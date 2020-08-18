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Міжнародний Комітет захисту журналістів закликає владу розслідувати підпал авто "Схем"

Міжнародний Комітет захисту журналістів закликає владу розслідувати підпал авто

Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" і можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.

Виконавців цього треба притягти до відповідальності, йдеться в заяві CPJ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Повідомляючи про корупцію, журналісти-розслідувачі "Схем" роблять важливу роботу для громадськості, і влада повинна гарантувати їхню безпеку", – наголосила координаторка програм організації "Комітет захисту журналістів" в Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд після телефонної розмови з головною редакторкою "Схем" Наталкою Седлецькою.

"Седлецька повідомила CPJ, що підозрює, що ці інциденти можуть бути помстою за журналістську роботу Ткача і всієї програми, але вона не знає, хто саме може стояти за цим", – йдеться в заяві.

Також дивіться: Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО

У Нацполіції України не відповіли на електронного листа CPJ з прохання про коментар.

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

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журналістика (1790) підпал (705) розслідування (2283)


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Зеленський обіцяв «нові обличчя з ********* поглядами», а привів з собою холуїв диктаторських режимів і любителів «совка», від яких українська політика тільки-но починала очищатися.
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18.08.2020 15:30 Відповісти
Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем" - Цензор.НЕТ 5426Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем" - Цензор.НЕТ 5232
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18.08.2020 15:32 Відповісти
После кучеров и проституток, которые при любой власти востребованы, следующие по продажности - журналисты. Слабо верится, что СХЕМЫ не состоят на службе у фирташа или азметова, а может пинчука, или пороха, и бени, или......В любом случае кому-то перешли своей наглостью дорогу, вот и получили предупреждение. Наверняка и продолжение возможно.
А по другим сожженным авто нет желания поработать?Чем простые люди хуже продажных журнашлюх?
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18.08.2020 15:36 Відповісти
Полиция https://censor.net/news/3214120/po_faktu_podjoga_avtomobilya_shem_otkryto_ugolovnoe_proizvodstvo_natspolitsiya по факту поджога автомобиля. Президент Владимир https://censor.net/news/3214132/zelenskiyi_nadeyus_pravoohraniteli_bystro_nayidut_zloumyshlennikov_kotorye_podojgli_avtomobil_shem. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что https://censor.net/news/3214222/jurnalistam_shem_mogut_predlojit_zaschitu_mendel. Источник: https://censor.net/n3214467 Источник: https://censor.net/n3214467
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Так, як знайшли винних у справі Шеремета?
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18.08.2020 15:39 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!! . . . .!
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18.08.2020 15:41 Відповісти
Запитайте у Тані Київстар
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18.08.2020 15:42 Відповісти
Про бабу Таню лайфову....

Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем" - Цензор.НЕТ 5862
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18.08.2020 15:46 Відповісти
 
 