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МОЗ України та Ізраїлю закликають утриматися від відвідування Умані під час Рош га-Шана цього року

МОЗ України та Ізраїлю закликають утриматися від відвідування Умані під час Рош га-Шана цього року

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського Рош га-Шана набув в Україні статусу національного свята. Водночас цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змоги традиційно відзначити це свято.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Керуючись рекомендаціями та застереженнями Міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію. Однак для тих, хто таки вирішив відвідати Умань, хотіли б наголосити, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи і мають суворо дотримуватися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряди двох держав спільно дбають про здоров’я та безпеку своїх громадян.

"Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень", - підсумували в уряді.

Нагадаємо, раніше МВС України ініціювало запровадження технічних обмежень у період коронавірусу на відвідування Умані іноземцями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14189) Умань (245) хасиди (176)


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Топ коментарі
+9
Разрешение на допуск на территорию Украины хасидов-паломников из Израиля, находящегося в "красной зоне" по эпидемиологической опасности - еще одно свидетельство того, что национальная безопасность и здоровье украинских граждан является вторичными для режима зеленского.
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18.08.2020 14:10 Відповісти
+8
причем, нужно отметить, хасиды НЕ соблюдают элементарные гигиенические нормы, а уж меры для противодействия ковид19 - включая тесты - за гранью реальностью..
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18.08.2020 14:12 Відповісти
+8
Пейсатым до фонаря. Они и без коронавируса производят вокруг себя лишь срач и бардак.
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18.08.2020 14:12 Відповісти
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Разрешение на допуск на территорию Украины хасидов-паломников из Израиля, находящегося в "красной зоне" по эпидемиологической опасности - еще одно свидетельство того, что национальная безопасность и здоровье украинских граждан является вторичными для режима зеленского.
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18.08.2020 14:10 Відповісти
причем, нужно отметить, хасиды НЕ соблюдают элементарные гигиенические нормы, а уж меры для противодействия ковид19 - включая тесты - за гранью реальностью..
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18.08.2020 14:12 Відповісти
с другой стороны санитарные нормы и дистанция будут соблюдены, потому что к хасиду подойти ближе или стоять на удалении менее 5 м невозможно из-за вони. От хасида просто воняет... какой-то микс пота, урины, селедки, нестиранных кальсон и немытых волос... а теперь скажите, что я - антисемит... да нет же... точно так же брезгливо я отношусь к вокзальным синякам, цыганам, парковщикам, охранникам в супермаркете, евреям и действующему недоразумению-президенту Украины...
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18.08.2020 14:29 Відповісти
фанатизм в религии - это жесткач.. а у хасидов - фанатизм в кубе.
А в общем-то по ним можно представить как выглядело население в средневековом мире.. точнее - как ощущалось на запах))
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18.08.2020 14:35 Відповісти
ну почему же в средневековом... по ним можно составить впечатление о современных хасидах тоже...
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18.08.2020 16:05 Відповісти
Типичный случай ксенофобии. Вы лучше скажите, запретили ли бы Вы, будучи при власти (представьте себе такое), въезд в Украину кому-то на основании немытых волос?
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18.08.2020 14:40 Відповісти
so be it, ксенофоб... по кр.мере, не импотент...
Если бы у меня была власть запрещать или разрешать, я бы пил, жрал от пуза, потом спер бы 5000 гривен и убёг... и срать я хотел горько на тех хасидов...
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18.08.2020 16:03 Відповісти
а просто заборонити це напевно антисемітизм..?
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18.08.2020 14:11 Відповісти
бери выше нарушение прав содомии.. там же все хасиды мужики бабы у них это грех не допускаются представляете как завидуют у Европе и США и иных местах этим с шляпках и с бородами все содомиты...
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18.08.2020 14:18 Відповісти
если ВЛАСТИ НЕТ.... ТО ПРИВЕТ АНАРХИИ... А ТАМ ВАРИАНТОВ МАССА ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ хасидов, постреляли малость по автобусам с хасидами.... взорвали или еще как уничтожили могилку того идиота Цадика в Умани... да мало ли.... да ЧЕРНЫЙ ФЛАГ В ГОРОДЕ С КОСТЯМИ И ЧЕРЕПОМ ВЫВЕСИТЕ... УМАНЬ .... ЧУМА- ХОЛЕРА И все карантин...
я высказываю лишь версии и предположения как вполне возможные... почему то ЕВРЕИ ЗЕЛЕНСКИЙ И ШМЫГЛО забывают -что Украина у нас Православная и Греко католическая (католическая) в первую очередь страна и причем республика и не религия у нас главная, а Законы и Конституция.... И НАРОД.... если зелебобики забылись на минутутчку о реальности дело... включите им новости из Беллоруссии
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18.08.2020 14:27 Відповісти
Пейсатым до фонаря. Они и без коронавируса производят вокруг себя лишь срач и бардак.
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18.08.2020 14:12 Відповісти
Ай вэй бриллиантовые пограничники и таможенники Киева и Одессы.
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18.08.2020 14:16 Відповісти
Кого предупреждать - это же полные отморозки, которые на балконах в Умани на костре себе кушать готовили!
Шмыгаля и Зеленского с хлебом-солью встречать пейсатых в Умани и целоваться с ними - недоношенные блин хенитальности...
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18.08.2020 14:17 Відповісти
призывают воздержаться/ Поднимающие глаза к верху и восторженно цокающие языком при слове Израиль подтвердят: Религия в Израиле не отделена от государства, религиозные организации субсидируются Министерством по делам религий. Государство приказало не лезть в Украину-хасид не лезть обязан.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
Это уже вопрос больше к самой земле обетованной - как принять сей геморрой по возвращении... а глядя на наших отдыхающих по морям-озерам, не думаю, что их прибытие как-то повлияет дополнительно на эпидобстановку (в Израиле, полагаю, их трахают за несоблюдение норм достаточно жестко)...
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18.08.2020 14:21 Відповісти
это какие то палытические преследования. мыролюбность в опасности.
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18.08.2020 14:40 Відповісти
Не потрібно хасидам забороняти масово відвідати Умань...тільки людей потрібно евакуювати.
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18.08.2020 15:35 Відповісти
даже не знаю как назвать зеленогодегенерата . )))))

правящая мразота реально теряет берега
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18.08.2020 16:08 Відповісти
 
 