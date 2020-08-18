Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун

Ірина Венедіктова керує Офісом Генпрокурора вже понад 5 місяців і встигла ухвалити низку кадрових рішень, що викликали резонанс і обурення в суспільстві. У складі її команди "перевірені" старі кадри, часом, із сумнівною репутацією, яких Венедіктова вважає "людьми з досвідом".

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Наприклад, перший заступник Венедіктової Роман Говда пропрацював у прокуратурі все життя.

Спочатку Говда працював у Житомирі, а за часів президента Віктора Януковича піднявся кар'єрними сходами в Генеральну прокуратуру Віктора Пшонки. Там же Говда працював за часів Революції Гідності в керівництві управління, яке мало стежити за дотриманням законів органами внутрішніх справ. Через деякий час Говда потрапив на посаду заступника генпрокурора Віктора Шокіна, після чого очолював столичну прокуратуру. З приходом генпрокурора Руслана Рябошапки Говда звільнився з посади прокурора Києва, однак Венедіктова, яка прийшла на зміну Рябошапці, повернула Говду в структуру прокуратури.

За даними УП, він не креатура безпосередньо Венедіктової і був узятий нею, щоб налагодити роботу всередині ОГП.

"У її відомстві нині атмосфера міжусобиць, кожен "грає" сам за себе. Ходять чутки, що восени очільницю прокуратури знімуть з посади, тому на її вказівки ніхто не зважає. Апарат Офісу належно не організовує роботу. У цих умовах генпрокурорці і порадили Говду як "апаратника"", - зазначає автор матеріалу.

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Заступник генпрокурора Олексій Симоненко працював з кінця 90-х років у прокуратурах Києва і Київської області. З 2010 по 2019 роки - в Службі безпеки України.

Як з'ясували журналісти, за часів Януковича Симоненко отримав низку нагород як від тодішнього глави СБУ Валерія Хорошковського, так і від самого президента.

У декларації Симоненка – переважно власність його дружини, нерухомість без вказання вартості та автівка за 80 000 гривень: "Хоча в мережі на таку модель Mercedes ставлять приблизно таку ж ціну, але в доларах", - уточнюють автори матеріалу. На противагу маєтку дружини в Козині сам прокурор має лише ділянку на Київщині і 737 гривень у банку. А живе родина взагалі в чужій квартирі в столиці.

Нещодавно Симоненко отримав адміністративний протокол від Нацагентства з питань запобігання корупції за несвоєчасну подачу декларації.

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Не менш цікавий і інший заступник Венедіктової - Андрій Любович. Він також має нагороди від влади Януковича, які йому вручали на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки. Його нагородили за "високий професіоналізм" і "оперативне розслідування" так званої справи Дніпропетровських терористів.

За інформацією УП, Любович вважається креатурою олігарха Ігоря Коломойського. Однак останнім часом "напрацював" на конфлікт з владою.

Любович погоджував підозри суддям Окружного адмінсуду у справі про захоплення влади і створення злочинної організації. Згодом стало відомо, що керівництво Офісу генпрокурора, ймовірно, намагалось зірвати операцію НАБУ стосовно суду. Потім Венедіктова позбавила Любовича впливу на справу ОАСК.

Наразі він один із трьох її заступників, кого не беруть на наради. Першим вигнанцем був Холодницький, другим – Мамедов. І от тепер до них долучився Любович.

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Ще одним заступником Венедіктової є виходець з Чернівців Ігор Мустеца.

"У квітні цього року Венедіктова взяла Мустецу до себе в Офіс. Це призначення пов'язують з Іллею Павлюком, який допомагав Зе!Команді на виборах і мав свою групу у фракції. Однак очільниця ОГП цей зв’язок заперечувала", - зазначають журналісти.

Мустеца відзначився тим, що їздить на автомобілі Volkswagen Tiguan, який оформлений на бабусю його кума, чиновника Чернівецької ОДА Олександра Погодіна.

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Серед скандальних призначень Венедіктової також слід згадати її радників. Серед них 5 експрокурорів, які провалили атестацію. Венедіктова ж в цьому проблему не бачила і пояснювала своє рішення "великим досвідом роботи" колишніх прокурорів.

Найбільш одіозним серед них є "ветеран" української політики, тричі генпрокурор Святослав Піскун.

Венедіктова взяла Піскуна собі в радники на громадських засадах. А критикам відповіла: "Найцінніше, що є в людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знову підйоми. І коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною і за нею слідують колективи, - вона ефективна.

Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть, їх треба брати відразу ж з пологових будинків".