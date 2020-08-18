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Новини Революція в Білорусі
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Глава Євроради Мішель обговорив із Путіним ситуацію в Білорусі

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

Про це написав Мішель в твіттер, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Путіним. Тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі", - повідомив глава Євроради.

Раніше повідомлялося, що ситуацію в Білорусі з Путіним обговорив президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Також читайте: Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні

Білорусь (7987) путін володимир (24234) Євросоюз (13799)


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Беларусы, берите власть. Пока вас двести тысяч, никто по вам стрелять не будет. Диктатуры не скидываются хождением по улицам. Это, конечно, замечательно, что целая площадь людей, но для власти это - совершенно безопасно. Если бы Майдан просто стоял на площади или ходил по Крещатику - он стоял бы до сих пор. А Янукович до сих пор сидел бы на Банковой. Он бежал только потому, что его оттуда выдавили. Физически. Вот пришли - и выдавили. Как говно из тюбика. Не на перекрестке надо собираться, а у президентского дворца, ЦИКа и КГБ. Пока вас двести тысяч. И пока они с вами ничего не могут сделать. Не давайте им времени очухаться. Не давайте им придти в себя. Координационный совет - хорошо. Но надо дальше развивать этот движ. Не выпускайте пар в хождение с лентой. Потому что потом вас будет меньше. Это неизбежно. Год - и все пойдет на спад. С редкими митингами раз в месяц. В Венесуэле миллионами выходили, с полицией не то, что дрались - воевали, но Мадуро все равно у власти.
ЕС на вашей стороне, все на вашей стороне - используйте это, берите власть! Не ослабляйте давление. Давите, давите, давите.
В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.
До сих пор делят. Мы здесь власть, да.
Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.
Берите власть, пока она зашаталась.
Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.
Иначе ничего не получится.

Аркадий Бабченко
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18.08.2020 16:15 Відповісти
А чего с путиным? Там что своих президентов нет? Есть, даже два. Сами вкладывают козыри ***** в его стремлении контролировать постсоветское пространство. А президент Беларуси получается гауляйтер на своей же земле
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18.08.2020 16:15 Відповісти
Парадокс: в Украине и Беларуси,типа внутренние конфликты, но Европа обсуждает проблемы с РФ !?
Усидеть на двух стульях Европе не удастся....
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18.08.2020 16:16 Відповісти
А при чём тут рассия с карликом кремлёвским?
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18.08.2020 16:36 Відповісти
В процессе обсуждения все ,конечно , выразили глубокую обеспокоенность ,
а путин ещё и наверняка заверил ,что "их там нет ". Лидеры сделали вид ,
что поверили и все остались довольны.
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18.08.2020 16:41 Відповісти
Почему они все обсуждают события в Беларуси с нерукопожатным? Больше не с кем обсудить?
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18.08.2020 17:36 Відповісти
 
 