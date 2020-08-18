Українські політтехнологи звернулися до влади через тиск на їхнього колегу Касьянова: політтехнологів під час виборів не чіпають
Українські політтехнологи звернулися з відкритим листом до представників української влади, політиків і журналістів через відкритого тиску влади на політтехнолога Дмитра Касьянова, що консультує зараз мера Дніпра Бориса Філатова.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на Facebook-сторінці українського політтехнолога Сергія Гайдая.
"Чи не вперше за всю історію виборів в Україні влада дозволила силовикам відкрито пресингувати нашого колегу Дмитра Касьянова. Зараз він консультує мера Дніпра Бориса Філатова і через це потрапив під пресинг на замовлення його політичних конкурентів", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, глава Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник домовився з місцевим управлінням СБУ, щоб звинуватити Касьянова в створенні злочинного угруповання. У зв'язку з цим силовики зробили спроби обшукати квартири Дмитра і його родичів у різних містах України, далеких від Дніпра.
"Ми чудово розуміємо, що ці звинувачення на адресу Дмитра смішні і безглузді. Вважаємо, що це нахабна і цинічна спроба у такий ниций спосіб вплинути на перебіг виборчої кампанії Бориса Філатова. Як учасники професійної спільноти політичних технологів і консультантів ми хочемо нагадати Президенту Володимиру Зеленському, представникам правоохоронних органів і особисто пану Олійнику, що негласних правил завжди потрібно дотримуватися. Інакше хтось може раптово перестати дотримуватися їх стосовно вас", - додали політтехнологи.
"Наша професія стає дужезатребуваною під час виборів. А вибори - це завжди поєдинок, війна, протистояння і конкуренція. І на будь-якій війні є свої неписані правила... Коли ковбої влаштовують перестрілку у салуні, не можна стріляти в піаніста. Бійка скінчиться, а музика потрібна завжди ... Так і під час виборів для політиків є неписане правило: не чіпати журналістів, адвокатів і політтехнологів. Аджевони виконують свою роботу. І ця робота затребувана і політиками, і суспільством", - йдеться в повідомленні.
Політтехнологи підкреслюють, що коли учасники виборів починають переступати червоні лінії, чинити тиск на політтехнологів - це ознака втрати у них почуття самозбереження.
"Сьогодні ви розправилися зі штабом конкурента - завтра прийдуть до вас і до ваших штабістів. Сьогодні ви не дотримується правил чесного поєдинку і конкуренції - завтра ніхто не буде дотримуватися їх щодо вас", - наголошується в повідомленні.
Лист підписали вже 29 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що ж так? Як диктаторського Баригу нон стоп лайном поливав так норм. А чесні обличчя мабуть натякнули що може у нього теж буде "горіла сосна палала"?.
Ну нічого. Сподіваюся з'їсть свою страву повністю.
Якусь людину кало-мойші?
Ги. Самі себе поставили в один смисловий ряд з простітутками.
Вот у меня вопрос - янелох, ты зачем стал президентом? Тебе не стыдно перед своими детьми? Это ты их сделал янелохами и им с этим жить... Придурок... А 73% лохов!!!... какая тут пандемия - это клиника, нарушение функций мозга телевизором!