Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі, - заступник глави МЗС Пшидач

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі та відкрила шлях для тих, хто почувається в небезпеці через політичні переконання.

Про це сказав заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Він нагадав, що у міжнародному праві існує така річ, як гуманітарна віза, а також надання притулку.

"Але ми водночас попросили наших консулів і прикордонників про якнайшвидшу видачу віз у ситуації політичної загрози" - сказав Пшидач.

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"Є різні прохання, наразі одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу" - пояснив заступник мінстра.

Він наголосив, що це не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.

"Є випадки, коли в останні дні особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали" - сказав Пшидач, відповідаючи на питання, чи вже хтось скористався правом на політичний притулок у Польщі.