Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України
Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ), щоб уникнути маніпуляцій, акцентує увагу на тому, що пропозиція Міністерства внутрішніх справ від 17 серпня 2020 року про введення технічних обмежень не є забороною на в'їзд брацлавських хасидів на територію України.
Про це йдеться в заяві ОЄОУ, передає Цензор.НЕТ.
"Варто зазначити, що в повідомленні МВС немає жодного слова про заборону на в'їзд іноземцям, а йдеться лише про якісь "технічні обмеження", суть яких не пояснювалася. Більш того, за інформацією ОЄОУ, на цей момент технічно заборону неможливо ввести, оскільки в Умані вже присутня певна кількість паломників", -йдеться в заяві.
"Закликаємо дочекатися офіційної постанови Кабінету міністрів України, а також роз'яснень того, що є "технічними обмеженнями". ОЄОУ закликає не спекулювати на повідомленні МВС, бо у багатьох українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в'їзд заборонений, що вводить в оману", - резюмували в ОЄГУ.
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Нормальные такие антисемиты.
так надо сделать запрет! ...а хасидам гулять в Украину без проблем
ну и хай себе присутствуют.
в масках и по домам.
а новых не пускать
а если штрафовать каждый час на 17 тысяч, то это подействует на религиозные убеждения очень быстро
Цікаво, звідки ви такі впороті дебіли беретесь?
Ну чисто жидівська манера вести діалог - як вони називаються. От блін...
https://112.ua/politika/izrail-prosit-ukrainu-peredat-ostanki-rabbi-nahmana-419430.html
https://jewishnews.com.ua/society/izrail-snova-poprosil-perenesti-mogilu-rabbi-naxmana-iz-umani
https://gordonua.com/news/society/izrailskiy-mid-poprosil-ukrainu-perenesti-ostanki-ravvina-nahmana-v-izrail-smi-216132.html
https://ua.news/ru/izrayil-prosit-eksgumatsiyi-rabina-nahmana-v-umani-zmi/
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237982
У нас что, комментаторы пейсатые, объединенная еврейская община уже власть?!
А лживые украинские СМИ написали что хасидам запретили въезд в Украину.
Или вам, попросту, до лампочки, что в Украину во время пандемии может приехать около 100 тысяч иностранцев, начисто пренебрегающих правилами гигиены?
Обычно так пишут, когда ответить нечего.
Ой-вей, так проходите мимо!
вот я посмотрю что эти дегенераты запоют когда через неделю, две количество заболевших короной будет зашкаливать .
ТАМ
у с т р а и в а й т е свои шабаши.
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https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom
https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom