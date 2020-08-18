Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу"
Новопризначений перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін зазначає, що відповідатиме за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи ТКГ.
"Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи Мінської Тристоронньої контактної групи", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Фокін зазначив, що він і інший перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков матимуть окремі ділянки відповідальності кожен.
Фокін заявив, що вважає за честь взяти участь у роботі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі. "Допомогти моїй країні у важкій і дуже важливій роботі вважаю великою честю. Я дуже добре розумію специфіку цієї багатопланової роботи. Я добре знаю Донбас", - наголосив він.
За його словами, він працюватиме в ефективній команді під головуванням першого президента України Леоніда Кравчука.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України 1990-1992 років Вітольда Фокіна.
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Для мене й досі залишається загадкою, як недалекі виборці могли проголосувати за цього штучно розкрученого, пустого, хитрого, брехливого, сцикливого, не глибокого розуму совкового паяца?
Кажуть, люди тягнуться до собі подібних. Отож, я не можу велику кількість співвітчизників вважати гарними людьми, які спромоглися проголосувати за таке убозтво.
Ганьба ЗЕ
Ганьба такому "герою"....
Можно подумать, что колбасой и пиндюлями этот "народ" не воспитывается.
Они ж себя братьями кацапов считают. А там для понимания либо в рыло, либо водка в любой последовательности.
Шел бы ты на куй, старый комунно-*****!
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/pervyy-premer-ministr-ukrainy-fokin-donbass-eto-uzhe-pustoy-oreh-uglya-tam-net-gaza-net-metallurgicheskie-kompleksy-gruda-metalla-177149.html
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.