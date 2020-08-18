Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі, - заступник глави МЗС Пшидач
Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі та відкрила шлях для тих, хто почувається в небезпеці через політичні переконання.
Про це сказав заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Він нагадав, що у міжнародному праві існує така річ, як гуманітарна віза, а також надання притулку.
"Але ми водночас попросили наших консулів і прикордонників про якнайшвидшу видачу віз у ситуації політичної загрози" - сказав Пшидач.
"Є різні прохання, наразі одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу" - пояснив заступник мінстра.
Він наголосив, що це не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.
"Є випадки, коли в останні дні особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали" - сказав Пшидач, відповідаючи на питання, чи вже хтось скористався правом на політичний притулок у Польщі.
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50 евро сам знаешь неделю пожрать купить.
А вот как сядут на харц4 тогда да все будут оплачивать от вонунга до ГЕЦ
Власть не изменилась.70человек так и не нашли.Рабочий завода, что вчера прокричал Луке-"офицер-застрелись" пропал.Не получилось массовыми избиениями запугать-начали тайком похищать людей.Если человеку грозить опасность из за его убеждений,тюрьма или смерть-ему нужно бежать из страны,чтобы спастись.