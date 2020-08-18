Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу"

Новопризначений перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін зазначає, що відповідатиме за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи ТКГ.

"Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи Мінської Тристоронньої контактної групи", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Фокін зазначив, що він і інший перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков матимуть окремі ділянки відповідальності кожен.

Фокін заявив, що вважає за честь взяти участь у роботі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі. "Допомогти моїй країні у важкій і дуже важливій роботі вважаю великою честю. Я дуже добре розумію специфіку цієї багатопланової роботи. Я добре знаю Донбас", - наголосив він.

За його словами, він працюватиме в ефективній команді під головуванням першого президента України Леоніда Кравчука.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України 1990-1992 років Вітольда Фокіна.