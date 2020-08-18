Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тести на коронавірус, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) почало дослідження дотримання медичними лабораторіями вимог конкурентного законодавства при формуванні цін на проведення ПЛР-тестів.

Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відділення розпочало дослідження дотримання вимог конкурентного законодавства під час формування цін на проведення ПР-тестів. Наведена в звернені інформація може свідчити про наявність в діях медичних лабораторій у Києві, постачальників та/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства, а саме атиконкурентних узгоджених дій (схожі дії на ринку, що призвели до усунення конкуренції) або зловживання монопольним становищем", - написав Хмельницький.

Оскільки це питання є важливим, він точно вимагає дослідження, додав голова відділення АМКУ.

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"Ми ж пам’ятаємо як користалися з ажіотажу на маски та дезінфектори свого часу торговельні мережі, як тільки розпочався карантин. Тоді, до речі, ажіотаж тривав недовго. Він закінчився в тому числі завдяки АМКУ, який відкрив справу та почав перевірку за ознаками порушення конкурентного законодавства – одночасних схожих дій на ринку при формуванні ціни на дефіцитні товари. І ціна "зменшилась" вже за кілька днів", - нагадав він.

Хмельницький зауважив, що АМКУ не може нікого звинувачувати, адже не є ні каральним, ні правоохоронним органом. "Але ми точно скажемо, не порушено конкурентне законодавство при формуванні ціни. Тому що ринкова економіка повинна працювати в інтересах громадян. І наша роль - це інтерес відстоювати", - підкреслив він.

Вартість проведення ПЛР-тесту в різних лабораторіях коливається від 715 до 2200 грн.

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