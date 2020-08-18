68-річна жінка загинула під час спалювання сміття на території дитсадка у Львові, - Нацполіція

Правоохоронці попередньо встановили, що 68-річна жінка спалювала сміття на території дитсадка, її одяг охопило полум'я, яке вона не змогла загасити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівщини.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що на території дитячого садка на вулиці Китайської у Львові виявлено обгоріле тіло жінки.

Правоохоронці встановили особу загиблої - 68-річної мешканки Львова, яка була співробітницею дитячого садка. За попередніми даними, під час спалювання сміття на жінці загорівся одяг, проте вона не змогла самостійно загасити полум'я і померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.

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Слідчі порушили кримінальну провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі жінки. Досудове розслідування триває.