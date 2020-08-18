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Новини Агресія Росії проти України
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Таран про переговори з британськими партнерами: Всі досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України

Таран про переговори з британськими партнерами: Всі досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України

Глава Міноборони України Андрій Таран заявив, що всі питання і досягнуті домовленості під час офіційного візиту в Україну державного секретаря з питань оборони Великої Британії Бена Воллеса спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України, підвищення оперативних і бойових можливостей Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 18 серпня, заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

"Сьогодні ми провели плідні та результативні переговори. Основну увагу було приділено обговоренню актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. А саме: оцінці безпекової ситуації на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають. Ми також обговорили стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи, питання євроатлантичної інтеграції, в контексті максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна з набуттям статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Також виокремили пріоритети українсько-британського оборонного співробітництва, де ключове місце посідає питання розвитку спроможностей та підвищення бойового потенціалу ВМС ЗС України за участю Великої Британії", - зазначив Таран.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство. ФОТО

Керівник вітчизняного оборонного відомства наголосив, що всі обговорені питання та досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України, підвищення оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил, забезпечення миру та добробуту українських громадян.

Автор: 

Міноборони (7527) оборона (4858) Таран (21) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+7
Ніякої віри цьому совку і усім зеленим.
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18.08.2020 13:54 Відповісти
+6
Патрушеву передать не забыл? Или Ермак передаст?
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18.08.2020 13:50 Відповісти
+5
https://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
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18.08.2020 14:00 Відповісти
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Патрушеву передать не забыл? Или Ермак передаст?
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18.08.2020 13:50 Відповісти
д'Єрмак ще той ********!
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18.08.2020 14:46 Відповісти
Ніякої віри цьому совку і усім зеленим.
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18.08.2020 13:54 Відповісти
бЫДЛО ТИПА РЮССКАЕ...
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18.08.2020 13:54 Відповісти
стране мало показалось зека у руля так решили выбрать наркомана что бы порулил страной !
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18.08.2020 14:06 Відповісти
https://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
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18.08.2020 14:00 Відповісти
Таран про переговори з британськими партнерами: Всі досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України - Цензор.НЕТ 436
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18.08.2020 14:05 Відповісти
Таран о переговорах с британскими партнерами: Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 1329
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18.08.2020 14:02 Відповісти
тбаран, кому після ********* відзнаку дасиш: рабіновичу або бойко?
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18.08.2020 14:47 Відповісти
Ярмо-ярмак-єрмак
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18.08.2020 15:04 Відповісти
Скажiть ,а закупка 16 американських катерiв,озброэних малокалiберними пушками збiльшуэ обороноспроможнiсть ВМФ? Самi американцi стверджують,що нi,тодi не про що говорити з Тараном,а це обiйшлося бюджету Украiни в 600 млн. доларiв.Получили свiй вiдкат вiд американцiв,а там хай трава не росте! Гниди!
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18.08.2020 16:22 Відповісти
 
 