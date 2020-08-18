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Новини Революція в Білорусі
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Координаційна рада опозиції Білорусі сьогодні збереться на перше засідання, - соратниця Тіхановської Колесникова

Координаційна рада опозиції Білорусі сьогодні збереться на перше засідання, - соратниця Тіхановської Колесникова

Перше засідання координаційної ради опозиції Білорусі призначено на вівторок, там будуть сформульовані вимоги до влади.

"Перше засідання ради планується вже сьогодні. Сьогодні ж буде пресконференція. На порядку денному першого засідання - формування ради, принципів її  роботи, а також формулювання вимог суспільства до влади", - заявила соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона повідомила, що в роботі координаційної ради зможуть взяти участь представники різних громадських спільнот і об'єднань.

"Ініціатива зі створення ради виходила від штабів Бабарика та Тіхановського. Однак це відкрита структура. Ми пропонуємо вступити в нього лідерам різних спільнот - від робітників до директорів театрів", - сказала вона.

Колесникова підкреслила, що рада не є політичною партією.

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"Це не партія. Це громадянське суспільство людей, яке має впливати на мирний транзит влади", - сказала вона.

За її словами, штаб зараз планує вийти на діалог з владою, щоб реалізувати реальне волевиявлення більшості, пише РБК-Україна.

"Надійшли заявок кілька сотень. Ми вже озвучили частину громадян, які увійшли в неї, в другу увійдуть також авторитетні люди", - сказав вона.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Автор: 

Білорусь (7987) опозиція (293) революція (312)


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Топ коментарі
+3
Кацап таки не йметься

Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова - Цензор.НЕТ 7427
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18.08.2020 13:44 Відповісти
+2
Не можу уявити щоб хто небуть з нинішніх і минулих керівників держав покинув в скрутну годину свою державу,свій народ .Скільки пройшло часу і тільки зараз штаб цієї дури завовтузився.
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18.08.2020 14:06 Відповісти
+2
щось мені підказує. що сябри отримають ще більш прокацапську країну, але уже без медицини, працюючих підприємств і з табунами чеченів..
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18.08.2020 14:07 Відповісти
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Ког-нибудь от Рошена уже взяли?
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18.08.2020 13:43 Відповісти
Кацап таки не йметься

Координационный совет оппозиции Беларуси сегодня соберется на первое заседание, - соратница Тихановской Колесникова - Цензор.НЕТ 7427
показати весь коментар
18.08.2020 13:44 Відповісти
Не пали контору, наши военные соединения готовы пойти и взять Минск
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18.08.2020 13:48 Відповісти
Нехай баяцца.
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18.08.2020 14:18 Відповісти
Людоньки,а шо,кажуть,що ції "апазіціанєри"вже й побитися вспіли?
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18.08.2020 13:51 Відповісти
Не могли решить, кто сильнее Питуна любит?
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18.08.2020 14:02 Відповісти
Не можу уявити щоб хто небуть з нинішніх і минулих керівників держав покинув в скрутну годину свою державу,свій народ .Скільки пройшло часу і тільки зараз штаб цієї дури завовтузився.
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18.08.2020 14:06 Відповісти
щось мені підказує. що сябри отримають ще більш прокацапську країну, але уже без медицини, працюючих підприємств і з табунами чеченів..
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18.08.2020 14:07 Відповісти
"Лукашенко часто называют "тараканом", так вот его прихлопнут, как таракана тапком".
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18.08.2020 14:19 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295276646522662912 17 авг.

Майдан, говорят они, был кровавым, и они пойдут другим путем.
"Другой путь": пропавшие без вести (не найдут, значит убиты) уже к сотне подобрались, изнасилованных жестоко - десятки. И это только первые дни.
Отстаивать право на жизнь бою / погибнуть, целуя убийцу - вот и разница
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18.08.2020 14:32 Відповісти
Парасюк гаврилюк сэмэнченко вошли в совет?
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18.08.2020 14:35 Відповісти
 
 