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Новини Агресія Росії проти України
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РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка

РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення: "Упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу".

Крім того, як зазначили в ГУР, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.

Читайте: Від початку перемир'я втрати терористів через вибухи, ДТП і необережне поводження зі зброєю становлять 9 убитих і 15 поранених, - розвідка

Автор: 

безпілотник (4451) Міноборони (7527) розвідка (3896) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+7
явно к миру готовятся, это же видно по глазам
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18.08.2020 13:19 Відповісти
+5
А комуніст Кравчук каже,що московити хочуть миру.
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18.08.2020 13:18 Відповісти
+5
Наш ответный ход - перебросить туда Крачука, Фокина и Ермака....
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18.08.2020 13:22 Відповісти
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А комуніст Кравчук каже,що московити хочуть миру.
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18.08.2020 13:18 Відповісти
звісно, всіх мирно поставити рачки і відмахать
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18.08.2020 13:22 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !!)))
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18.08.2020 13:24 Відповісти
Україна має збільшити граничну чисельність ЗСУ з 204 тис. військовослужбовців до 400 тис. військовослужбовців і почати формувати нові бригади на Західній Україні для ведення війни з путіним на території Білорусі.
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18.08.2020 13:26 Відповісти
судя по клиническому бреду, это местный дурачок известный по нику Igor L.
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18.08.2020 13:43 Відповісти
таки залез через мордокнигу. теперь будем знать его хвамилию.
не уж-то он?!
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 7823
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18.08.2020 13:51 Відповісти
Странно, вроде взрослый дядька, а рассуждает как пубертатный подросток.
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18.08.2020 15:09 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/user/234052, давай. підставляй, ти так нагаласував.
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18.08.2020 13:39 Відповісти
кожен раз, звертаючись до мене, ти виставляєш себе ідіотом. Але це тобі мабуть подобається, тож насолоджуйся, я не буде заважати))
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18.08.2020 15:36 Відповісти
ні, я вважаю тебе типовим 73/43%зебілом
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18.08.2020 16:04 Відповісти
"Хотят ли русские войньі" !! Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі,це море крові поневоленних народів !!)))
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18.08.2020 13:27 Відповісти
явно к миру готовятся, это же видно по глазам
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18.08.2020 13:19 Відповісти
А ми свої безпілотники зложили в коробочки і вивезли в невідомому напрямку. У нас пєрєміріє!
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18.08.2020 13:21 Відповісти
Зеленский перебросил государственные деньги врачам, а не на оружие для украинских военных.
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18.08.2020 13:22 Відповісти
Розігнався ,лікарям!!))
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18.08.2020 13:29 Відповісти
Украл-это теперь называется "перебросил"?
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18.08.2020 13:32 Відповісти
Лікарям , пекарям , токорям та т. ін.!!))
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18.08.2020 13:36 Відповісти
а! это тем, шо щас в Раде сидят?
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18.08.2020 13:48 Відповісти
Чого? Яким лікарям? Тим що асфальт на "великому будівництві" катають?
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18.08.2020 13:57 Відповісти
Наш ответный ход - перебросить туда Крачука, Фокина и Ермака....
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18.08.2020 13:22 Відповісти
сивуха с медведевым (чуком), туда просятся. Да сам янелох, "мир" давно не видел, в глаз ни кому не заглядывал =)
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18.08.2020 14:25 Відповісти
але наше зе вперто не вбачає в цьому ніяких порушень
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18.08.2020 13:23 Відповісти
Надо "пообщаться с жителями ОРДЛО", узнать что они хотят и тогда расеюшка перестанет.
Так зебилы?
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18.08.2020 13:23 Відповісти
Сенс в спілкувані з параноїдальними шизамі ,адептами "Русского мира" !!)))
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18.08.2020 13:31 Відповісти
У тому то і річ, що про захист, відстоювання інтересів України, ні слова. Цим двум комунякам зеленський доручив відвернути увагу від кацапів і "налагодить ПРЯМИЙ діалог з "нарідом" доМбаса", з сепарнею. Губрнатор малАросії виконує вказівки фуйла.
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18.08.2020 13:49 Відповісти
Там головне завдання - вивести росію з під санкцій.Тоді всі їх дії логічні.
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18.08.2020 14:21 Відповісти
А какая разница?
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18.08.2020 13:33 Відповісти
Старая галоша кравчук ещё острее почувствовала,что ***** хочет мира.
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18.08.2020 13:34 Відповісти
Це,наверно,помощь братскому белорусскому народу окольными путями спешит для защиты от внешних врагов.
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18.08.2020 13:34 Відповісти
Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие правила, когда они для него невыгодны.
/ А .Г./
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18.08.2020 13:40 Відповісти
Тільки один зебіл на цю гілку виліз, і той - віднєкується і від Кравчука, і від бубочки...
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18.08.2020 13:40 Відповісти
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 6412
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18.08.2020 14:09 Відповісти
Не дуже приємна ситуація.
Уся відповідальність лежить на Зеленському.
Відповідати він буде.
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18.08.2020 13:40 Відповісти
Какая именно "ситуация"? Раша туда постоянно поставляет технику и все остальное, ничено необычного не произошло.
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18.08.2020 13:45 Відповісти
https://newsyou.info/bijci-zsu-znyali-kadri-yak-rosijski-okupanti-prosuvayutsya-vpered-na-donbasi-vsuperech-peremiryu-video
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18.08.2020 13:50 Відповісти
это ясно, но речь о поставках техники на Донбасс, которые идут сплошным потоком с 2014 года, и никакой новости в этом нет.
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18.08.2020 15:10 Відповісти
расеянские беспилотники.
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 2476
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18.08.2020 13:47 Відповісти
Зеленський, такі, буде притягнутий до відповідальності.
Зеля, сядешь!

Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.

https://newsyou.info/bijci-zsu-znyali-kadri-yak-rosijski-okupanti-prosuvayutsya-vpered-na-donbasi-vsuperech-peremiryu-video
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18.08.2020 13:49 Відповісти
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 7463РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 2984РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 3306
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18.08.2020 14:06 Відповісти
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 1803
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18.08.2020 14:09 Відповісти
РФ перекинула на Донбас 20 одиниць бойової техніки і чергову партію безпілотників, - розвідка - Цензор.НЕТ 6804
- Мира хачю. Падлой буду
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18.08.2020 14:10 Відповісти
Фы фсё фрёте! Спрасите у янелоха - он фидел мир ф глазу *****, спрасите у крафчука, он падтфердит! Сачем фы фсё фрёте???
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18.08.2020 14:47 Відповісти
 
 