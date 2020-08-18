Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України

Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ), щоб уникнути маніпуляцій, акцентує увагу на тому, що пропозиція Міністерства внутрішніх справ від 17 серпня 2020 року про введення технічних обмежень не є забороною на в'їзд брацлавських хасидів на територію України.

Про це йдеться в заяві ОЄОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Варто зазначити, що в повідомленні МВС немає жодного слова про заборону на в'їзд іноземцям, а йдеться лише про якісь "технічні обмеження", суть яких не пояснювалася. Більш того, за інформацією ОЄОУ, на цей момент технічно заборону неможливо ввести, оскільки в Умані вже присутня певна кількість паломників", -йдеться в заяві.

"Закликаємо дочекатися офіційної постанови Кабінету міністрів України, а також роз'яснень того, що є "технічними обмеженнями". ОЄОУ закликає не спекулювати на повідомленні МВС, бо у багатьох українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в'їзд заборонений, що вводить в оману", - резюмували в ОЄГУ.

Також читайте: Уряд підтримав введення обмежень на відвідування Умані іноземцями, - Аваков