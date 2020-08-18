Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство

Колишній депутат ВР Андрій Артеменко подав до Окружного адмінсуду Києва позов з вимогою визнати незаконним позбавлення його українського громадянства в 2017 році.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати незаконними дії Комісії щодо внесення на розгляд Президента України пропозиції задовольнити подання Державної міграційної служби України від 21 квітня 2017 року про припинення ним громадянства України", - сказано в повідомленні.

Артеменко вважає, що Комісія грубо порушила процедуру розгляду подання ДМС про втрату громадянства.

Зараз суд вирішує, чи відкривати з цього приводу адміністративне провадження.

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Андрій Артеменко був депутатом "Радикальної партії". У лютому 2017 року видання New York Times повідомило, що він пропонував раднику Трампа план здачі Криму в оренду Росії на 100 років. Після цього фракція "Радикальної партії" виключила Артеменка зі свого складу.

Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України".

Прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується в Києві, відкрила кримінальне провадження за підозрою Артеменка в державній зраді.

Артеменеко заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.

Пізніше з'ясувалося, що в Артеменка є громадянство Канади.

Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка.

21 квітня 2017 року Генпрокуратура звернулася до глави МВС Авакова з проханням ініціювати через ГМС процедуру позбавлення Артеменка громадянства України.

У Радикальній партії Олега Ляшка оприлюднили копію указу президента України Петра Порошенка від 29 квітня 2017 року про припинення громадянства України Артеменку, проте той оскаржив в суді це рішення глави держави. 2 жовтня 2017 року суд визнав законним указ Порошенка.

У травні 2019 року Артеменко просив президента Зеленського повернути йому громадянство України. У квітні 2020 року стало відомо, що Артеменко в США змінив ім'я на Енді Кучма і став лобістом. Серед його клієнтів - Андрій Деркач.