Глава Євроради Мішель обговорив із Путіним ситуацію в Білорусі

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

Про це написав Мішель в твіттер, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Путіним. Тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі", - повідомив глава Євроради.

Раніше повідомлялося, що ситуацію в Білорусі з Путіним обговорив президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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