Меркель - Путіну: Влада Білорусі має негайно відпустити політв'язнів і організувати діалог з опозицією
Канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі потрібно негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок Bloomberg.
Крім того, вона висловилася за те, щоб в Білорусі негайно відпустили на свободу політв'язнів. Зрештою, Мінську, на думку Меркель, необхідно почати діалог з опозицією.
"Канцлер наголосила, що білоруська влада має утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів. Крім того, слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством. Це дозволить знайти вихід з кризи", - йдеться в заяві представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.
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интересную тему подкинули на работе: Лукашенко успел заключить с Китаем шикарные для Китая контракты.
Россия убирает Лукашенко.
Интересно, какую игру теперь начнет играть Китай?
https://twitter.com/WallbreakerAlex
https://twitter.com/WallbreakerAlex Wallbreaker https://twitter.com/WallbreakerAlex @WallbreakerAlex https://twitter.com/WallbreakerAlex/status/1295296471638716416 17 авг.
Китай, по слухам, строит в Беларуси или уже построил логистический(-е-) центр(-ы-) для своих товаров.
Если Беларусь будет оккупирована россией, она попадёт под санкции ЕС, а этого Китай допустить не может.
https://twitter.com/UmkaTaDurnik Умка Tа Дурник https://twitter.com/UmkaTaDurnik @UmkaTaDurnik https://twitter.com/UmkaTaDurnik/status/1295417345331126277 17 ч
ну перед отжатием Крыма овощ тоже назаключал.
Строительство порта в Саках, и бабло взял.
и шо? и ничего.
Просто товарисч surov ушлепок кацапцкій.
Вони дуже були здивовані, коли омон п...чив бялоросів палками.
Це значить,що Меркель визнає білоруську владу(виходить і Луку)?Чи як розуміти?
Об этом он, обвинив чиновника в госизмене, написал на своей странице в Facebook.
"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - утверждает Шевченко.
Он подчеркнул, что после набора группы вагнеровцам купили билеты на рейсовый самолет из Минска. Также на этот рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был "случится эпилептический припадок или что-то еще похуже", что потребовало бы "немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному".
"В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников. За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными", - рассказывает агент НАБУ.
Он отметил, что отменить операцию было уже невозможно, поскольку вагнеровцы направлялись в столицу Беларуси на автобусе. Также добавил, что вскоре Баранецкий "был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака". Все они, заявляет ветеран АТО, якобы договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня.
Ссылаясь на данные СБУ, он отметил, что уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.
"И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся... Уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб", - подытожил Шевченко.
Опять таки, если Запад не признает Луку президентом, то кто тогда должен говорить с оппозицией? Опять таки, кто есть оппозиция - часть депутатов парламента, рабочий МАЗа или Тихановская ?
Вони що, разом?