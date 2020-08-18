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Новини
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У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу

У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу

Міністерство енергетики вважає запропоновану НКРЕКП методологію стимулюючого регулювання такою, що потребує доопрацювання і закликає дослухатися до позиції учасників ринку.

Міністерство рекомендує Регулятору прийняти стимулююче регулювання із застосуванням показника WACC для визначення норми доходу за європейським підходом. Від коректної методології тарифу залежить якість послуги з розподілу електроенергії, зменшення вартості приєднань до електромереж та приватизація належних державних операторів систем розподілу (обленерго), повідомляє Дзеркало тижня.

Міністерство енергетики підкреслює, що за існуючої моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний відсоток від потреби. Запропоновану ж НКРЕКП методологію в Міністерстві енергетики вважають такою, що потребує доопрацювання.

"Якщо оцінювати суму необхідних інвестицій у розподільчі мережі з точки зору перспективи, то відповідно до п’ятирічних Планів розвитку електричних мереж для реалізації всіх заходів, необхідно залучити в середньому на рік близько 11 млрд грн. Водночас за останні 3 роки інвестиції в розподільчі мережі згідно виконаних ОСР інвестпрограм становлять 4 млрд грн на рік", - зазначають у Міністерстві.

У Міненерго вважають, що тарифна методологія НКРЕКП має бути такою, яка дасть можливість операторам систем розподілу досягнути зниження рівня SAIDІ до середнього по країні - 220 хвилин та зниження втрат електричної енергії в електричних мережах до 7-7,5%. Також у Міненерго наголошують, що від стимулюючого регулювання залежать перспективне зменшення вартості приєднань до електромереж операторів систем розподілу, приватизація належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу.

"Пропонуємо дослухатися до пропозицій всіх зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення накопичених роками проблем розподільчих компаній з метою забезпечення якісного безперебійного електропостачання споживачам України", - підкреслили в Міністерстві.

Оскільки запровадження RAB-тарифу має стати ефективним механізмом залучення нових інвестицій, в Міністерстві наголошують, що рекомендують регулятору прийняти стимулююче регулювання із застосуванням показника WACC з метою дотримання загальноприйнятої у європейських країнах практики.

Нагадаємо, раніше експерти ринку - Європейська Бізнес Асоціація, Громадська спілка "Розумні електромережі України", Всеукраїнська енергетична Асамблея, Експертна рада при міністерстві енергетики України – дали оцінку, що задля залучення інвестицій у галузь та оновлення електромереж, стимулююче тарифоутворення має бути прийняте за європейською методологією – єдина база активів та ставка доходності на рівні WACC, що становить близько 17% для галузі електроенергетики в Україні.

Автор: 

RAB (50) Міненерго (1425)


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Топ коментарі
+2
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 7780
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18.08.2020 14:23 Відповісти
+2
73%
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18.08.2020 14:33 Відповісти
+2
тот бубочка, продолжил преступное дело поросенко, который начал масштабный грабеж украинцев, превратив, за 5 лет, украинцев из бедных - в нищих..
бубочка зеленский - обещало убрать олигархов от власти, но стало таким же, как мародерище поросенко - лжецом и подонком..
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18.08.2020 14:49 Відповісти
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В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 7780
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18.08.2020 14:23 Відповісти
Кортежі нах, держдачі нах і всі діла.
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18.08.2020 14:24 Відповісти
за вас переживаю!
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18.08.2020 14:31 Відповісти
боярки хряпни і йди спать.
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18.08.2020 14:39 Відповісти
мені не цікавий твій досвід
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18.08.2020 14:45 Відповісти
У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу - Цензор.НЕТ 564Тримай малорос підзаборний
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18.08.2020 15:08 Відповісти
ти не смішний, ти тупориле створіння. і не дивно, бо твій призедент таке саме чмо як і ти.
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18.08.2020 15:29 Відповісти
То хто не відрізняє кінострічку від реального життя? Казкові, такі казкові!)))
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18.08.2020 14:31 Відповісти
73%
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18.08.2020 14:33 Відповісти
То ти голосував за Слугу народу? Поздоровляю!)))
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18.08.2020 14:35 Відповісти
оце тебе вгатило!
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18.08.2020 14:41 Відповісти
их таких 73% .....
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18.08.2020 14:33 Відповісти
нехай ідуть лісом з rabом
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18.08.2020 14:26 Відповісти
у мразей у власти - одна методология - это грабеж народа за счет повышения тарифов..
дуремары зеленские -это слуги олигархов и враги народа - вы для начала, пересмотрите зарплаты народу в пользу европейского подхода, а потом меняйте тарифы..
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18.08.2020 14:27 Відповісти
ты ЗЛОЙ !
бубочка обещал что все будет у всех нужно только подождать а то эти папередники палки в колеса ему вставляют !!!!
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18.08.2020 14:32 Відповісти
тот бубочка, продолжил преступное дело поросенко, который начал масштабный грабеж украинцев, превратив, за 5 лет, украинцев из бедных - в нищих..
бубочка зеленский - обещало убрать олигархов от власти, но стало таким же, как мародерище поросенко - лжецом и подонком..
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18.08.2020 14:49 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!

Просто потому что ЛОХИ!!
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18.08.2020 14:28 Відповісти
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 1788
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18.08.2020 14:31 Відповісти
Але дивним чином палають сідниці у 8 відсоткових лузерів!)))
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18.08.2020 14:34 Відповісти
Скоро закончит работу так и не начатое Великое Строительство Величайшего *********** Галактики Зеленского !!!

***
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 1213

https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1294521617398272001/photo/1
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18.08.2020 14:30 Відповісти
Зеленського є кому і є за що похвалити: реформи ЗСУ зупинено !

У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу - Цензор.НЕТ 2535
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18.08.2020 14:35 Відповісти
ай нэ нэ нэ нэ рабские тарифы, ромалэ.
как только их протолкнут реформаторы сразу власти зелоенского наступит кирдык.
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18.08.2020 14:37 Відповісти
И дарасы! Грабителей надо уничтожать так как сами они не остановятся! У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу - Цензор.НЕТ 6189
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18.08.2020 14:54 Відповісти
 
 