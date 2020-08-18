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Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов

Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу через те, що він зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка з приводу можливого зриву секретної операції СБУ і ГУР МО із затримання терористів ПВК "Вагнера".

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"У скандалі виявилося замішане вище керівництво країни. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, який зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, відразу після своєї заяви був ... звільнений указом Зеленського! Таким чином, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки та кримінального провадження", - пише Бутусов.

Зазначається, що понад рік тому була розпочата операція з розшуку та затримання 28 терористів, які проживають у РФ, з метою забезпечити правосуддя і поповнити "обмінний фонд" для проведення обміну полоненими, який блокує Росія.

"Українські спецслужби виявили терористів. Потім запропонували їм вигідну роботу від імені російської приватної військової компанії "МАР", створеної в 2014-му в Санкт-Петербурзі для вербування найманців для війни проти України, але закритої засновниками в 2018 році. Робота - охорона нафтових вишок у Венесуелі, звідки терористам надійшло запрошення. Набрали групу з 33 осіб (крім 28 терористів, були і випадкові люди). Згідно з планом, водій Геннадій Кумпан повинен був перевезти всю групу 24 липня через Москву прямо в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі ні на одну годину, звідки вони повинні були 25 липня вилетіти рейсом Мінськ - Стамбул в Туреччину. Літак з певних причин приземлився б в Україні, терористи були б затримані, а пасажири та екіпаж змогли б швидко продовжити політ", - пише Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю"

Зазначається, що 24 липня начальник ГУР МО Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до президента для доповіді про проведення фінальної частини операції і скорий виліт терористів з Мінська. За даними джерел Цензор.НЕТ, на нараді 24 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію проводити не можна.

"Єрмак послався на переговори з Дмитром Козаком, помічником президента РФ Путіна, що затримання терористів завадить початку чергового перемир'я на Донбасі 27 липня і зажадав перенести початок операції", - йдеться в статті.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Автор: 

тероризм (2869) Бутусов Юрій (3625) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+68
это понятно.. для шмаркли и ермака - стремно обидеть х*уйла: одному денег на очередные сваты не дадут, другому - просто не заплатят...
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18.08.2020 14:37 Відповісти
+61
Зеленский и Ермак предатели Украины!
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18.08.2020 14:38 Відповісти
+52
вопрос в другом: зебилы отлично понимают что их шмаркля и Ко - работают на х*уйла, но что теперь придумают для отмазок шмаркли?
Будут повторять обычные методичким от шария-скабеевой про "попередникив"?))
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18.08.2020 14:39 Відповісти
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ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.08.2020 16:14 Відповісти
Что опять?.бо путин нападе???
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18.08.2020 16:21 Відповісти
если правда, то это позор... чо очковать если чист? значить не чист, раз отказался.
ломает дрова зеля точно так же как и *****. зажали в углу и побежал...
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18.08.2020 16:26 Відповісти
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8565
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18.08.2020 16:35 Відповісти
Так и баба у него тоже Елена
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18.08.2020 20:20 Відповісти
Какой кошмар....
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18.08.2020 16:46 Відповісти
Этот писец сам по себе не закончится...

Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2364
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18.08.2020 16:55 Відповісти
Всегда лучше ставить перед фактом.Сначала довести операцию,а потом докладывать о результатах по факту.По наглой Ермаковской роже,вже бить задержанными,а не посвящать их в планы операции
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18.08.2020 17:33 Відповісти
+5.
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19.08.2020 01:48 Відповісти
Такой чёс...ну не верю я.
Нахрена их тогда Лука "арестовывал" ? Если бы знали заранее о "спецоперации", то хрен там кацапов нарисовали бы...в то что могут предать-продать верю, в данном случае скорее нет, мутно как то всё
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18.08.2020 18:03 Відповісти
ну вот Ермак ( Козырь ) и крышевал вагнеровцев . Но он у Володи под столом сосет , да так что Володя и жену уже позабыл .
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18.08.2020 18:13 Відповісти
А почему же тогда Ленка сожгла машину Богдану, а не Ермаку?
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19.08.2020 03:56 Відповісти
потому что Богдан первым закрутил адьюльтер с Бубочкой . Это как Гонтарева когда то совратила Пепу .
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19.08.2020 13:54 Відповісти
А ты очно не извращенец какой то - Гонатареву приплел?
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19.08.2020 19:52 Відповісти
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 687
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18.08.2020 18:47 Відповісти
Что ещё надо для импичмента? Видео, где Зеля с Ермаком путина в жопу целуют, чтобы перемирие не сорвать?
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18.08.2020 18:55 Відповісти
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9894
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18.08.2020 19:03 Відповісти
Вошь-дь зебилов уже в открытую работает на хйла..
дебилы-экспериментаторы, вы "сделали" себя вместе..
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18.08.2020 19:05 Відповісти
Про чужі воші та свої гниди тут вже писано-переписано... Додати нічого. ПОЗОРИЩЕ!!!
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18.08.2020 19:08 Відповісти
Для тех, кто не разучился думать:

Вагнеровцы замешаны в войне против Украины с 2014 года. Шесть лет!
Однако "филигранная операция СБУ" должна была состояться именно в канун такого долго подготавливаемого всеобщего перемирия. Ни за месяц до, ни месяцем позже. И могла его реально сорвать.
Совпадение? Или у кого-то "двойная игра"?
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18.08.2020 20:03 Відповісти
В дупу це 158-ме перемир'я, все рівно порушать його! В дупу відведення військ! ЗСУ і ветерани АТО проти цього!
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19.08.2020 00:08 Відповісти
Тільки війна, тільки вбивать! Ветерани АТО за це, і торгувать на війні!
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19.08.2020 06:55 Відповісти
Не підміняй поняття. Мир наступає у двох випадках- коли перемагає агресор, і коли перемагають агресора. Ті, хто воюють- у більшості своїй проти війни. Проте якщо "проста пірістать срілять", то перемагає агресор.
Отже повторюсь- не підміняй поняття, маніпулятор.
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19.08.2020 07:59 Відповісти
А что по этой теме скажет полудурок с погонялом Игорь_Д?
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18.08.2020 19:13 Відповісти
А що він скаже? У мене є скрін, де він пише "єслі путін поможєт пасадіть пороха, то я і путіна буду уважать".
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19.08.2020 08:02 Відповісти
Ну прав был Леха , знал наверное , когда в ВР Ермаку открыто заявлял , что он засланный казачек. А то что Осел Оманский идиот и его в темную имеюк кто хочет и в каких хочет позах уже только полные зебилы и не знают.
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18.08.2020 19:20 Відповісти
Оманский не идиот! Оманский герой россии, он работает четко. Идиоты это те кто думает что он идиот. Если вы это даже сейчас не видите то скоро почувствуете на своей коже. Повторяются события Геноцида 1918-1933.
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18.08.2020 20:41 Відповісти
События то повторяются , я сам об этом не раз говорил , но то что Осел Оманский с каких то пор умным стал и может играть в самостоятельные игры ,эта новость не только для меня , но и даже для послов с которыми он встречался еще перед выборами , которые официально заявляли , что НЕЛОХ даже не ноль , а минус.
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19.08.2020 03:56 Відповісти
Президенту Украины пришлось сделать нелёгкий выбор между задержанием 28ми террористов и давно планировамшимся перимирием, которое должно привести к миру на Донбассе.
Однако кое-кому в нашей стране ой как не хочется мира...
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18.08.2020 19:50 Відповісти
Тупость зебилов это ваше все.
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19.08.2020 03:51 Відповісти
Зебил, вовсе не обязательно заявлять о задержании вагнеровцев после завершения операции, это можно было сделать и позже в более выгодный момент, но срывать операцию путём сдачи информации россиянам это предательство.
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19.08.2020 07:07 Відповісти
Какую вам Зе -Швондеры еще новость надо ,что бы понять кого вы выбрали.Главное ,что теперь не стреляют ,зато на минное поле срать ходят и подрываються.
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18.08.2020 20:03 Відповісти
Потому что зешвондеры все - вата и патриоты России.
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18.08.2020 23:53 Відповісти
Виродки зрадники заполонили владу країни
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18.08.2020 20:03 Відповісти
І розплодилися-поширилися серед насеоення-громадян-виборців. Саме вони обрали цю =владу=. І підтримують до цих пір.
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19.08.2020 07:49 Відповісти
А что - дО этого случая никто не понимал кто такой Ермак ? Ну, кроме зеленского, конечно - этот ваще ничо не понимает.
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18.08.2020 20:08 Відповісти
да все он понимает, они просто делают нас вместе
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18.08.2020 22:10 Відповісти
Так от хто були ці 32 вагнерівці, яких затримали в Білорусі! Ну і **** же ти .Зеленський! Прийде пора, будуть тебе з Єрмаком ловити по всьому світу.
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18.08.2020 20:09 Відповісти
Зелиботы отвлекают от зезрады воплями про Петю.
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18.08.2020 23:55 Відповісти
гниды засели на банковой
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18.08.2020 21:40 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский уволил начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу из-за того, что он потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака" - https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован в Омане, псевдоним "Козырь". Если Ермака на полиграфе расколят, то он за собой и Зеленского потянет, а Зеленский Коломойского и вся агентурная сеть будет раскрыта. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - какое преступление можно скрывать от народа? Чтобы не было домыслов надо пройти полиграф всем выше упомянутым. Если рыло не в пушку, то нечего отказываться от полиграфа.
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18.08.2020 21:50 Відповісти
ой не смешите, а расшифровывать полиграф кто будет
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18.08.2020 22:13 Відповісти
Це ж не їх діти там в допрі сидять На жаль.
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18.08.2020 22:17 Відповісти
і всі дружно забули, що ДЕЗА про причетність СБУ до цих 33-ох даунів в Білорусі СПОЧАТКУ З'ЯВИЛАСЬ В РОСІЇ, а не в Україні! Тому скоріше всього - СБУ є тільки "хлопчиком для биття" в цьому випадку і просто прикриттям чи відводом очей... Особливо, ТОМУ ЩО ЧЕКІСТИ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕРНУЛИСЬ В КАЦАПСТАН!!!!!!
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18.08.2020 22:49 Відповісти
тобто нас хочуть переконати, що кацапські чекісти НАСТІЛЬКИ ЛОХИ, що дозволили завербувати українській СБУ аж цілих 33 серійних вбивці, які воювали по цілому світі???????? Та в них там АБСОЛЮТНО КОЖЕН чекіст і вбивця на НАЙСУВОРІШОМУ КОНТРОЛІ і повній підзвітності!!!!
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18.08.2020 23:14 Відповісти
Є дуже непогана спецоперація "Миротворця". Називається "За двома зайцями", є на ютубі.
Вона показує, наскільки легко можна завербувати убивць нарасєї.
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19.08.2020 08:04 Відповісти
ДА НУ, ВСРАТЬСЯ ТАКІ СУРЬОЗНІ КАНТОРИ ТО ФСБ З ГРУ ОБСИРАЄТЬСЯ ДУЖЕ ЧАСТО, ТО З ШПИЛЯМИ, ТО З ОТРУЄННЯМИ, які серійні вбивці, що ти мелеш - таких найманців по Московії як бруду.
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19.08.2020 10:34 Відповісти
То шо? Бубачка і Єрмак - іноземні агенти?
Яка несподіванка!
В нормальній країні ці двоє були б вже арештовані або щонайменше Верховна Рада зібрала б комісію для розслідування можливої зради та висунення недовіри президенту.
Але ж кому робить?
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18.08.2020 23:23 Відповісти
Це зрада ...зе і його команда повині пройти поліграф,
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18.08.2020 23:56 Відповісти
Сначала надо понять где правда , а где ложь и что все-таки произошло на самом деле !
А то Бутусов говорит одно, другие говорят другое , СМИ - третье.
Вообще ничего не понять - кому сейчас верить и кто брешет...?
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19.08.2020 01:33 Відповісти
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9168
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19.08.2020 01:38 Відповісти
73% утырков голосовавших за это квартальное говно. эй вы где, УРОДЫ!
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19.08.2020 05:57 Відповісти
это гребаное ************** чмо ермолка возомнило себя наверняка ушлепком у которого в офисе президентом работает квартальная зеленое говно?
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19.08.2020 05:55 Відповісти
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8283
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19.08.2020 07:01 Відповісти
Как минимум должно состояться расследование..В комиссию должны войти не только "слуги",поскольку вопрос касается государственной репутации после такой огласки с действиями на территории.других государств (или отсутствия таковых)
По Ермаку уже давно должно быть расследование,уж слишком много подозрительных действий было с его стороны,ставящих под угрозу интересы держав и его участия в переговорах.Одной веры Зеленского недостаточно,чтобы рисковать интересами государства.Гос. секреты существовали до президентства Зеленского,будут существовать и после.Президенты должны обслуживать гос. интересы, а не отдавать их на риск по причине личных "верю- не верю".Ещё есть вопрос-почему по Ермакам "заглохло" расследование по коррупционным продажам должностей?
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19.08.2020 07:30 Відповісти
Ватные ЗЕбилы малороссы привели к власти прокремлёвскую банду Шапито 95.
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19.08.2020 08:33 Відповісти
Хотелось бы верить, что все это бред!!!
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19.08.2020 09:30 Відповісти
Да.хотелось бы! Но расследование необюходимо,хотя бы для того,чтобы репутацию государства восстановить,поскольку обвинения касаются действия спецслужб Украины на те5рритории суверенной державы (к тому ж до этого типа дружественной).Или объявить фейком,или посадить предателей!!!
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19.08.2020 10:22 Відповісти
Общество вновь решило поигрться суверенитетом доверив его зелупе и ермаку ....
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19.08.2020 09:49 Відповісти
Бред чистой водьі , начиная с цели операции - "пополнить обменньій фонд". Украина ведет сейчас сложную политико-дипломатическую партию в Нормандском формате , чему подобньіе спецоперации могут только навредить . Вьівод : деза ФСБ.
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19.08.2020 09:57 Відповісти
дада, бубочка не виноват(tm)
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19.08.2020 10:02 Відповісти
ШЕ ОДИН КАЦАП, ТА СКІЛЬКИ ВАС П*ДАРАСІВ В ТЕМІ
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19.08.2020 10:31 Відповісти
Шабаш фейкометов продолжается,не хотелось портить потрохне "праздник",НО окромя вас НИКТО в стране не верит в это придуманное ГДЕ-ТО дерьмо.Почитайте комменты на "думской" лехи гавчеренки,который первым принес этот фейк.
Интересно, а цензор принесет официальные извинения.
И да....пока не посадите парашенку, его грицаки еще и не такое придумают,чтоб захватить власть.
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19.08.2020 10:16 Відповісти
КАЦАП ЗАТКНИ ФОНТАН
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19.08.2020 10:30 Відповісти
Когда у кацапов рыло в пуху- они резко взвинчивают пИсательскую активность, чтоб выствить себя в результате оскорбленной невинностью
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19.08.2020 12:02 Відповісти
Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко по поводу возможного срыва секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов ЧВК "Вагнера" Источник: https://censor.net/n3214447

КРЕМЛІВСЬКІЙ КУРВІ ЄРМАКУ - ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ
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19.08.2020 10:29 Відповісти
ну да Ермак виновен, что вкурил НЕлоху шо-то предательское вместо обычного ,шо он привык...
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19.08.2020 12:56 Відповісти
КАЦАПСЬКИ ВИРОДКИ І ЇХ АДЕПТИ ЗАВЖДИ ВИННІ У ВСІЇ БІДАХ І КРИЗАХ УКРАЇНИ
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19.08.2020 19:10 Відповісти
Повторяю - Андрей Ермак является установленным агентом фсб рф, давно и плодотворно сотрудничает на добровольной основе со спецслужбами врага (москальщины/кацапстана). Ермак сорвал уже несколько важнейших спецопераций спецслужб Украины и не только на Донбассе. Используя свое служебное положение, он всячески блокирует любые движения в сторону Ес и НАТО. Фактически Ермак совершил целый ряд тяжких преступлений, он государственный преступник, шпион и предатель, которого покрывает во всем президент 73% зелибобиков некто зеленский.
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19.08.2020 12:28 Відповісти
значит указы пишутся быстро и все "работает" так, как задумано ... и "непрофессионализм" и "только год, еще опыта не набрался" только отмазки ...
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19.08.2020 12:32 Відповісти
А слабо этому Бурбе , уволенному рашистской бандой на Банковой, выйти к людям с информацией в день празднования Дня Независимости?
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19.08.2020 12:54 Відповісти
Бутусову - верю. Агенту паРаши и его хитрожопому клоуну-начальничку - нет.
Все!
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19.08.2020 13:10 Відповісти
Везде **** зрада вонючая и зелёная
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19.08.2020 13:11 Відповісти
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