У Мінську загинув 19-річний учасник протестів. МВС РБ повідомляє, що на нього наїхав легковик

За даними МВС Білорусі, в Мінську на Партизанському проспекті загинув 19-річний учасник "масових заходів, що відбуваються в Мінську останніми днями".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Naviny.by, про це повідомила речниця міліцейського відомства Ольга Чемоданова.

"На Партизанському проспекті водій "Рено" скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині", - зазначила представниця МВС.

Травми, заподіяні внаслідок ДТП, виявилися для хлопця не сумісними із життям - він помер на місці.

Чемоданова стверджує, що хлопець "був учасником масових заходів, що відбуваються в Мінську останніми днями".

За її словами, "безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій "Фольксвагена" і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса "Рено"

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