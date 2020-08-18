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Новини Агресія Росії проти України
2 110 52

Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу"

Фокін про роботу в ТКГ:

Новопризначений перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін зазначає, що відповідатиме за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи ТКГ.

"Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи Мінської Тристоронньої контактної групи", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Фокін зазначив, що він і інший перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков матимуть окремі ділянки відповідальності кожен.

Фокін заявив, що вважає за честь взяти участь у роботі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі. "Допомогти моїй країні у важкій і дуже важливій роботі вважаю великою честю. Я дуже добре розумію специфіку цієї багатопланової роботи. Я добре знаю Донбас", - наголосив він.

За його словами, він працюватиме в ефективній команді під головуванням першого президента України Леоніда Кравчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін добре знає Донбас. Його завдання - налагодити взаємодію як із жителями ОРДЛО, так і з переселенцями, - Кравчук

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України 1990-1992 років Вітольда Фокіна.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22358) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+10
Ну что сможет этот Фокин без помощи своего старшего товарища?
Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 7163
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18.08.2020 14:18 Відповісти
+9
Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 3699
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18.08.2020 14:18 Відповісти
+9
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13147178.html Гірше Зеленського може бути лише Зеленський
Для мене й досі залишається загадкою, як недалекі виборці могли проголосувати за цього штучно розкрученого, пустого, хитрого, брехливого, сцикливого, не глибокого розуму совкового паяца?
Кажуть, люди тягнуться до собі подібних. Отож, я не можу велику кількість співвітчизників вважати гарними людьми, які спромоглися проголосувати за таке убозтво.

Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 6745
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18.08.2020 14:19 Відповісти
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прям таки специалист по связям политико половым.... в 87 годков.. виагру не забыли ему выдать..
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18.08.2020 14:16 Відповісти
Нахрен виагру ему надо памперсы выдавать и манную кашку напоминать что-бы покушал!
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18.08.2020 14:18 Відповісти
Они просто надеются, что этот дом престарелых пи...ть не будут, как сивоху. Зря. Судьба страны важнее.
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18.08.2020 16:03 Відповісти
Ну что сможет этот Фокин без помощи своего старшего товарища?
Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 7163
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18.08.2020 14:18 Відповісти
"счуствомглубокогоудовлєтворєнія"
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18.08.2020 14:33 Відповісти
)))Если этого откопают-команда будет гораздо эффективнее)
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18.08.2020 14:48 Відповісти
А кто будет отвечать,если этот старый мешок с ватой ласты склеит прямо за столом переговоров?
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18.08.2020 14:18 Відповісти
це рука моцкві.
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18.08.2020 14:20 Відповісти
Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 3699
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18.08.2020 14:18 Відповісти
да тебе к земле привыкать надо, а не отвечать.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13147178.html Гірше Зеленського може бути лише Зеленський
Для мене й досі залишається загадкою, як недалекі виборці могли проголосувати за цього штучно розкрученого, пустого, хитрого, брехливого, сцикливого, не глибокого розуму совкового паяца?
Кажуть, люди тягнуться до собі подібних. Отож, я не можу велику кількість співвітчизників вважати гарними людьми, які спромоглися проголосувати за таке убозтво.

Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 6745
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18.08.2020 14:19 Відповісти
Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 7716

Ганьба ЗЕ
Ганьба такому "герою"....
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18.08.2020 14:24 Відповісти
да да то самое зеленый буттулизм брутально малоросский..
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18.08.2020 14:29 Відповісти
Как две капли воды.....
Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу" - Цензор.НЕТ 3791
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18.08.2020 15:14 Відповісти
Ну, ок, хоть кто-то вызвался отвечать за провал переговоров с обезьянами.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
По его словам, он будет работать в эффективной команде под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука, слов нет грядет прорыв в переговорах.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
Такое впечатление, что на Донбассе какой-то известный только Фокину народ обитает.

Можно подумать, что колбасой и пиндюлями этот "народ" не воспитывается.
Они ж себя братьями кацапов считают. А там для понимания либо в рыло, либо водка в любой последовательности.
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18.08.2020 14:21 Відповісти
Я пам'ятаю той час коли після прем'єрства Фокіна призначили Кучму. В нас тоді була галопируюча інфляція. Після того я не очікую від цієї людини, якихось досягнень у перемовинах.
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18.08.2020 14:22 Відповісти
Не путайте "Божье с праведным". До 1993 года действовал закон "об уплате налогов по последнему событию", т.е. после поступления денег(товаров) на р/с. 13 апреля 1993 года, премьер Кучма подписывает и немедленно вводит в действие закон - "об уплате налогов по первому событию"(поставка без предоплаты или оплата без поставки, Акт формы №"2 за работы) с 1 января 1993 года, т.е. задним числом. И экономика Украины рухнула. Непрерывные производства оказались "в долга как шелках". Банковские кредиты, за неделю, взлетели с 35-40% годовых, до 480-520%!!! Инфляция - 70% в месяц!!! Все граждане Украины вскоре стали "миллионерами". Вмешались американцы(советники), успокоили экономику и... ввели гривну! А Рада принимает закон - что изменения в налоговый кодекс принимаются не менее чем за пол года до отчётного периода , т.е. - до 1 июля. Такие они "крепкие хозяйственники"! Разрушить - ДА, а вот создать...
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18.08.2020 16:28 Відповісти
Багато букоф, а проблему з гіперінфляцією вирішували інші. Так і з Донбасом буде
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18.08.2020 16:46 Відповісти
Те що ви отримуєте було вже при Кучмі, і це йому довелося виправляти потужні рішення папередників. Зараз вони знову лізуть парішать. Чому Фокіна змінили на Кучму не пишете
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18.08.2020 16:51 Відповісти
*описуєте
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18.08.2020 16:51 Відповісти
Может бы вам и поверил. Но, в 1992-93 году я был миллионером, в американских рублях, 650 человек работников на фирме, с з/п как у сталевара. И хорошо помню глаза моего бухгалтера после семинара по разъяснению - в них стоял ужас!!! Это было в пятницу около 20-00. А в понедельник - я стал нищим. Не вам мне рассказывать как оно было. И да, 650 человек стали безработными... Страшное было время - работы нет, на предприятиях денег нет, оплата продукцией... В бизнесе с 1989 года, ещё при союзе начинал, много могу рассказать - "о чём не говорят, о чём не учат в школе". И да, Кучма - государственный преступник, отец украинской коррупции(могу рассказать по шагово). А Фокина... не помню, какой-то проходной крендель...
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18.08.2020 17:36 Відповісти
Я не захищаю Кучму, але і Фокіна ввдбідювати не хочу
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18.08.2020 17:45 Відповісти
*відбілювати
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18.08.2020 17:46 Відповісти
У 92 ми отримували зарплатню у середньому 400 купонокарбованців на місяць, тому ж році починають закриватися роспайовані підприємства і людям видають сертифікати і змінюються власники на "добрих господарників", люди лишаються роботи. Саме тоді пройшли мої студентські часи. Я не знаю чим заробляли ви і на чому був пов'язаний ваш бізнес, маю на увазі бізнес партнерів, але мільйонерами тоді була лише наближена до керівництва країни партократична система
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18.08.2020 17:57 Відповісти
"Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса"(с)
Шел бы ты на куй, старый комунно-*****!
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18.08.2020 14:22 Відповісти
Первый премьер-министр Украины Фокин: Донбасс - это уже пустой орех. Угля там нет, газа нет, металлургические комплексы - груда металла
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/pervyy-premer-ministr-ukrainy-fokin-donbass-eto-uzhe-pustoy-oreh-uglya-tam-net-gaza-net-metallurgicheskie-kompleksy-gruda-metalla-177149.html
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19.08.2020 20:59 Відповісти
В смысле - с Казанским и другими? А нужен спец человек, отвечающий за взаимодействие с ними?
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18.08.2020 14:23 Відповісти
"Елен і рєб'ята")))
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18.08.2020 14:36 Відповісти
фокин шет
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18.08.2020 14:24 Відповісти
Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса" - Цензор.НЕТ 2111
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18.08.2020 14:24 Відповісти
Наполегливе запихання Фокіна у тло війни, свідчить(в черговий раз) про зрадницьку позицію клована і "незручності", в подальшому, для тих, кому "піаніст" ще "президент". "Незручності" гарантовані.
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18.08.2020 14:25 Відповісти
Какая разница сколько ему лет. Типа было б меньше то то что он несет стало нормальным.
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18.08.2020 14:26 Відповісти
« Конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами » (с) путин.

Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу" - Цензор.НЕТ 4250
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18.08.2020 14:33 Відповісти
перговорщик как Брежнев труха сыпется коммунистическое мышление мы за мир какая разница очень молодые лица как обещал Зе пинокио
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18.08.2020 14:33 Відповісти
Я просто представляю дикий еле сдерживаемый смех "той стороны", когда они видят этих стратЭгов из юрского периода
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18.08.2020 14:34 Відповісти
у тебе начасі взаємодія з хробаками на кладовищі
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18.08.2020 14:42 Відповісти
Нарешті у хАхлов з'явилась влада, здатна виконати всі забаганки сепарні. Правда, 73%?
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18.08.2020 14:43 Відповісти
А що, Мордор вже не агресор? З лугандоном треба доставлялись?
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18.08.2020 14:48 Відповісти
c опарышами налаживай взаимодействие.
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18.08.2020 14:51 Відповісти
Так у них может быть и отвращение, мумий не едят.
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18.08.2020 15:47 Відповісти
Два альцгеймера-совка взялися вирішувати долю окупованих територій?
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18.08.2020 15:02 Відповісти
Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу" - Цензор.НЕТ 8809
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18.08.2020 15:24 Відповісти
По набирают старых пердунов.Они думать не могут нормально.Писец.
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18.08.2020 15:24 Відповісти
Займется контактами с жителями ОРДЛО для чего то там стабилизации и бла-бла-бла. Это как налаживать отношения с овцами в захваченной волками кошаре. Очень продуктивно.
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18.08.2020 15:29 Відповісти
А кто-нибудь огласит весь список этих "представителей" Донбасса?
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18.08.2020 15:45 Відповісти
что фокин что кравчук редкостные мрази.на кладбище уродов.
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18.08.2020 16:00 Відповісти
Музей восковых фигур с логотипом " сделано в СССР" - она же "команда переговорщиков в помощь Медведчуку"
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18.08.2020 16:47 Відповісти
Ну за что ты ещё можешь отвечать?? разве, что за обосцаные штаны??? второй Сивохо, блин!!
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18.08.2020 19:28 Відповісти
Витольд Фокин - отрыжка советского совка, ватник, который в 2014 году мычал о том, что на Донбассе восстал трудовой народ и шахтеры.
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.
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19.08.2020 12:46 Відповісти
Может ему с утра клизму литров на 10 , чтобы мозги заодно промыть ?
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21.09.2020 18:17 Відповісти
 
 