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Новини Революція в Білорусі
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Путін і Макрон обговорили ситуацію в Білорусі: обидві сторони зацікавлені "в якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем"

Путін і Макрон обговорили ситуацію в Білорусі: обидві сторони зацікавлені

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході якої глави держав обговорили ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

"Під час обговорення ситуації в Білорусі, що загострилася, Володимир Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чинення тиску на білоруське керівництво. З обох сторін висловлено зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Кремлі додали, що був продовжений ґрунтовний обмін думками з питань лівійської кризи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні

Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Ангела Меркель у ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі слід негайно відпустити політичних в'язнів і організувати національний діалог з опозицією і суспільством.

Читайте: Будемо домовлятися із сусідніми країнами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не запровадить Євросоюз, - прем'єр Литви Скверняліс

Автор: 

Білорусь (7987) путін володимир (24234) росія (66520) Франція (3122) Макрон Емманюель (1536)


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Топ коментарі
+14
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 1128
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18.08.2020 15:12 Відповісти
+5
Зеленые человечикики (ихтамнеты) никаких переговоров не слушают. Они в таких местах просто самозарождаютсяиз ниоткуда. ***** к ним никогда никакого отношения не имеет.
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18.08.2020 15:11 Відповісти
+4
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 7975Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9458Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9796
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18.08.2020 15:29 Відповісти
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Зеленые человечикики (ихтамнеты) никаких переговоров не слушают. Они в таких местах просто самозарождаютсяиз ниоткуда. ***** к ним никогда никакого отношения не имеет.
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18.08.2020 15:11 Відповісти
От Европки бла-бла-бла,
С жаждой русского бабла...
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18.08.2020 15:12 Відповісти
***** побалакало з мІкроном..
І що? І всьо..
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18.08.2020 15:12 Відповісти
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 1128
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18.08.2020 15:12 Відповісти
И Макрон все уже понял и правильно делает, сразу напрямую обращаясь к реальному хозяину постлукашенковской Беларуси.
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18.08.2020 15:12 Відповісти
после переговоров в Париж завезли спагетті
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18.08.2020 15:13 Відповісти
Лапша кацапоидная. Экспортный вариант (для евросоюза)
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18.08.2020 15:18 Відповісти
Путин заинтересован в Лукашенко, Назарбаее и Кадырове. А ОНИ В НЕМ!!!!
И не х.... й ПИз...ТЬ!!!!!!Задолбали со своей дипломатией!
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18.08.2020 15:22 Відповісти
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 7975Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9458Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9796
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18.08.2020 15:29 Відповісти
"Наступною буде..." - это статья Квасневского?
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18.08.2020 18:32 Відповісти
Колгоспник Лука 26-річний диктатор, 21 літній ***** що вбив Нємцова, розвязав війни - партнер. Така вона дволика західна Європа.
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18.08.2020 15:30 Відповісти
"...обе стороны заинтересованы..."

Лучше бы написали "оба полужопья заинтересованы"
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18.08.2020 15:41 Відповісти
обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем"

Но каждый по-своему.
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18.08.2020 15:43 Відповісти
Макрон до своих выборов и через год после - это два разных макрона. Пришёл, скотина, к власти на антипутенскрй риторике ,а теперь вот 'лучшие собеседники и лрузья'
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18.08.2020 16:18 Відповісти
А что сообщает пресс-служба не Кремля, а Макрона?
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18.08.2020 16:44 Відповісти
 
 