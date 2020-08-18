РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення: "Упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу".
Крім того, як зазначили в ГУР, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.
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не уж-то он?!
Так зебилы?
/ А .Г./
Уся відповідальність лежить на Зеленському.
Відповідати він буде.
Зеля, сядешь!
Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
https://newsyou.info/bijci-zsu-znyali-kadri-yak-rosijski-okupanti-prosuvayutsya-vpered-na-donbasi-vsuperech-peremiryu-video
- Мира хачю. Падлой буду