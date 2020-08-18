Міжнародний Комітет захисту журналістів закликає владу розслідувати підпал авто "Схем"

Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" і можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.

Виконавців цього треба притягти до відповідальності, йдеться в заяві CPJ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Повідомляючи про корупцію, журналісти-розслідувачі "Схем" роблять важливу роботу для громадськості, і влада повинна гарантувати їхню безпеку", – наголосила координаторка програм організації "Комітет захисту журналістів" в Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд після телефонної розмови з головною редакторкою "Схем" Наталкою Седлецькою.

"Седлецька повідомила CPJ, що підозрює, що ці інциденти можуть бути помстою за журналістську роботу Ткача і всієї програми, але вона не знає, хто саме може стояти за цим", – йдеться в заяві.

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У Нацполіції України не відповіли на електронного листа CPJ з прохання про коментар.

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.