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Новини
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Українські політтехнологи звернулися до влади через тиск на їхнього колегу Касьянова: політтехнологів під час виборів не чіпають

Українські політтехнологи звернулися до влади через тиск на їхнього колегу Касьянова: політтехнологів під час виборів не чіпають

Українські політтехнологи звернулися з відкритим листом до представників української влади, політиків і журналістів через відкритого тиску влади на політтехнолога Дмитра Касьянова, що консультує зараз мера Дніпра Бориса Філатова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на Facebook-сторінці українського політтехнолога Сергія Гайдая.

"Чи не вперше за всю історію виборів в Україні влада дозволила силовикам відкрито пресингувати нашого колегу Дмитра Касьянова. Зараз він консультує мера Дніпра Бориса Філатова і через це потрапив під пресинг на замовлення його політичних конкурентів", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, глава Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник домовився з місцевим управлінням СБУ, щоб звинуватити Касьянова в створенні злочинного угруповання. У зв'язку з цим силовики зробили спроби обшукати квартири Дмитра і його родичів у різних містах України, далеких від Дніпра.

"Ми чудово розуміємо, що ці звинувачення на адресу Дмитра смішні і безглузді. Вважаємо, що це нахабна і цинічна спроба у такий ниций спосіб вплинути на перебіг виборчої кампанії Бориса Філатова. Як учасники професійної спільноти політичних технологів і консультантів ми хочемо нагадати Президенту Володимиру Зеленському, представникам правоохоронних органів і особисто пану Олійнику, що негласних правил завжди потрібно дотримуватися. Інакше хтось може раптово перестати дотримуватися їх стосовно вас", - додали політтехнологи.

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"Наша професія стає дужезатребуваною під час виборів. А вибори - це завжди поєдинок, війна, протистояння і конкуренція. І на будь-якій війні є свої неписані правила... Коли ковбої влаштовують перестрілку у салуні, не можна стріляти в піаніста. Бійка скінчиться, а музика потрібна завжди ... Так і під час виборів для політиків є неписане правило: не чіпати журналістів, адвокатів і політтехнологів. Аджевони виконують свою роботу. І ця робота затребувана і політиками, і суспільством", - йдеться в повідомленні.

Політтехнологи підкреслюють, що коли учасники виборів починають переступати червоні лінії, чинити тиск на політтехнологів - це ознака втрати у них почуття самозбереження.

"Сьогодні ви розправилися зі штабом конкурента - завтра прийдуть до вас і до ваших штабістів. Сьогодні ви не дотримується правил чесного поєдинку і конкуренції - завтра ніхто не буде дотримуватися їх щодо вас", - наголошується в повідомленні.

Лист підписали вже 29 осіб.

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Автор: 

політтехнології (27) Філатов Борис (468)


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Топ коментарі
+8
Бідося.
А що ж так? Як диктаторського Баригу нон стоп лайном поливав так норм. А чесні обличчя мабуть натякнули що може у нього теж буде "горіла сосна палала"?.
Ну нічого. Сподіваюся з'їсть свою страву повністю.
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18.08.2020 13:13 Відповісти
+6
а як той же Гайдай поливав Пороха... Я от тільки не пригадаю, з якого штабу: Йулі, Ататлотія чи *********...
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18.08.2020 13:12 Відповісти
+3
Цікаво, а кого сцикло хоче замість Філатова?
Якусь людину кало-мойші?
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18.08.2020 13:18 Відповісти
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Хрінові ви технологи, якщо не витримуєте тиск під час виборів.
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18.08.2020 13:07 Відповісти
Війна політтехнологів?
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18.08.2020 13:08 Відповісти
а як той же Гайдай поливав Пороха... Я от тільки не пригадаю, з якого штабу: Йулі, Ататлотія чи *********...
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18.08.2020 13:12 Відповісти
Бідося.
А що ж так? Як диктаторського Баригу нон стоп лайном поливав так норм. А чесні обличчя мабуть натякнули що може у нього теж буде "горіла сосна палала"?.
Ну нічого. Сподіваюся з'їсть свою страву повністю.
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18.08.2020 13:13 Відповісти
Ще одне яке "зробило це разом". Жри-те)
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18.08.2020 13:16 Відповісти
Цікаво, а кого сцикло хоче замість Філатова?
Якусь людину кало-мойші?
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18.08.2020 13:18 Відповісти
Ніби Загітова.
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18.08.2020 13:35 Відповісти
"Политтехнолог" - одна из наиболее проституированных и гробящих государство профессий. Продаются за бабки любому прохиндею и готовы впарить людям на выборах только тех, кто заплатит больше бабок. Но не тех, кто действительно достоин быть избранным. Именно результаты их "работы" и пожинаем 30 лет. Поэтому их трогать нужно по максимуму.
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18.08.2020 13:45 Відповісти
Тіпа, "кучєров, простітуток і політтєхнологів нє трогать, - оні служат любой власті".
Ги. Самі себе поставили в один смисловий ряд з простітутками.
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18.08.2020 13:49 Відповісти
Большевики, блин, зелёные
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18.08.2020 14:23 Відповісти
Всё что может предложить людям ***** янелох - это беспредел. Зебилоидам на радость.
Вот у меня вопрос - янелох, ты зачем стал президентом? Тебе не стыдно перед своими детьми? Это ты их сделал янелохами и им с этим жить... Придурок... А 73% лохов!!!... какая тут пандемия - это клиника, нарушение функций мозга телевизором!
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18.08.2020 15:45 Відповісти
Вывод: голосуем за Филатова.
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18.08.2020 21:03 Відповісти
 
 