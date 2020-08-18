УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9865 відвідувачів онлайн
Новини
5 844 20

68-річна жінка загинула під час спалювання сміття на території дитсадка у Львові, - Нацполіція

68-річна жінка загинула під час спалювання сміття на території дитсадка у Львові, - Нацполіція

Правоохоронці попередньо встановили, що 68-річна жінка спалювала сміття на території дитсадка, її одяг охопило полум'я, яке вона не змогла загасити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівщини.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що на території дитячого садка на вулиці Китайської у Львові виявлено обгоріле тіло жінки.

Правоохоронці встановили особу загиблої - 68-річної мешканки Львова, яка була співробітницею дитячого садка. За попередніми даними, під час спалювання сміття на жінці загорівся одяг, проте вона не змогла самостійно загасити полум'я і померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.

Читайте також: У лікарні Львова помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Слідчі порушили кримінальну провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі жінки. Досудове розслідування триває.

Автор: 

дитячий садок (365) Львів (3103) смерть (6789)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Така одежа плавлячись миттєво прилипає до шкіри і зняти її практично неможливо
показати весь коментар
18.08.2020 13:25 Відповісти
+4
А НЕ СЖИГАТЬ нельзя было? Тем более, что это категорически запрещено законами Украины.
показати весь коментар
18.08.2020 13:20 Відповісти
+4
Жах, RIP.
показати весь коментар
18.08.2020 13:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.08.2020 13:13 Відповісти
А снять одежду нельзя было? И чему там гореть,сейчас лето на дворе,скинуть футболку или юбку за 3 секунды можно. Прям полтергейст!
показати весь коментар
18.08.2020 13:13 Відповісти
А НЕ СЖИГАТЬ нельзя было? Тем более, что это категорически запрещено законами Украины.
показати весь коментар
18.08.2020 13:20 Відповісти
Така одежа плавлячись миттєво прилипає до шкіри і зняти її практично неможливо
показати весь коментар
18.08.2020 13:25 Відповісти
68-летние женщины не часто носят футболку с юбкой, тем более получается она уборщица или дворничиха. вероятно была в китайской синтетической куртке, они вспыхивают как спичка и молния может заесть. синтетический материал моментально плавится и прилипает к телу и продолжает гореть уже на теле
показати весь коментар
18.08.2020 13:25 Відповісти
Там, на ній, скоріш всього, була синтетика... А вона, при загорянні, плавиться і прилипає до тіла... І, що саме страшне, в шкіру "вкипає" і отруює організм, через ушкоджену шкіру, продуктами горіння... (а вони у синтетики - токсичні). Були приклади такого, в житті...
Тому, якщо виїжджаємо на природу, жену від багаття всіх, одягнутих у синтетичний одяг...
показати весь коментар
18.08.2020 13:25 Відповісти
Українці носять китайське барахло.
показати весь коментар
18.08.2020 13:33 Відповісти
Доживете до 68-ми і побачите, чи зможете швидко скинути одяг.
А з палінням будь-чого потрібно вирішувати нарешті на законодавчому рівні, бо це вже якась загальна біда України. Хоча, певно буде відповідати керівник дитсадка. І вірно, бо не сама та жінка вирішила зайнятися палінням.
Співчуття родині.
показати весь коментар
18.08.2020 13:43 Відповісти
Керівнику нечем заняться... его хлебом не корми - заставь дворника что-нибудь сжечь. Керівник в отпуске на Гаваях или в Затоке, а бабушка следила за чистотой на территории, ей проще мусор поджечь, чем на мусорку несколько кварталов тащить...
показати весь коментар
18.08.2020 19:36 Відповісти
Со сжигание мусора и стерни все давно решено. За это штраф и ответственность.
показати весь коментар
22.08.2020 19:19 Відповісти
а может она больная была - 1 вдох и потеря сознания. тебе хорошо - ты не дед то, а то бы знал как оно быть настолько дряхлым как Кравчук.
показати весь коментар
18.08.2020 14:33 Відповісти
Им проще сгореть, чем отказаться от сжигания мусора...
показати весь коментар
18.08.2020 13:19 Відповісти
Во Львове с мусором и огнём как "пороблэно"...
показати весь коментар
18.08.2020 13:20 Відповісти
Жах, RIP.
показати весь коментар
18.08.2020 13:23 Відповісти
Блін, невже не можуть побудувати фабрику за містом де будуть спалювати сміття і ще й квартири будуть гріти зимою. На виході з димоходу тепер такі фільтри можна ставити що ніякого диму не виходить. І ел. енергію будуть виробляти.
показати весь коментар
18.08.2020 13:58 Відповісти
Можливо розпалювала бензином і на себе хлюпнула ненароком.
показати весь коментар
18.08.2020 14:07 Відповісти
На нашій вулиці в Київській обл. живуть люди з різних регіонів, але палять саме западенці.
В них там теж зайва хромосома.
показати весь коментар
18.08.2020 16:14 Відповісти
Какой мусор летом? Строительный?
показати весь коментар
18.08.2020 17:09 Відповісти
Садочок на Китайській...З однієї сторони багатоповерхівки,з другої яр,порослий лісом і чагарниками...А колись там був шкільний фруктовий сад школи № 42,посаджений ще за Польщі...Страшна і несподівана смерть,нехай з Богом спочиває...
показати весь коментар
18.08.2020 17:38 Відповісти
 
 