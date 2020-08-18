Спецоперацію із затримання терористів ПВК "Вагнер" ​​провалили через витік інформації з України, - Бутусов

Секретну операцію СБУ і ГУР МО із затримання терористів ПВК "Вагнер" ​​провалили через витік інформації з України.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Відбувся навмисний витік інформації, з метою привернути увагу спецслужб Білорусі до терористів, щоб спровокувати їхнє затримання і розшифровку цілей їхнього польоту. Група мала вилетіти новим рейсом 30 липня, тобто за 9 днів до моменту проведення виборів у Білорусі, тобто не могла становити загрози для спецслужб Білорусі. Жодної зброї, жодних контактів з політичними рухами, які могли б привести самі по собі до такої масштабної операції, не було", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що "витік інформації стався з України, і найбільш імовірно, з тих кіл, які працюють на зближення з Росією ціною будь-яких поступок, і мають доступ до цілком таємної інформації найвищого допуску".

"Джерелом провалу захоплення терористів є насамперед незаплановане перенесення термінів вильоту терористів. Рішення ухвалено главою ОП Єрмаком і схвалено президентом Зеленським. Мотиви Єрмака зірвати операцію він озвучив сам - Єрмак не хоче зіпсувати свої відносини з Козаком - помічником Путіна", - зазначає Бутусов.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.