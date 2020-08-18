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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі, - заступник глави МЗС Пшидач

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі, - заступник глави МЗС Пшидач

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі та відкрила шлях для тих, хто почувається в небезпеці через політичні переконання.

Про це сказав заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Він нагадав, що у міжнародному праві існує така річ, як гуманітарна віза, а також надання притулку.

"Але ми водночас попросили наших консулів і прикордонників про якнайшвидшу видачу віз у ситуації політичної загрози" - сказав Пшидач.

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"Є різні прохання, наразі одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу" - пояснив заступник мінстра.

Він наголосив, що це не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.

"Є випадки, коли в останні дні особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали" - сказав Пшидач, відповідаючи на питання, чи вже хтось скористався правом на політичний притулок у Польщі.

Автор: 

біженці (1911) Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Польща (8674) репресії (1626) Пшидач Марцін (24)


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Топ коментарі
+8
Така підтримка говорить лише про те, що зараз Польща має високі стандарти демократії та допомагає дотриманню прав людини не забуваючи про гуманітарні норми.
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18.08.2020 15:47 Відповісти
+4
А хто тікає, лукашисти чи опозиція?
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18.08.2020 15:45 Відповісти
+4
Ні, не так. Арабам та африканцам поляки не ради. Тут в економіці діло, а також, щоб Брюссель відстав від претензій, що Польща не виконує квоту по розміщенню біженців з Африки та Ближнього сходу. Полякам краще дати притулок рідним українцям та білорусам, чим людям, яки на них не схожі ані зовнішньо, ані ментально.
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18.08.2020 16:24 Відповісти
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А хто тікає, лукашисти чи опозиція?
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18.08.2020 15:45 Відповісти
Вагнеровці
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18.08.2020 15:48 Відповісти
Скорее всего интилигенция и айтишники. Если революция накроется им в Беларашке и тем более в ссср делать нечего. Останутся одни трахторысты и асинезаторы с пастухами. Посмотрим как Лука и его мусора заживут
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18.08.2020 20:57 Відповісти
Така підтримка говорить лише про те, що зараз Польща має високі стандарти демократії та допомагає дотриманню прав людини не забуваючи про гуманітарні норми.
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18.08.2020 15:47 Відповісти
такая поддержка говорит только о том, что в Польше совсем туго с рабочей силой и они от всей души благодарят Лукашенко, за устроенный перфоманс.
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18.08.2020 16:19 Відповісти
Ні, не так. Арабам та африканцам поляки не ради. Тут в економіці діло, а також, щоб Брюссель відстав від претензій, що Польща не виконує квоту по розміщенню біженців з Африки та Ближнього сходу. Полякам краще дати притулок рідним українцям та білорусам, чим людям, яки на них не схожі ані зовнішньо, ані ментально.
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18.08.2020 16:24 Відповісти
Скоро и их поставят перед фактом. Тем более это последний год дотаций от ЕС. Не получится больше быть еждивенцами.
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18.08.2020 17:10 Відповісти
Теперь нашим заробитчанам делать в Польше будет нечего.
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18.08.2020 15:51 Відповісти
Політ біженці не мають право на працю , так що нічого нашім дівчатам та хлопакам не загрожує
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18.08.2020 16:13 Відповісти
посидят пол годика на пособии, а там глядишь и клубника созреет . Всю жизнь их кормить не будут.
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18.08.2020 16:23 Відповісти
Если жить нормально хотят, то батрачить нужно будет. А так поселят в хаус с братьями из Сомали. Это не беженец Шарик с миллионами и вилой.
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18.08.2020 17:14 Відповісти
А так і буде, сидітимуть в азюльхаймі на повному пансіоні плюс 50-60 євро на місяц кішенькові гроші і на цьому все , до отримання статуса , а це може бути і пів року може за рік а може і ніколи той статус не отримають , принаймі не всі
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18.08.2020 17:23 Відповісти
Да Бог с ними. Это не сравниться с наплывом черноты и бородачей три года назад.
50 евро сам знаешь неделю пожрать купить.
А вот как сядут на харц4 тогда да все будут оплачивать от вонунга до ГЕЦ
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18.08.2020 17:34 Відповісти
Процесс пошел! Конкуренция увеличивается.
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18.08.2020 15:58 Відповісти
Там половина, если не больше, агентуры.
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18.08.2020 16:15 Відповісти
Та нехай всi лоботрясы тикають.
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18.08.2020 16:17 Відповісти
Ох ты ж блин....25 лет сидели, а теперь "политическими" стали. Я думал, что политические убеждения немного шире и разнообразней, чем "Лукашенко, уходи!"
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18.08.2020 16:22 Відповісти
Те белорусы, кто хотел ехать на работу в Польшу-ездили и раньше,не в этом вопрос.
Власть не изменилась.70человек так и не нашли.Рабочий завода, что вчера прокричал Луке-"офицер-застрелись" пропал.Не получилось массовыми избиениями запугать-начали тайком похищать людей.Если человеку грозить опасность из за его убеждений,тюрьма или смерть-ему нужно бежать из страны,чтобы спастись.
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18.08.2020 16:51 Відповісти
Молодцы поляки. Выловят себе все сливки белоруского общества. А быдло пускай едет на Рашку тайгу валить.
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18.08.2020 20:58 Відповісти
Пока Зеленый преЗедент сопли зеленые жует, поляки принимают наших людей из Беларуси. Ну и чмошная же власть!
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19.08.2020 13:46 Відповісти
 
 