций спосіб вплинути на перебіг виборчої кампанії Бориса Філатова. Як учасники професійної спільноти політичних технологів і консультантів ми хочемо нагадати Президенту Володимиру Зеленському, представникам правоохоронних органів і особисто пану Олійнику, що негласних правил завжди потрібно дотримуватися. Інакше хтось може раптово перестати дотримуватися їх стосовно вас", - додали політтехнологи.

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"Наша професія стає дужезатребуваною під час виборів. А вибори - це завжди поєдинок, війна, протистояння і конкуренція. І на будь-якій війні є свої неписані правила... Коли ковбої влаштовують перестрілку у салуні, не можна стріляти в піаніста. Бійка скінчиться, а музика потрібна завжди ... Так і під час виборів для політиків є неписане правило: не чіпати журналістів, адвокатів і політтехнологів. Аджевони виконують свою роботу. І ця робота затребувана і політиками, і суспільством", - йдеться в повідомленні.

Політтехнологи підкреслюють, що коли учасники виборів починають переступати червоні лінії, чинити тиск на політтехнологів - це ознака втрати у них почуття самозбереження.

"Сьогодні ви розправилися зі штабом конкурента - завтра прийдуть до вас і до ваших штабістів. Сьогодні ви не дотримується правил чесного поєдинку і конкуренції - завтра ніхто не буде дотримуватися їх щодо вас", - наголошується в повідомленні.

Лист підписали вже 29 осіб.

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