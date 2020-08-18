МОЗ України та Ізраїлю закликають утриматися від відвідування Умані під час Рош га-Шана цього року
З ініціативи Президента України Володимира Зеленського Рош га-Шана набув в Україні статусу національного свята. Водночас цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змоги традиційно відзначити це свято.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Керуючись рекомендаціями та застереженнями Міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію. Однак для тих, хто таки вирішив відвідати Умань, хотіли б наголосити, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи і мають суворо дотримуватися", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що уряди двох держав спільно дбають про здоров’я та безпеку своїх громадян.
"Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень", - підсумували в уряді.
Нагадаємо, раніше МВС України ініціювало запровадження технічних обмежень у період коронавірусу на відвідування Умані іноземцями.
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А в общем-то по ним можно представить как выглядело население в средневековом мире.. точнее - как ощущалось на запах))
Если бы у меня была власть запрещать или разрешать, я бы пил, жрал от пуза, потом спер бы 5000 гривен и убёг... и срать я хотел горько на тех хасидов...
я высказываю лишь версии и предположения как вполне возможные... почему то ЕВРЕИ ЗЕЛЕНСКИЙ И ШМЫГЛО забывают -что Украина у нас Православная и Греко католическая (католическая) в первую очередь страна и причем республика и не религия у нас главная, а Законы и Конституция.... И НАРОД.... если зелебобики забылись на минутутчку о реальности дело... включите им новости из Беллоруссии
Шмыгаля и Зеленского с хлебом-солью встречать пейсатых в Умани и целоваться с ними - недоношенные блин хенитальности...
правящая мразота реально теряет берега