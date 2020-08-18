Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері

Від ранку поліція затримала громадянина України, який мешкає в Кракові, а в готель прийшов провідати своїх товаришів. Ближче до вечора зловили його друга, якому "набридло сидіти на одному місці". Обидва рази наші співвітчизники намагалися втекти з номера мотузкою через вікно.

Обидва інциденти сталися в суботу, 15 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24.

В одному і тому же готелі на самоізоляції пепребуває група українських заробітчан і група польських поліцейських. Вранці поліцейським приніс продукти їхній колега, якому не потрібно самоізолюватись.

Він побачив, як з вікна високого першого поверху мотузкою спускається молодий чоловік. Поліцейський погнався за "скелелазом" і затримав його.

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Виявилося, що це - 23-річний громадянин України, який живе в Кракові. В готель він прийшов провідати своїх товаришів. І всупереч правилам не просто поговорив з ними через вікно, але і забрався мотузкою в номер, а потім вибрався таким же чином.

Друге затримання відбулося ввечері цього ж дня. Сидячи в сусідньому номері поліцейські побачили, як вже інший громадянин України спускається з цього ж номера все тією ж мотузккою. Вони зателефонували своєму товаришеві, той був на підхваті і тут же затримав другого українця. Затриманий пояснив, що йому просто "набридло сидіти на одному місці".

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Зараз проти обох українців ведуть розслідування. Поліція повідомила про те, що трапилося, санепідслужбу, і та може накласти на наших співгромадян штрафи.

Громадян України, які залишилися в готелі, перевели на поверх вище.