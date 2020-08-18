Сейм Литви не визнав президентські вибори в Білорусі і запропонував ЄС запровадити санкції проти влади країни
Сейм Литви у вівторок на надзвичайній сесії прийняла резолюцію, згідно з якою президентські вибори, які відбулися в Білорусі, не визнаються легітимними, сейм також запропонував Євросоюзу запровадити санкції проти посадових осіб цієї країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результатів виборів 9 серпня, ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, ми вимагаємо нових, прозорих, відповідних демократичним процедурам парламентських і президентських виборів, ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію, ми закликаємо запровадити персональні санкції проти всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всім, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - заявив представив проєкт резолюції консерватор Жигімантас Павіленіс.
Документ був прийнятий майже одноголосно - 120 голосів "за", жодного "проти", двоє людей утрималися.
Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів.
Парламентарії закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх ув’язнених представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод в Білорусі.
Також в резолюції пропонується виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі, скликати надзвичайне засідання Ради глав країн Європи для обговорення ситуації в цій республіці, включно з питанням про ембарго на поставки електроенергії з БілАЕС.
Резолюція адресована керівникам Литви, Ради Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту, до національних парламентів та урядів країн ЄС і НАТО.
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Знову з Вейшнорією будуть воювати?
"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.
на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.
По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.