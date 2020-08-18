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Новини Революція в Білорусі
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Сейм Литви не визнав президентські вибори в Білорусі і запропонував ЄС запровадити санкції проти влади країни

Сейм Литви не визнав президентські вибори в Білорусі і запропонував ЄС запровадити санкції проти влади країни

Сейм Литви у вівторок на надзвичайній сесії прийняла резолюцію, згідно з якою президентські вибори, які відбулися в Білорусі, не визнаються легітимними, сейм також запропонував Євросоюзу запровадити санкції проти посадових осіб цієї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результатів виборів 9 серпня, ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, ми вимагаємо нових, прозорих, відповідних демократичним процедурам парламентських і президентських виборів, ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію, ми закликаємо запровадити персональні санкції проти всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всім, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - заявив представив проєкт резолюції консерватор Жигімантас Павіленіс.

Документ був прийнятий майже одноголосно - 120 голосів "за", жодного "проти", двоє людей утрималися.

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Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів.

Парламентарії закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх ув’язнених представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод в Білорусі.

Також в резолюції пропонується виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі, скликати надзвичайне засідання Ради глав країн Європи для обговорення ситуації в цій республіці, включно з питанням про ембарго на поставки електроенергії з БілАЕС.

Резолюція адресована керівникам Литви, Ради Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту, до національних парламентів та урядів країн ЄС і НАТО.

Читайте: Меркель - Путіну: Влада Білорусі має негайно відпустити політв'язнів і організувати діалог з опозицією

Автор: 

Білорусь (7987) Литва (2469) санкції (12301) сейм (72) Євросоюз (13799)


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https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1295080061775884293 16 авг.

Знову з Вейшнорією будуть воювати?

"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.

на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
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18.08.2020 14:50 Відповісти
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.

По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.
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18.08.2020 14:52 Відповісти
Запретить властям Белоруссии въезд в Литву на год !
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18.08.2020 14:54 Відповісти
А ЗЕбил когда не признает? Или будет просто послов отзывать и высказывать обеспекоенность?
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18.08.2020 17:55 Відповісти
 
 