Меркель - Путіну: Влада Білорусі має негайно відпустити політв'язнів і організувати діалог з опозицією

Канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі потрібно негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок Bloomberg.

Крім того, вона висловилася за те, щоб в Білорусі негайно відпустили на свободу політв'язнів. Зрештою, Мінську, на думку Меркель, необхідно почати діалог з опозицією.

"Канцлер наголосила, що білоруська влада має утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів. Крім того, слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством. Це дозволить знайти вихід з кризи", - йдеться в заяві представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.