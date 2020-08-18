Спецоперацію із затримання терористів ПВК "Вагнер" провалили через витік інформації з України, - Бутусов
Секретну операцію СБУ і ГУР МО із затримання терористів ПВК "Вагнер" провалили через витік інформації з України.
Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
"Відбувся навмисний витік інформації, з метою привернути увагу спецслужб Білорусі до терористів, щоб спровокувати їхнє затримання і розшифровку цілей їхнього польоту. Група мала вилетіти новим рейсом 30 липня, тобто за 9 днів до моменту проведення виборів у Білорусі, тобто не могла становити загрози для спецслужб Білорусі. Жодної зброї, жодних контактів з політичними рухами, які могли б привести самі по собі до такої масштабної операції, не було", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що "витік інформації стався з України, і найбільш імовірно, з тих кіл, які працюють на зближення з Росією ціною будь-яких поступок, і мають доступ до цілком таємної інформації найвищого допуску".
"Джерелом провалу захоплення терористів є насамперед незаплановане перенесення термінів вильоту терористів. Рішення ухвалено главою ОП Єрмаком і схвалено президентом Зеленським. Мотиви Єрмака зірвати операцію він озвучив сам - Єрмак не хоче зіпсувати свої відносини з Козаком - помічником Путіна", - зазначає Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
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Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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Какую операцию провалили!
Радуйтесь Дебилы, абы не Порох!
а откуда Бутусов узнал об этой информации, если она такая сверхсекретная?
Если кто понял, напишите что к чему.
Первое! ни одного голоса на местных выборах олигархической клептоманской партии Слуга Урода. Ни одного голоса слугам урода, ибо будем как беларусы скитаться по улицам в поисках места для митингов. Поддерживаем исключительно оппозицию, идеально, Европейскую Солидарность,
Голос киры рудык в ср*ку, Тимошенко можно, она всегда в оппозиции, и всё, остальные пдрсты.
Второе. Если в СБУ НАБУ остались офицеры-патриоты арестовывайте Ермака, ведь есть за что. Проводите оперативные совещания в максимально закрытом кругу, не сообщайте коррумпированным начальникам об операциях и деталях.
Третье. Что-то давно в Киеве не было митингов против зеленой власти. если зеленую падаль с братьями ихними опзж не держать в тонусе, она начнёт фальсифицировать выборы как Лукашенко.
"Вагнеровцы", Ермак и измена Родине
История о предательстве Андреем Ермаком интересов Украины, о которой мы https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ писали неделю назад имеет продолжениие, и весьма интересное. Скоро в сети должны появиться видеоинтервью российских наемников, которые СБУ сделала через свою агентуру. И возникнет логичный вопрос о том, кто же "слил" столь перспективную операцию СБУ? Кто - известно. Андрей Ермак. И Ивану Баканову уже нельзя будет отмалчиваться и тем самым предавать интересы структуры, которую он сейчас возглавляет. И интересы Украины.
Цитируем Владимира Омельяна:
"Агент НАБУ https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAa-J9wN65bRgU5eRjMkSnCiYS_G98UjQy9m43Zych6XYRYzIT_0i1QEGl7XoVcJhLpUdmQe45shMQe&fref=mentions Євген Шевченко звинуватив керівника офісу Президента України Андрія Єрмака у зриві спец операції СБУ з затримання низки вагнерівців, причетних до вбивства українських військових, шляхом передачі інформації стосовно неї російській стороні.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXGB9Lhd32q149ekb3x56j9sDZVakX6n7qFZqvchxTUyxkgikGDHcoHLXPWYnM9fwOKhR3Qw6WK8Ms&fref=mentions Yanina Sokolova щойно повідомила, що на її ютюб-сторінці буде оприлюднено аудіо записи розмов з вагнерівцями, під час яких вони зізнаються у злочинах проти України.
Це вже навіть не корупційні схеми Єрмака, це - зрада України!
Єрмак має бути негайно відсторонений від займаної посади і затриманий спецслужбами для подальшого з'ясування всіх обставин і вироку суду.
Ми всі пам'ятаємо, як у колишнього прем'єр-міністра працював перекладач, агент російських спецслужб, що мав доступ до двосторонніх переговорів на високому рівні.
Тут ситуація набагато гірша, адже Єрмак не лише має доступ до інформації з обмеженим доступом, але може безпосередньо впливати на ситуацію у вигідному для росіян напрямку, виконуючи їх інструкції.
Якщо, звісно, це не Зеленський особисто попередив Москву…"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FZeFuckTy%2F846%3Ffbclid%3DIwAR2oE1wYTeKpOqcqgVSMn88CEtxRacg7tKrENM2qYV3XAruJNwlgL7b8OhU&h=AT2mqZFJcmz9FljWkPQ4XGWKlthMGlJgyVeJb3htXMRjYHFMD39lmweXP45JS3Coh-IcJiaVZjqdBFq9MoX1LEynsnjKjGeEDqysnWcMLi12bovXnLQuQoTJ_LT_7uWp1m-U6qMRQHPE22xrRFh96kbmXC5wbzaqrw https://t.me/ZeFuckTy/846
Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"
https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm
https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm Марина Лисничук
Ветеран АТО, агент НАБУ Евгений Шевченко указал на "госизмену Ермака" относительно задержанной в Беларуси группы ЧВК Вагнера
По его словам, это украинская контрразведка обнаружила россиян с опытом войны на Донбассе, которые были среди вагнеровцев
Они должны были прибыть в Украину, где бы их задержала СБУ, однако глава ОПУ фактически сорвал этот план
Шевченко указал на "госизмену Ермака" с задержанной в Беларуси группой ЧВК "Вагнер".
Агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ЧВК Вагнера было долгой и тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ, проведение которой сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом он, обвинив чиновника в госизмене, написал на своей странице в Facebook. По его словам, это достоверная информация с негласных следственно-розыскных дел (НСРД), в том числе интервью с вагнеровцами, которые пока находятся под грифом "Секретно", но, когда придет время, будут опубликованы.
"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - утверждает Шевченко.
Он подчеркнул, что после набора группы вагнеровцам купили билеты на рейсовый самолет из Минска. Также на этот рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был "случится эпилептический припадок или что-то еще похуже", что потребовало бы "немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному".
Ветеран АТО Евгений Шевченко рассказал о спецоперации СБУ по группе ЧВК Вагнера
"В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников. За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными", - рассказывает агент НАБУ.
Он отметил, что отменить операцию было уже невозможно, поскольку вагнеровцы направлялись в столицу Беларуси на автобусе. Также добавил, что вскоре Баранецкий "был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака". Все они, заявляет ветеран АТО, якобы договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня.
Ссылаясь на данные СБУ, он отметил, что уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.
"И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся… Уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб", - подытожил Шевченко.
Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак не первый раз оказывается в центре скандалов, которые становились объектом расследований не только журналистов, но и антикоррупционных органов страны. Самый известный среди них - https://www.obozrevatel.com/topic/plenki-ermaka/ "пленки Ермака" - обнародование видеозаписей его брата Дениса Ермака, на которых он проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
Однако на этот раз это не "прокол" брата, от которого Андрей Ермак мог просто отмахнуться, а поступок непосредственно главы ОПУ, который расценивается как государственная измена.
Пост Шевченко (Facebook Евгений Шевченко)
Скриншот (Facebook Евгений
P.S.Телеграм-канал "https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова " добавляет интересные детали к этой истории. "Интересно, что именно агент НАБУ Шевченко озвучил ранее обнародованную нами информацию о том, как Ермак передал спецслужбам РФ информацию о спецоперации СБУ по документированию и задержанию российских наемников. Есть один нюанс относительно того, почему именно НАБУ заинтересовалось этой темой. Дело в том, что "сотрудник СБУ", который в самолете с "вагнеровцами" должен был изобразить сердечный приступ - был не совсем сотрудником СБУ. Но сотрудником серьезной спецслужбы США. И он был не один. И, естественно, раскрытие спецоперации СБУ, над которой работали и американские спецслужбы - было расценено этими спецслужбами как предательство и откровенный плевок в лицо. И Ермаку стоит ожидать серьезных последствий за свое предательство."
http://ord-ua.com/2020/08/17/vagnerovcy-ermak-i-izmena-rodine/
https://ek.ua/prices/zanussi-zwso-6100v/
Причём,и доказывать ничего не надо уже. Оно всё само задокументировало.
Тьху гидота 🤮