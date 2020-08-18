Сейм Литви не визнав президентські вибори в Білорусі і запропонував ЄС запровадити санкції проти влади країни

Сейм Литви у вівторок на надзвичайній сесії прийняла резолюцію, згідно з якою президентські вибори, які відбулися в Білорусі, не визнаються легітимними, сейм також запропонував Євросоюзу запровадити санкції проти посадових осіб цієї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результатів виборів 9 серпня, ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, ми вимагаємо нових, прозорих, відповідних демократичним процедурам парламентських і президентських виборів, ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію, ми закликаємо запровадити персональні санкції проти всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всім, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - заявив представив проєкт резолюції консерватор Жигімантас Павіленіс.

Документ був прийнятий майже одноголосно - 120 голосів "за", жодного "проти", двоє людей утрималися.

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Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів.

Парламентарії закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх ув’язнених представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод в Білорусі.

Також в резолюції пропонується виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі, скликати надзвичайне засідання Ради глав країн Європи для обговорення ситуації в цій республіці, включно з питанням про ембарго на поставки електроенергії з БілАЕС.

Резолюція адресована керівникам Литви, Ради Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту, до національних парламентів та урядів країн ЄС і НАТО.

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