Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу через те, що він зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка з приводу можливого зриву секретної операції СБУ і ГУР МО із затримання терористів ПВК "Вагнера".

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"У скандалі виявилося замішане вище керівництво країни. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, який зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, відразу після своєї заяви був ... звільнений указом Зеленського! Таким чином, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки та кримінального провадження", - пише Бутусов.

Зазначається, що понад рік тому була розпочата операція з розшуку та затримання 28 терористів, які проживають у РФ, з метою забезпечити правосуддя і поповнити "обмінний фонд" для проведення обміну полоненими, який блокує Росія.

"Українські спецслужби виявили терористів. Потім запропонували їм вигідну роботу від імені російської приватної військової компанії "МАР", створеної в 2014-му в Санкт-Петербурзі для вербування найманців для війни проти України, але закритої засновниками в 2018 році. Робота - охорона нафтових вишок у Венесуелі, звідки терористам надійшло запрошення. Набрали групу з 33 осіб (крім 28 терористів, були і випадкові люди). Згідно з планом, водій Геннадій Кумпан повинен був перевезти всю групу 24 липня через Москву прямо в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі ні на одну годину, звідки вони повинні були 25 липня вилетіти рейсом Мінськ - Стамбул в Туреччину. Літак з певних причин приземлився б в Україні, терористи були б затримані, а пасажири та екіпаж змогли б швидко продовжити політ", - пише Бутусов.

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Зазначається, що 24 липня начальник ГУР МО Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до президента для доповіді про проведення фінальної частини операції і скорий виліт терористів з Мінська. За даними джерел Цензор.НЕТ, на нараді 24 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію проводити не можна.

"Єрмак послався на переговори з Дмитром Козаком, помічником президента РФ Путіна, що затримання терористів завадить початку чергового перемир'я на Донбасі 27 липня і зажадав перенести початок операції", - йдеться в статті.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.