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Глава Євроради Мішель обговорив із Путіним ситуацію в Білорусі
Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.
Про це написав Мішель в твіттер, передає Цензор.НЕТ.
"Я щойно обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Путіним. Тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі", - повідомив глава Євроради.
Раніше повідомлялося, що ситуацію в Білорусі з Путіним обговорив президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
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ЕС на вашей стороне, все на вашей стороне - используйте это, берите власть! Не ослабляйте давление. Давите, давите, давите.
В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.
До сих пор делят. Мы здесь власть, да.
Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.
Берите власть, пока она зашаталась.
Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.
Иначе ничего не получится.
Аркадий Бабченко
Усидеть на двух стульях Европе не удастся....
а путин ещё и наверняка заверил ,что "их там нет ". Лидеры сделали вид ,
что поверили и все остались довольны.