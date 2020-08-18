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Новини
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Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство

Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство

Колишній депутат ВР Андрій Артеменко подав до Окружного адмінсуду Києва позов з вимогою визнати незаконним позбавлення його українського громадянства в 2017 році.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати незаконними дії Комісії щодо внесення на розгляд Президента України пропозиції задовольнити подання Державної міграційної служби України від 21 квітня 2017 року про припинення ним громадянства України", - сказано в повідомленні.

Артеменко вважає, що Комісія грубо порушила процедуру розгляду подання ДМС про втрату громадянства.

Зараз суд вирішує, чи відкривати з цього приводу адміністративне провадження.

Також читайте: Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, змінив ім'я в США і став лобістом

Андрій Артеменко був депутатом "Радикальної партії". У лютому 2017 року видання New York Times повідомило, що він пропонував раднику Трампа план здачі Криму в оренду Росії на 100 років. Після цього фракція "Радикальної партії" виключила Артеменка зі свого складу.

Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України".

Прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується в Києві, відкрила кримінальне провадження за підозрою Артеменка в державній зраді.

Артеменеко заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.

Пізніше з'ясувалося, що в Артеменка є громадянство Канади.

Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка.

21 квітня 2017 року Генпрокуратура звернулася до глави МВС Авакова з проханням ініціювати через ГМС процедуру позбавлення Артеменка громадянства України.

У Радикальній партії Олега Ляшка оприлюднили копію указу президента України Петра Порошенка від 29 квітня 2017 року про припинення громадянства України Артеменку, проте той оскаржив в суді це рішення глави держави. 2 жовтня 2017 року суд визнав законним указ Порошенка.

У травні 2019 року Артеменко просив президента Зеленського повернути йому громадянство України. У квітні 2020 року стало відомо, що Артеменко в США змінив ім'я на Енді Кучма і став лобістом. Серед його клієнтів - Андрій Деркач.

Автор: 

громадянство (1082) суд (11763) Артеменко_Андрій (63) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+19
При ЗЕбилах все возможно. Я думаю ему еще и компенсацию выплатят за моральный вред
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18.08.2020 15:48 Відповісти
+9
При зе владі зрадників може ще і компенсацію вимагати. Хай наріт граблєносєц платить
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18.08.2020 15:49 Відповісти
+9
Его надо судить за измену Родине чтобы не было повадно подавать вторично документы в суд. А тех кто опротестовывает люстрацию судить за воровство.
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18.08.2020 15:50 Відповісти
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При ЗЕбилах все возможно. Я думаю ему еще и компенсацию выплатят за моральный вред
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18.08.2020 15:48 Відповісти
Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5652
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18.08.2020 15:57 Відповісти
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 1204
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18.08.2020 15:59 Відповісти
Ти це в люстерка питаєш?
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18.08.2020 16:12 Відповісти
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 57
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18.08.2020 18:38 Відповісти
не выйдет 1. меня интересует он подал иск заяву в админсуд как НЕ РЕЗИДЕНТ И КАК ГРАЖДАНИН КАНАДЫ ОПЛАТИВ ПОЛОЖЕННЫЕ СБОРЫ И НАЛОГИ И КОНСУЛЬСКИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР ТАКЖЕ ПРИВЛЕЧЕНО ЛИ В ДЕЛО ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ В УКРАИНЕ каково мнение Правительства Канады относительно его обращения в суд и как они отреагируют на тот момент что если ему восстановят Гражданство Украины- Канада лишит его Гражданства думаю эта дилема во многом заставит заявителя 100000 раз подумать...
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18.08.2020 16:08 Відповісти
Почему это падло не сидит по статье 111 с конфискацией всего майна
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18.08.2020 16:36 Відповісти
В очередь сукин сын! Мы тока Миху перевариваем!
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18.08.2020 15:48 Відповісти
При зе владі зрадників може ще і компенсацію вимагати. Хай наріт граблєносєц платить
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18.08.2020 15:49 Відповісти
Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство - Цензор.НЕТ 7705
показати весь коментар
18.08.2020 15:57 Відповісти
Его надо судить за измену Родине чтобы не было повадно подавать вторично документы в суд. А тех кто опротестовывает люстрацию судить за воровство.
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18.08.2020 15:50 Відповісти
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 5035
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18.08.2020 16:00 Відповісти
Ти за гроші, чи просто повітря псуєш?
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18.08.2020 16:13 Відповісти
Для чого Енді Кучмі українське громадянство?
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18.08.2020 15:50 Відповісти
И вернет 100% .При Зеле такое возможно. Еще и награду получит за какие-то там заслуги.... Печально...
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18.08.2020 15:51 Відповісти
Подонок унюхал таких же.
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18.08.2020 15:53 Відповісти
Нам таких скотиняк не треба. В Крим - марш,марш.
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18.08.2020 15:56 Відповісти
зрозумів мудак куди скочується Україна і що має шанс бути при владі
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18.08.2020 16:00 Відповісти
Рюський мЫр в реальности оказался намного вонючее и гнилее,
чем виделся раньше из Киева?
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18.08.2020 16:00 Відповісти
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 5822
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18.08.2020 16:01 Відповісти
не совсем. Он при Ельцине был в АП.
Но гнидой был всегда.
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18.08.2020 16:08 Відповісти
ОПЗЖ предлагает подарить Крым руссне и как бы никто не замечает.....
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18.08.2020 16:12 Відповісти
Ну теперь уже можно, политическая ситуация изменилась, да дебилы?
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18.08.2020 16:33 Відповісти
Сдать ему в аренду паспорт негражданина.
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18.08.2020 16:40 Відповісти
А хрен тебе в одно место, а не гражданство!!
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18.08.2020 19:22 Відповісти
 
 