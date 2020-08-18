Путін і Макрон обговорили ситуацію в Білорусі: обидві сторони зацікавлені "в якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем"

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході якої глави держав обговорили ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

"Під час обговорення ситуації в Білорусі, що загострилася, Володимир Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чинення тиску на білоруське керівництво. З обох сторін висловлено зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Кремлі додали, що був продовжений ґрунтовний обмін думками з питань лівійської кризи.

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Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.

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