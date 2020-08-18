Естонія не визнає підсумків виборів у Білорусі: вони не були вільними і чесними, а Лукашенко втратив свій мандат

Уряд Естонії на засіданні у вівторок ухвалив заяву про ситуацію в Білорусі, в якій ідеться, що влада країни не визнає підсумків президентських виборів, що відбулися там, і виступає за проведення нових виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу уряду Естонії.

"Естонія не визнає підсумків президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, вони не були вільними і чесними. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко у зв'язку з масштабними фальсифікаціями результатів голосування втратив свій мандат", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що "уряд Естонії підтримує прагнення народу Білорусі до змін і вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів".

"Уряд підтримує встановлення направлених санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів. Водночас уряд вважає, що санкції не мають завдати шкоди звичайним громадянам Білорусі", - наголошується в заяві.

Європейський Союз має обговорити ситуацію в Білорусі і її слід тримати в полі зору міжнародних організацій, зокрема в Раді Безпеки ООН, Раді з прав людини ООН, у Раді Європи та ОБСЄ, йдеться в заяві.

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Уряд вважає, що "основне зусилля має бути спрямоване на запобігання можливій ​​ескалації насильства та пошук мирних політичних рішень, результатом яких були б нові вибори".

"Уряд Естонії підтримує громадянське суспільство Білорусі та вільну пресу, а також виступає за велику підтримку цього з боку ЄС. Уряд погодився з пропозицією міністра закордонних справ підтримати громадянське суспільство Білорусі 100 тис. євро", - наголошується в заяві.