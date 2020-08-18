Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу через те, що він зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка з приводу можливого зриву секретної операції СБУ і ГУР МО із затримання терористів ПВК "Вагнера".
Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
"У скандалі виявилося замішане вище керівництво країни. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, який зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, відразу після своєї заяви був ... звільнений указом Зеленського! Таким чином, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки та кримінального провадження", - пише Бутусов.
Зазначається, що понад рік тому була розпочата операція з розшуку та затримання 28 терористів, які проживають у РФ, з метою забезпечити правосуддя і поповнити "обмінний фонд" для проведення обміну полоненими, який блокує Росія.
"Українські спецслужби виявили терористів. Потім запропонували їм вигідну роботу від імені російської приватної військової компанії "МАР", створеної в 2014-му в Санкт-Петербурзі для вербування найманців для війни проти України, але закритої засновниками в 2018 році. Робота - охорона нафтових вишок у Венесуелі, звідки терористам надійшло запрошення. Набрали групу з 33 осіб (крім 28 терористів, були і випадкові люди). Згідно з планом, водій Геннадій Кумпан повинен був перевезти всю групу 24 липня через Москву прямо в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі ні на одну годину, звідки вони повинні були 25 липня вилетіти рейсом Мінськ - Стамбул в Туреччину. Літак з певних причин приземлився б в Україні, терористи були б затримані, а пасажири та екіпаж змогли б швидко продовжити політ", - пише Бутусов.
Зазначається, що 24 липня начальник ГУР МО Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до президента для доповіді про проведення фінальної частини операції і скорий виліт терористів з Мінська. За даними джерел Цензор.НЕТ, на нараді 24 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію проводити не можна.
"Єрмак послався на переговори з Дмитром Козаком, помічником президента РФ Путіна, що затримання терористів завадить початку чергового перемир'я на Донбасі 27 липня і зажадав перенести початок операції", - йдеться в статті.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
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ломает дрова зеля точно так же как и *****. зажали в углу и побежал...
Нахрена их тогда Лука "арестовывал" ? Если бы знали заранее о "спецоперации", то хрен там кацапов нарисовали бы...в то что могут предать-продать верю, в данном случае скорее нет, мутно как то всё
дебилы-экспериментаторы, вы "сделали" себя вместе..
Вагнеровцы замешаны в войне против Украины с 2014 года. Шесть лет!
Однако "филигранная операция СБУ" должна была состояться именно в канун такого долго подготавливаемого всеобщего перемирия. Ни за месяц до, ни месяцем позже. И могла его реально сорвать.
Совпадение? Или у кого-то "двойная игра"?
Отже повторюсь- не підміняй поняття, маніпулятор.
Однако кое-кому в нашей стране ой как не хочется мира...
Вона показує, наскільки легко можна завербувати убивць нарасєї.
Яка несподіванка!
В нормальній країні ці двоє були б вже арештовані або щонайменше Верховна Рада зібрала б комісію для розслідування можливої зради та висунення недовіри президенту.
Але ж кому робить?
А то Бутусов говорит одно, другие говорят другое , СМИ - третье.
Вообще ничего не понять - кому сейчас верить и кто брешет...?
По Ермаку уже давно должно быть расследование,уж слишком много подозрительных действий было с его стороны,ставящих под угрозу интересы держав и его участия в переговорах.Одной веры Зеленского недостаточно,чтобы рисковать интересами государства.Гос. секреты существовали до президентства Зеленского,будут существовать и после.Президенты должны обслуживать гос. интересы, а не отдавать их на риск по причине личных "верю- не верю".Ещё есть вопрос-почему по Ермакам "заглохло" расследование по коррупционным продажам должностей?
Интересно, а цензор принесет официальные извинения.
И да....пока не посадите парашенку, его грицаки еще и не такое придумают,чтоб захватить власть.
КРЕМЛІВСЬКІЙ КУРВІ ЄРМАКУ - ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ
Все!