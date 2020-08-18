Координаційна рада опозиції Білорусі сьогодні збереться на перше засідання, - соратниця Тіхановської Колесникова

Перше засідання координаційної ради опозиції Білорусі призначено на вівторок, там будуть сформульовані вимоги до влади.

"Перше засідання ради планується вже сьогодні. Сьогодні ж буде пресконференція. На порядку денному першого засідання - формування ради, принципів її роботи, а також формулювання вимог суспільства до влади", - заявила соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона повідомила, що в роботі координаційної ради зможуть взяти участь представники різних громадських спільнот і об'єднань.

"Ініціатива зі створення ради виходила від штабів Бабарика та Тіхановського. Однак це відкрита структура. Ми пропонуємо вступити в нього лідерам різних спільнот - від робітників до директорів театрів", - сказала вона.

Колесникова підкреслила, що рада не є політичною партією.

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"Це не партія. Це громадянське суспільство людей, яке має впливати на мирний транзит влади", - сказала вона.

За її словами, штаб зараз планує вийти на діалог з владою, щоб реалізувати реальне волевиявлення більшості, пише РБК-Україна.

"Надійшли заявок кілька сотень. Ми вже озвучили частину громадян, які увійшли в неї, в другу увійдуть також авторитетні люди", - сказав вона.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.