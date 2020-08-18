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Новини Революція в Білорусі
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У Мінську загинув 19-річний учасник протестів. МВС РБ повідомляє, що на нього наїхав легковик

У Мінську загинув 19-річний учасник протестів. МВС РБ повідомляє, що на нього наїхав легковик

За даними МВС Білорусі, в Мінську на Партизанському проспекті загинув 19-річний учасник "масових заходів, що відбуваються в Мінську останніми днями".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Naviny.by, про це повідомила речниця міліцейського відомства Ольга Чемоданова.

"На Партизанському проспекті водій "Рено" скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині", - зазначила представниця МВС.

Травми, заподіяні внаслідок ДТП, виявилися для хлопця не сумісними із життям - він помер на місці.

Чемоданова стверджує, що хлопець "був учасником масових заходів, що відбуваються в Мінську останніми днями".

За її словами, "безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій "Фольксвагена" і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса "Рено"

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Автор: 

Білорусь (7987) смерть (6789)


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Топ коментарі
+6
Ну раз не послушался и не ушел с дороги - давить, конечно.
В ПДД любой страны так и написано.
Или этот водила тоже под осон косит и думает, что ему ничо ни будит?
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18.08.2020 15:34 Відповісти
+4
Все умершие в период пандемии считаются жертвами коронавируса, а все погибшие в ДТП в период протестов - жертвами кровавого Луки.
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18.08.2020 15:39 Відповісти
+3
Не бояться вбивати молодь ?
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18.08.2020 15:34 Відповісти
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Не бояться вбивати молодь ?
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18.08.2020 15:34 Відповісти
Ну раз не послушался и не ушел с дороги - давить, конечно.
В ПДД любой страны так и написано.
Или этот водила тоже под осон косит и думает, что ему ничо ни будит?
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18.08.2020 15:34 Відповісти
*омон
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18.08.2020 15:35 Відповісти
...ничего не будет.
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18.08.2020 15:43 Відповісти
да не надо раздувать ИДИОТОВ и мразей хватает везде со всех сторон... ему же сказали нафиг с проезжей части а нет наколотый или пьяный или тупой и наглый пофигист.. и кто ему виноват ОН САМ И ЕСТЬ..
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18.08.2020 16:10 Відповісти
Якби я їхав в темряві і хтось бродив по дорозі, до мої фрази не можна було б застосувати "попросив".
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18.08.2020 15:37 Відповісти
Все умершие в период пандемии считаются жертвами коронавируса, а все погибшие в ДТП в период протестов - жертвами кровавого Луки.
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18.08.2020 15:39 Відповісти
Не зрозуміло тільки до чого тут масові заворушення, якщо це звичайне дтп з вини обох сторін.
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18.08.2020 15:40 Відповісти
Притосм что если куча народу устраивает хороводы с цветами на проезжей части, включая темное время суток, то вероятность ДТП возрастает.
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18.08.2020 15:44 Відповісти
лукашеску сказал ментам, раз участник протеста, значит убивать и оправдывать наезды на них..
лукашеску трясется над своим ублюдком колинькой, а чужих детей убивает..
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18.08.2020 15:43 Відповісти
Лукаческо так перемолотит пол страны! То дтп то упал с велисапеда то кирпич!
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18.08.2020 15:50 Відповісти
Цартво небесное, невинно убиенному славянину.
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18.08.2020 16:00 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына домой,ей скажут она зарыдает.
А Вольво с Фольксвагеном летят стороной и только Рено наезжает.....
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18.08.2020 16:30 Відповісти
картофельный фюрер виноват
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18.08.2020 16:34 Відповісти
А вот мне кажется, что его сами менты уграли, а на других списывают.
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18.08.2020 19:15 Відповісти
Дай бог, не последний!
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18.08.2020 20:46 Відповісти
 
 