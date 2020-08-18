Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні

Після телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, ініційованого німецькою стороною, в Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання ззовні в справи Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента РФ.

"Докладно розглянуто ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів. З російського боку акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки, що ведуть до подальшої ескалації кризи. Виражена надія на якнайшвидшу нормалізацію обстановки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.

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