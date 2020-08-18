68-річна жінка загинула під час спалювання сміття на території дитсадка у Львові, - Нацполіція
Правоохоронці попередньо встановили, що 68-річна жінка спалювала сміття на території дитсадка, її одяг охопило полум'я, яке вона не змогла загасити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівщини.
У поліцію надійшло повідомлення про те, що на території дитячого садка на вулиці Китайської у Львові виявлено обгоріле тіло жінки.
Правоохоронці встановили особу загиблої - 68-річної мешканки Львова, яка була співробітницею дитячого садка. За попередніми даними, під час спалювання сміття на жінці загорівся одяг, проте вона не змогла самостійно загасити полум'я і померла від отриманих тілесних ушкоджень.
Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.
Слідчі порушили кримінальну провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі жінки. Досудове розслідування триває.
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Тому, якщо виїжджаємо на природу, жену від багаття всіх, одягнутих у синтетичний одяг...
А з палінням будь-чого потрібно вирішувати нарешті на законодавчому рівні, бо це вже якась загальна біда України. Хоча, певно буде відповідати керівник дитсадка. І вірно, бо не сама та жінка вирішила зайнятися палінням.
Співчуття родині.
В них там теж зайва хромосома.