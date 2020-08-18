Таран про переговори з британськими партнерами: Всі досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України

Глава Міноборони України Андрій Таран заявив, що всі питання і досягнуті домовленості під час офіційного візиту в Україну державного секретаря з питань оборони Великої Британії Бена Воллеса спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України, підвищення оперативних і бойових можливостей Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 18 серпня, заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

"Сьогодні ми провели плідні та результативні переговори. Основну увагу було приділено обговоренню актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. А саме: оцінці безпекової ситуації на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають. Ми також обговорили стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи, питання євроатлантичної інтеграції, в контексті максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна з набуттям статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Також виокремили пріоритети українсько-британського оборонного співробітництва, де ключове місце посідає питання розвитку спроможностей та підвищення бойового потенціалу ВМС ЗС України за участю Великої Британії", - зазначив Таран.

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Керівник вітчизняного оборонного відомства наголосив, що всі обговорені питання та досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України, підвищення оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил, забезпечення миру та добробуту українських громадян.