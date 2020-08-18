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Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун

Команда

Ірина Венедіктова керує Офісом Генпрокурора вже понад 5 місяців і встигла ухвалити низку кадрових рішень, що викликали резонанс і обурення в суспільстві. У складі її команди "перевірені" старі кадри, часом, із сумнівною репутацією, яких Венедіктова вважає "людьми з досвідом".

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Наприклад, перший заступник Венедіктової Роман Говда пропрацював у прокуратурі все життя.

Спочатку Говда працював у Житомирі, а за часів президента Віктора Януковича піднявся кар'єрними сходами в Генеральну прокуратуру Віктора Пшонки. Там же Говда працював за часів Революції Гідності в керівництві управління, яке мало стежити за дотриманням законів органами внутрішніх справ. Через деякий час Говда потрапив на посаду заступника генпрокурора Віктора Шокіна, після чого очолював столичну прокуратуру. З приходом генпрокурора Руслана Рябошапки Говда звільнився з посади прокурора Києва, однак Венедіктова, яка прийшла на зміну Рябошапці, повернула Говду в структуру прокуратури.

За даними УП, він не креатура безпосередньо Венедіктової і був узятий нею, щоб налагодити роботу всередині ОГП.

"У її відомстві нині атмосфера міжусобиць, кожен "грає" сам за себе. Ходять чутки, що восени очільницю прокуратури знімуть з посади, тому на її вказівки ніхто не зважає. Апарат Офісу належно не організовує роботу. У цих умовах генпрокурорці і порадили Говду як "апаратника"", - зазначає автор матеріалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко працював з кінця 90-х років у прокуратурах Києва і Київської області. З 2010 по 2019 роки - в Службі безпеки України.

Як з'ясували журналісти, за часів Януковича Симоненко отримав низку нагород як від тодішнього глави СБУ Валерія Хорошковського, так і від самого президента.

У декларації Симоненка – переважно власність його дружини, нерухомість без вказання вартості та автівка за 80 000 гривень: "Хоча в мережі на таку модель Mercedes ставлять приблизно таку ж ціну, але в доларах", - уточнюють автори матеріалу. На противагу маєтку дружини в Козині сам прокурор має лише ділянку на Київщині і 737 гривень у банку. А живе родина взагалі в чужій квартирі в столиці.

Нещодавно Симоненко отримав адміністративний протокол від Нацагентства з питань запобігання корупції за несвоєчасну подачу декларації.

Також дивіться: Венедіктова призначила експрокурора Києва Говду своїм першим заступником. ФОТО

Не менш цікавий і інший заступник Венедіктової - Андрій Любович. Він також має нагороди від влади Януковича, які йому вручали на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки. Його нагородили за "високий професіоналізм" і "оперативне розслідування" так званої справи Дніпропетровських терористів.

За інформацією УП, Любович вважається креатурою олігарха Ігоря Коломойського. Однак останнім часом "напрацював" на конфлікт з владою.

Любович погоджував підозри суддям Окружного адмінсуду у справі про захоплення влади і створення злочинної організації. Згодом стало відомо, що керівництво Офісу генпрокурора, ймовірно, намагалось зірвати операцію НАБУ стосовно суду. Потім Венедіктова позбавила Любовича впливу на справу ОАСК.

Наразі він один із трьох її заступників, кого не беруть на наради. Першим вигнанцем був Холодницький, другим – Мамедов. І от тепер до них долучився Любович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова призначила своїми заступниками прокурорів, нагороджених Януковичем і які боролися з Євромайданом, - ЗМІ. ВIДЕО

Ще одним заступником Венедіктової є виходець з Чернівців Ігор Мустеца.

"У квітні цього року Венедіктова взяла Мустецу до себе в Офіс. Це призначення пов'язують з Іллею Павлюком, який допомагав Зе!Команді на виборах і мав свою групу у фракції. Однак очільниця ОГП цей зв’язок заперечувала", - зазначають журналісти.

Мустеца відзначився тим, що їздить на автомобілі Volkswagen Tiguan, який оформлений на бабусю його кума, чиновника Чернівецької ОДА Олександра Погодіна.

Також дивіться: Венедіктова призначила своїми заступниками прокурорів, нагороджених Януковичем і які боролися з Євромайданом, - ЗМІ. ВIДЕО

Серед скандальних призначень Венедіктової також слід згадати її радників. Серед них 5 експрокурорів, які провалили атестацію. Венедіктова ж в цьому проблему не бачила і пояснювала своє рішення "великим досвідом роботи" колишніх прокурорів.

Найбільш одіозним серед них є "ветеран" української політики, тричі генпрокурор Святослав Піскун.

Венедіктова взяла Піскуна собі в радники на громадських засадах. А критикам відповіла: "Найцінніше, що є в людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знову підйоми. І коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною і за нею слідують колективи, - вона ефективна.

Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть, їх треба брати відразу ж з пологових будинків".

Автор: 

Піскун Святослав (82) Венедіктова Ірина (829) Симоненко Олексій (23) Говда Роман (9) Любович Андрій (2) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+23
ЗЕблевотный зверинец
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18.08.2020 14:47 Відповісти
+20
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2097
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18.08.2020 14:50 Відповісти
+14
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 612
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18.08.2020 14:54 Відповісти
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ЗЕблевотный зверинец
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18.08.2020 14:47 Відповісти
не все на букХу Г***О.....
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18.08.2020 15:19 Відповісти
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2097
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18.08.2020 14:50 Відповісти
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2701
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18.08.2020 15:00 Відповісти
бєнєдіктова відверто показує, що їй по цимбалах усі ті закони про люстрацію. А що таке порядність їй зовсім не відомо.
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18.08.2020 14:51 Відповісти
Все выглядит, как в Беларуси: дорвавшиеся до власти клоуны и зеленые ублюдки пристраивают на теплые места близкую себе по духу отрыжку от януковичей и прочих рыгов. Эти ЗеСкоты не хотят признавать, что они - всего лишь нанятые народом (источников власти в Украине) чиновники для выполнения воли народа и в интересах народа.
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18.08.2020 14:52 Відповісти
Всегда воспринимал беняДиктову, как бандершу из Бременских музыкантов.
Один типаж, одна суть.
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2695
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18.08.2020 14:57 Відповісти
В точку!!!Но мне кажется что так было и задумано Путиным!Ведь если сразу не получается про российский реванш-то в качестве тарана,на "порохоботов",можно направить например "новые зелёные лица"!!! А "новые зелёные лица", ВТИХАРЯ натянут в украинские силовые и управленческие структуры реваншистов ...которые и захватят Украину "без шума и пыли"!!! И получается(как говорят якуты) что "путина умная однако"!!!
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18.08.2020 16:39 Відповісти
Вредные ископаемые - подземные залежи всякой хрени, имеющие инфернальные свойства, которые не позволяют их сжечь, переплавить, переработать на удобрения, но которые могут сотворить всё вышеперечисленное с самим копателем, потревожившим их покой. Среди вредных ископаемых различают костекаменюки, булькающие субстанции и испарения. Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 9063
https://absurdopedia.wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5 link
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18.08.2020 14:52 Відповісти
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 612
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18.08.2020 14:54 Відповісти
Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун - Цензор.НЕТ 6359
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18.08.2020 16:05 Відповісти
посміховисько
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18.08.2020 16:25 Відповісти
Тю,так а шо?
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18.08.2020 14:54 Відповісти
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 6773
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18.08.2020 15:01 Відповісти
Венедиктова упорно не хочет слушать советов бывших и заносчивых..Упрямая женщина в упор не видит Патриотов в последней инстанции ,гадящих ей в песочницах
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18.08.2020 14:58 Відповісти
Моего студенческого друга, занимавшего довольно высокий пост в генпрокуратуре и оставаясь честным человеком, перед новым годом выперли на пенсию в довольно молодом возрасте. Не нужен новой зеленой команде.
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18.08.2020 15:00 Відповісти
Удивительно, что не посадили.
Они клепают дела, аки пирожки с ливером при советах!
УГНСПХ. И плевать им на то , что Ухо, Горло, Нос, Сиська, Писька, Хвост не имеют отношения к продуктам питания.
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18.08.2020 15:13 Відповісти
Нові сраки, сраколизи ті ж...
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18.08.2020 15:58 Відповісти
Я уже вижу, что просто Ростовом не закончится....
Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун - Цензор.НЕТ 156
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18.08.2020 16:04 Відповісти
ДО повного комплекту не вистачає самого Пшонки.
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18.08.2020 16:12 Відповісти
Банду - геть!
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18.08.2020 16:26 Відповісти
осенью руководителя прокуратуры снимут с должности, поэтому с ее указаниями никто не считается./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.Сможет Венедиктова выполнить приказ Коломойского, и на должности останется, и будет иметь всё- на 5- 10 млн долл - его благодарности. Папередник, выпускник университета Соломона, не сумел.
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18.08.2020 16:30 Відповісти
А что в новости нового?
Всё как и было при оранжевых, включая Пискуна.

06.05.2005 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=987 Посадові призначення на Луганщині - загроза національній безпеці держави, поштовх до нових шахтарських страйків і походів на Київ

Оранжевые это кузница бело-голубых кадров
21.01.2006 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1016 ЛУГАНСКИЙ БЛОК ЮЛИИ ТИМОШЕНКО. ОПРЕДЕЛЕНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА (список)
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18.08.2020 17:20 Відповісти
Венедиктова ты месишь воду в ступе.То,що вы пытаетесь навязать Украине свою параллельную Украину со старыми проффесионалами, не слыша критики общества и уклоняясь от прямой связи,а тупо ломая через колено двигаете свою политику,для вас плохо закончится.Мы уже это проходили.То,що вы делаете с ГПУ тупо вызывает рвотный рефлекс,вспоминая тухлые требуха Янукодлы.Вспомнили тухлые требуха Янукодлы?Вот мы тоже.Поэтому нас тошнит,когда вы их достаёте и махаете у Украины под носом
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18.08.2020 17:23 Відповісти
Я всё понимаю! Но не пойму этого сцыкуна -пискуна!! Ты же столько наворовал! и правнукам хватит!! Что тебе ещё надо старче!?!
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18.08.2020 19:21 Відповісти
Сохранить наворованное, для правнуков!
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18.08.2020 20:16 Відповісти
И почему постоянно делают ошибку в аббревиатуре "ОПГ"???
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18.08.2020 20:11 Відповісти
ОГП=ОПГ
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Она компанию себе для бачка подбирает. Только в следующий раз люди бачки будут заваривать для надёжности.
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19.08.2020 13:45 Відповісти
 
 