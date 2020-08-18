УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10890 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
6 708 52

Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні

Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про

Після телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, ініційованого німецькою стороною, в Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання ззовні в справи Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента РФ.

"Докладно розглянуто ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів. З російського боку акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки, що ведуть до подальшої ескалації кризи. Виражена надія на якнайшвидшу нормалізацію обстановки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.

Читайте: Будемо домовлятися із сусідніми країнами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не запровадить Євросоюз, - прем'єр Литви Скверняліс

Автор: 

Білорусь (7987) Меркель Ангела (1139) путін володимир (24234)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
зарікалась свиня гімна не їсти..
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
+17
Кто-то ***** поверил?
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
+10
только кацапы могут всюду всовывать своё свиное рыло ..
показати весь коментар
18.08.2020 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
параша уже давно внутри белорусии.
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. (с)
показати весь коментар
18.08.2020 15:02 Відповісти
интересно а кто как не Россия загнала в Белоруссию 44 БТР???!!
показати весь коментар
18.08.2020 15:20 Відповісти
А своих БРТ у Беларуси нет?
показати весь коментар
18.08.2020 15:40 Відповісти
зарікалась свиня гімна не їсти..
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
Их там нет!!!! Их нет нигде!!!! Америка прикрой!!!
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
Кто-то ***** поверил?
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
13%, є і такі...
показати весь коментар
18.08.2020 14:58 Відповісти
Малось на увазі 73 %?
показати весь коментар
18.08.2020 14:59 Відповісти
73% - це складна субстанція... Ні, всі 73% ***** не вірять: люби, Боже, правду...
показати весь коментар
18.08.2020 15:01 Відповісти
только кацапы могут всюду всовывать своё свиное рыло ..
показати весь коментар
18.08.2020 14:54 Відповісти
***** таким же чином звиздить про "неприпустимість втручання в внутрішні справи" як України, так і "республік ЛДНР". Але про оцей звіздьож згадують лише 73/43%зебіли; і те - не всі, а тільки прокасапські, мертвечукові і шарієвські.
показати весь коментар
18.08.2020 14:57 Відповісти
***** бундесфрау сказала - володья сиди тихо на бутыльке и не совайся, ато АТО.
показати весь коментар
18.08.2020 15:01 Відповісти
Будуть збиратись в Кишиневі чи Єревані, це не критично.
показати весь коментар
18.08.2020 15:06 Відповісти
З чого б це, там діє переміріє, хібо що Москва дасть наказ почати стріляти.
показати весь коментар
18.08.2020 15:19 Відповісти
Доля правди є, але треба було простому народу не кидатись під гусениці української техніки, вже б і забули давно. Україна поступово звикає жити без Донецька і Луганська, ще трохи і люди проголосують аби їх не забирати назад.
показати весь коментар
18.08.2020 15:28 Відповісти
Я вас розумію з точки зору бувшого радянського громадянина, але у нас давно ніхто не сподівається на підтримку держави, вже звикли самі. Маю на увазі на заході України.
показати весь коментар
18.08.2020 15:40 Відповісти
Не так важна форма как содержание, можно и в геронтологическом центре, более комфортно для стариков.
показати весь коментар
18.08.2020 15:53 Відповісти
На Мінську світ клином зійшовся? В Гаазі чим не майданчик?
показати весь коментар
18.08.2020 15:11 Відповісти
Франція була набагато слабше за Німеччину, і нічого, привели, знайшовши сильних союзників.
показати весь коментар
18.08.2020 15:18 Відповісти
Ельзас і Лотарингія зараз де, у програвшої Франції чи перемігшої Німеччини?
показати весь коментар
18.08.2020 15:23 Відповісти
Казали трохи не так, порівнювали ії ВВП і наш дутий. Виявилось, що перше місце в світі по виробництву галош не має відношення до реальності. СРСР мав на папері 14 відсотків, але це все була продукція на склад, абсолютно неконкурентноспроможна в риночній економіці, тому і росія коливається біля 2 відсотків.
показати весь коментар
18.08.2020 15:33 Відповісти
Предлагает Вернуть СССР взад и целоваться взасос в вражеской Россией? А сам то чего в Финляндию свалил?
показати весь коментар
18.08.2020 16:03 Відповісти
Однако в истории много раз разрушались империи и исчезали могущественные страны.
показати весь коментар
18.08.2020 15:21 Відповісти
ты удмурт?
показати весь коментар
18.08.2020 15:26 Відповісти
ты похоже таки удмурт.
показати весь коментар
18.08.2020 16:04 Відповісти
более того! никогда, ни какое государство не приводило в суд другое государство, по банальной причине- нет такого суда который судит государства...

ну и ради любопытства, какие страны американцы обратили в руины?
показати весь коментар
18.08.2020 15:49 Відповісти
ты за фашистскую россию топиш? ты фашист?
показати весь коментар
18.08.2020 16:05 Відповісти
ссылки на дурку меня не интересуют, конкретно название хотя бы одной страны которую американцы превратили в руины- типа Северной Кореи, хотя подозреваю что страна "великого" Ына для вас цветущий рай.
показати весь коментар
18.08.2020 16:07 Відповісти
и теперь мы должны признать что у орды есть интересы и мы должны с ними считаться?
Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні - Цензор.НЕТ 1459
показати весь коментар
18.08.2020 17:02 Відповісти
Домовились що втручання буде внутрішнє...
показати весь коментар
18.08.2020 15:04 Відповісти
"Нєпріємлємость" чийого втручання? Меркель чи пукіна?
показати весь коментар
18.08.2020 15:10 Відповісти
С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики Источник: https://censor.net/n3214455
Параша заверила, что вмешательства не будет?
НЕ ВЕРЮ
показати весь коментар
18.08.2020 15:21 Відповісти
А ніякого "зовнішнього" втручання й не буде - у них єдина держава "Саюзноє гасударство"...
показати весь коментар
18.08.2020 15:29 Відповісти
оживились гейропейские создатели кровопролития ,во главе с рашистом и его немецко- французскими подельниками
показати весь коментар
18.08.2020 15:42 Відповісти
А если кто то будет вмешиваться, будем бить по наглой лысой морде.
показати весь коментар
18.08.2020 15:45 Відповісти
вовочка, а ты точно не врешь?!
показати весь коментар
18.08.2020 17:01 Відповісти
 
 