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Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України

Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України

Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ), щоб уникнути маніпуляцій, акцентує увагу на тому, що пропозиція Міністерства внутрішніх справ від 17 серпня 2020 року про введення технічних обмежень не є забороною на в'їзд брацлавських хасидів на територію України.

Про це йдеться в заяві ОЄОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Варто зазначити, що в повідомленні МВС немає жодного слова про заборону на в'їзд іноземцям, а йдеться лише про якісь "технічні обмеження", суть яких не пояснювалася. Більш того, за інформацією ОЄОУ, на цей момент технічно заборону неможливо ввести, оскільки в Умані вже присутня певна кількість паломників", -йдеться в заяві.

"Закликаємо дочекатися офіційної постанови Кабінету міністрів України, а також роз'яснень того, що є "технічними обмеженнями". ОЄОУ закликає не спекулювати на повідомленні МВС, бо у багатьох українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в'їзд заборонений, що вводить в оману", - резюмували в ОЄГУ.

Також читайте: Уряд підтримав введення обмежень на відвідування Умані іноземцями, - Аваков

Автор: 

паломництво (46) Умань (245) хасиди (176)


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Топ коментарі
+17
так надо сделать запрет! Я в Европу не могу съездить, а хасидам гулять в Украину без проблем
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18.08.2020 13:18 Відповісти
+13
Впороті ідіоти, які вперто не визнають ніяких засобів захисту, яким абсолютно наплювати на гігієну, закони і на всіх оточуючих... Яких, наприклад. в N.Y. відверто звинувачують в поширенні ковід... І їм, виявляється дозволено в`їзд? Ні, в Україні вже реально розгул ідіотизму.
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18.08.2020 13:24 Відповісти
+10
о прям сообщение Сов еврей бюро.. субботние.. вы уже достали...
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18.08.2020 13:17 Відповісти
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Українці повинні спокутувати вину.Тому що антисеміти.
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18.08.2020 13:17 Відповісти
...выбравшие президентом еврея.
Нормальные такие антисемиты.
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18.08.2020 13:39 Відповісти
https://censor.net/user/322524 А до того був прем'єр єврей.Але ж це не завадило у верховній раді,тоді звинувачувати українців.
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18.08.2020 13:46 Відповісти
То може нагадаєте чия дружина в українському аеропорту демонстративно хліб на землю кидала?
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18.08.2020 14:49 Відповісти
https://censor.net/user/410601 Тоді навіть звинуватили українців.Мовляв це погана традиція з хлібом зустрічати.І це писали наші ж українці.
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18.08.2020 14:54 Відповісти
о прям сообщение Сов еврей бюро.. субботние.. вы уже достали...
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18.08.2020 13:17 Відповісти
так надо сделать запрет! Я в Европу не могу съездить, а хасидам гулять в Украину без проблем
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18.08.2020 13:18 Відповісти
Я то же считаю, что евреям в Украине делать нечего. Пусть валят в свой Израиль и не забудут прихватить всех наших доморощенных.
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18.08.2020 13:34 Відповісти
https://censor.net/user/234052

так надо сделать запрет! ...а хасидам гулять в Украину без проблем

Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины - Цензор.НЕТ 5715
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18.08.2020 13:34 Відповісти
Лише альтернативно обдароване буде ілюструвати свої біоматеріали світлинами з кінофільму!
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18.08.2020 13:41 Відповісти
и тут еврейское козачесто восстало
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18.08.2020 13:19 Відповісти
"Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников"

ну и хай себе присутствуют.

в масках и по домам.

а новых не пускать
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18.08.2020 13:19 Відповісти
приезжают каждый день, на выходных стайка малолеток у соседа " Максиму" свежепригнаную приезжали смотреть, купить хотели..
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18.08.2020 13:26 Відповісти
Хасиди НЕ ВИЗНАЮТЬ масок, їм НАПЛЮВАТИ на всіх оточуючих, це ж впороті фанатики! Їх категорично не можна впускати, бо то не тільки Умань, **********, це пів України накриє.
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18.08.2020 13:27 Відповісти
им на деньги не наплевать.

а если штрафовать каждый час на 17 тысяч, то это подействует на религиозные убеждения очень быстро
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18.08.2020 13:30 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Несмішіть,хто ж єврея буде в нас штрафувати? Це буде прояв ксенофобії,антисемітизму,сексизму,гомофобії,ейджизму і всього іншого,що зараз повидумували.
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18.08.2020 13:48 Відповісти
"це ж впороті фанатики!" - а можно уточнить о каких именно хасидах речь? их вообще-то 8 направлений, в Умань приезжают только Брацлавские...
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18.08.2020 13:32 Відповісти
Розводити вогнище на паркеті в кімнаті, засрати все місто сміттям, п`яні гульбища... ні, то цілком порядні хасиди. А тепер ще Ковід їм на додачу - без масок, без засобів гігієни, багатотисячним натовпом. От цікаво, а міський голова Умані напевно просто так перед ОП в спальнику ночує. От робити нема йому що.

Цікаво, звідки ви такі впороті дебіли беретесь?
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18.08.2020 13:38 Відповісти
Ты читать умеешь? Ты сперва пишешь "Хасиди НЕ ВИЗНАЮТЬ масок, їм НАПЛЮВАТИ на всіх оточуючих, це ж впороті фанатики!" - я уточняю, о каких именно хасидах речь идёт? ещё раз для дефективных и слаборазвитых - в Умань приезжают исключительно Брацлавские хасиды! но помимо них есть ещё ХАБАД Любавические хасиды - это подавляющее большинство религиозных украинских евреев, в Умань они не ездят, т.к. похороненный там Рабби Нахман из Брецлава не их Ребе, есть ещё хасиды гурские, карлинские, вижницкие, сатмарские, цанзские, бельзские и все они не ездят в Умань, от слова совсем! им насрать! например сатмарские хасиды (живут в основном в США), контролируют большую часть рынка кошерного мяса США объёмом около 4 млрд долларов в год и контролируют сеть общественных учреждений, ссудных касс, объектов недвижимости только в Нью-Йорке стоимостью около полумиллиарда долларов - но ты же олень всё в одну кучу мешаешь, лучше промолчи, если баран в данной теме, может хоть так не выдашь в себе идиота
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18.08.2020 14:02 Відповісти
Це про них, про уманських, блін. Сміття, гульбища, вогнище на паркеті, роздовбані квартири - це саме вони, ідіоте. після них місто просто потопає в смітті і непотребі. А як вони там називаються, мені особисто пофіг. Бидло то є бидло, як би воно себе не називало.
Ну чисто жидівська манера вести діалог - як вони називаються. От блін...
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18.08.2020 14:26 Відповісти
Дебил, ты изначально пишешь "хасиды", я тебе оленю пишу, сразу уточняй какие! Уманьских хасидов не бывает, есть брацлавские, которые в Умань приезжают! Мудень, ещё один момент, я еврей, посещаю синагогу, в которой раввины - хасиды, любавического направления (как и в подавляющем большинстве в синагогах Украины), в Умань никто не ездит, и нигде срач не разводит! Но ты мудло изначально поливаешь дерьмом всех хасидов... я например категорически против того, чтоб в этом году брацлавцы ехали в Умань!
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18.08.2020 14:46 Відповісти
Та мені пофіг з яких ти. Можеш бути просто взірцем порядності і доброчинності за своїми мірками. Мова йде про бидло, яке називається хасиди і яке щороку з`їзджається в Умань і засирає місто так, що воно цілий рік потім відмивається. Але навіть то не проблема, проблема в тому, що тепер то бидло зарази навезе в стократ більше, якби то без нього було. І нахер мені розбиратись між вами. Ви, пілять, самі між собою розберіться і зробіть так, щоб вас потім поганою мітлою докупи знову не гнали, а не ідіотські дискусії тут влаштовуйте. Дійшло. ідіоте?
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18.08.2020 14:57 Відповісти
"Мова йде про бидло, яке називається хасиди" - и снова ты мудак обобщаешь всех хасидов
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18.08.2020 15:19 Відповісти
Та ну, невже?! Просили і не дозволяли? А може звіздиш, як завжди, як порядний єврей? Я, наприклад, чув зовсім інше. Хуцпа то така річ, блін...
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18.08.2020 14:59 Відповісти
гугл в помощь
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18.08.2020 15:20 Відповісти
https://strana.ua/news/103436-izrail-prosit-perenesti-mohilu-tsadika-nakhmana-iz-umani.html

https://112.ua/politika/izrail-prosit-ukrainu-peredat-ostanki-rabbi-nahmana-419430.html

https://jewishnews.com.ua/society/izrail-snova-poprosil-perenesti-mogilu-rabbi-naxmana-iz-umani

https://gordonua.com/news/society/izrailskiy-mid-poprosil-ukrainu-perenesti-ostanki-ravvina-nahmana-v-izrail-smi-216132.html

https://ua.news/ru/izrayil-prosit-eksgumatsiyi-rabina-nahmana-v-umani-zmi/
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18.08.2020 15:24 Відповісти
Ну блін, джерела, пілять, як на підбір. Офіційний запит, офіційна відповідь, а не страна.uа чи 112. Теж, блін, джерела.
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18.08.2020 15:34 Відповісти
https://www.newsru.co.il/israel/06nov2017/nahman_706.html
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18.08.2020 16:27 Відповісти
это израильский ресурс, на него ссылаются в т.ч. и на "Галей ЦАХАЛ", есть и на иврите, но ты же не осилишь)
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18.08.2020 16:29 Відповісти
https://www.newsru.co.il/world/13nov2017/odesser456.html

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237982
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18.08.2020 16:36 Відповісти
вот лошара держи ещё, не 112, страна: https://ru.espreso.tv/news/2017/11/07/yzrayl_poprosyl_ukraynu_otdat_prakh_raby_nakhmana_na_mogylu_kotorogo_ezhegodno_pryezzhayut_tysyachy_khasydov
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18.08.2020 16:37 Відповісти
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/197063 - израильское тв
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18.08.2020 16:38 Відповісти
и козлина, лови контрольный в твою тупую голову: https://censor.net.ua/news/462016/mid_izrailya_poprosil_ukrainu_peredat_ostanki_ravvina_nahmana
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18.08.2020 16:40 Відповісти
Нічого поганого з хасидами не станеться, якщо вони цей свій новий рік зустрінуть не в Умані.
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18.08.2020 13:23 Відповісти
Впороті ідіоти, які вперто не визнають ніяких засобів захисту, яким абсолютно наплювати на гігієну, закони і на всіх оточуючих... Яких, наприклад. в N.Y. відверто звинувачують в поширенні ковід... І їм, виявляється дозволено в`їзд? Ні, в Україні вже реально розгул ідіотизму.
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18.08.2020 13:24 Відповісти
Насколько мне известно, запрет на въезд в страну, и все, что с ним связано - прерогатива власти.
У нас что, комментаторы пейсатые, объединенная еврейская община уже власть?!
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18.08.2020 13:29 Відповісти
Власть не запрещала въезд в страну.
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18.08.2020 13:31 Відповісти
об этом должна сказать именно власть, и взять ответственность за последствия, нет?
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18.08.2020 13:33 Відповісти
Власть так и сказала. Министр МВД Аваков сказал, что запрета на въезд нет, есть только технические ограничения.
А лживые украинские СМИ написали что хасидам запретили въезд в Украину.
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18.08.2020 13:40 Відповісти
а вы хасид или борец за прозрачность и честность СМИ?
Или вам, попросту, до лампочки, что в Украину во время пандемии может приехать около 100 тысяч иностранцев, начисто пренебрегающих правилами гигиены?
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18.08.2020 13:55 Відповісти
Какое ваше дело кто я?
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18.08.2020 13:57 Відповісти
я понял, кто вы, раз отвечаете вопросом на вопрос.
Обычно так пишут, когда ответить нечего.
Ой-вей, так проходите мимо!
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18.08.2020 14:01 Відповісти
Не ваше дело кто я.
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18.08.2020 14:07 Відповісти
у нас есть власть, но у нее нет власти
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18.08.2020 13:41 Відповісти
ну таки да - запрета нет, но, таки, нет и разрешения или кошерные об последнем не знают.
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18.08.2020 13:34 Відповісти
Лжёшь. Есть разрешение.
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18.08.2020 13:42 Відповісти
болт тебе на язык, "правдоруб", или ты,пейсатый, не знаешь, шо сама шмыгаль подписала запрет. так расскажи, кучерявый, когда было разрешение?
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20.08.2020 09:42 Відповісти
И это при том, что кремлевская пропаганда утверждает, что любимое занятие украинцев - холокостить евреев, одев праздничные вышиванки.
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18.08.2020 13:29 Відповісти
Наркомани на городі . В школі вчителька казали Жи'б ми всі запам'ятали Як побачиш наркомана Бий його як таракана Гей, Стефо, буди чоловіка Гей, сусіди, берить сокири в руки Від людського гніву наркоманам не втікти /Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху./ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани.
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18.08.2020 13:32 Відповісти
"Гадюкіни" вміли смачно висловитись...
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18.08.2020 13:37 Відповісти
Я сам сьогодні вранці прочитав у нашому ізраїльському сайті що уряд України заборонив прибуття хасидів до Умані.Вважаю,що це правильно,не треба поширювати хворобу.
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18.08.2020 13:38 Відповісти
Хе хе...конечно же нет, и не будет. Деньжата, знаете ли, не пахнут.)
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18.08.2020 13:40 Відповісти
Нечисть хочет запретить приезд хасидов в Украину. Тогда надо чтобы Польша запретила приезд украинцев в Польшу.
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18.08.2020 13:43 Відповісти
А мер Умані пообіцяв блок-пости встановити.Шо вже не хоче?
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18.08.2020 13:44 Відповісти
Евреи евреи,коугом одни евреи!
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18.08.2020 13:50 Відповісти
Українців влада заганяє в червону зону, позбавляє їх права на повноцінне життя, на роботу і вільне пересування. А співвітчизникам хасидам, значить, welcome? То може дійсно немає ніякої небезпеки від віруса, а карантин - це посягання на права народа?
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18.08.2020 13:58 Відповісти
Уже были проблемы с тупыми православными мп, теперь намечаются проблемы с дебилами хасидами, не много ли для одной Украины.
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18.08.2020 14:39 Відповісти
Запрета нет? Очень плохо!
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18.08.2020 15:57 Відповісти
страной правят зеленые дегенераты, поэтому не надо удивляться .
вот я посмотрю что эти дегенераты запоют когда через неделю, две количество заболевших короной будет зашкаливать .
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18.08.2020 16:17 Відповісти
Ограничение на ЧИСЛО паломников. Вроде как 7 тысяч...
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18.08.2020 16:45 Відповісти
Х+асиды !Забирайте своего НайхМана в Израиль и

ТАМ
у с т р а и в а й т е свои шабаши.
*****

https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom
https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom
Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України - Цензор.НЕТ 6268
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20.08.2020 09:57 Відповісти
 
 