Естонія не визнає підсумків виборів у Білорусі: вони не були вільними і чесними, а Лукашенко втратив свій мандат
Уряд Естонії на засіданні у вівторок ухвалив заяву про ситуацію в Білорусі, в якій ідеться, що влада країни не визнає підсумків президентських виборів, що відбулися там, і виступає за проведення нових виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу уряду Естонії.
"Естонія не визнає підсумків президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, вони не були вільними і чесними. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко у зв'язку з масштабними фальсифікаціями результатів голосування втратив свій мандат", - йдеться в заяві.
У ній наголошується, що "уряд Естонії підтримує прагнення народу Білорусі до змін і вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів".
"Уряд підтримує встановлення направлених санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів. Водночас уряд вважає, що санкції не мають завдати шкоди звичайним громадянам Білорусі", - наголошується в заяві.
Європейський Союз має обговорити ситуацію в Білорусі і її слід тримати в полі зору міжнародних організацій, зокрема в Раді Безпеки ООН, Раді з прав людини ООН, у Раді Європи та ОБСЄ, йдеться в заяві.
Уряд вважає, що "основне зусилля має бути спрямоване на запобігання можливій ескалації насильства та пошук мирних політичних рішень, результатом яких були б нові вибори".
"Уряд Естонії підтримує громадянське суспільство Білорусі та вільну пресу, а також виступає за велику підтримку цього з боку ЄС. Уряд погодився з пропозицією міністра закордонних справ підтримати громадянське суспільство Білорусі 100 тис. євро", - наголошується в заяві.
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https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1295080061775884293 16 авг.
Знову з Вейшнорією будуть воювати?
"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"
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https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.
на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.
Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
https://twitter.com/elnazaro777 солома
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На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...
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https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.
По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.
Или оно еще надеется на какие-то "варианты"?