Путін і Макрон обговорили ситуацію в Білорусі: обидві сторони зацікавлені "в якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем"
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході якої глави держав обговорили ситуацію в Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.
"Під час обговорення ситуації в Білорусі, що загострилася, Володимир Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чинення тиску на білоруське керівництво. З обох сторін висловлено зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Кремлі додали, що був продовжений ґрунтовний обмін думками з питань лівійської кризи.
Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.
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С жаждой русского бабла...
І що? І всьо..
И не х.... й ПИз...ТЬ!!!!!!Задолбали со своей дипломатией!
Лучше бы написали "оба полужопья заинтересованы"
Но каждый по-своему.