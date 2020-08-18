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Новини Коронавірус і карантин
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Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері

Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері

Від ранку поліція затримала громадянина України, який мешкає в Кракові, а в готель прийшов провідати своїх товаришів. Ближче до вечора зловили його друга, якому "набридло сидіти на одному місці". Обидва рази наші співвітчизники намагалися втекти з номера мотузкою через вікно.

Обидва інциденти сталися в суботу, 15 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24.

В одному і тому же готелі на самоізоляції пепребуває група українських заробітчан і група польських поліцейських. Вранці поліцейським приніс продукти їхній колега, якому не потрібно самоізолюватись.

Він побачив, як з вікна високого першого поверху  мотузкою спускається молодий чоловік. Поліцейський погнався за "скелелазом" і затримав його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС

Виявилося, що це - 23-річний громадянин України, який живе в Кракові. В готель він прийшов провідати своїх  товаришів. І всупереч правилам не просто поговорив з ними через вікно, але і забрався мотузкою в номер, а потім вибрався таким же чином.

Друге затримання відбулося ввечері цього ж дня. Сидячи в сусідньому номері поліцейські побачили, як вже інший громадянин України спускається з цього ж номера  все тією ж мотузккою. Вони зателефонували своєму товаришеві, той був на підхваті і тут же затримав другого українця. Затриманий пояснив, що йому просто "набридло сидіти на одному місці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі, - заступник глави МЗС Пшидач

Зараз проти обох українців ведуть розслідування. Поліція повідомила про те, що трапилося, санепідслужбу, і та може накласти на наших співгромадян штрафи.

Громадян України, які залишилися в готелі,  перевели на поверх вище.

карантин (18172) Польща (8674) українці (2555) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+12
какие же у нас безмозглые дикари .... по таким вот судят потом всех украинцев.
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18.08.2020 16:28 Відповісти
+9
Отберите у них веревку и все.
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18.08.2020 16:20 Відповісти
+8
Держитесь ребята! Скоро белоруссы подтянутся!
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18.08.2020 16:24 Відповісти
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Отберите у них веревку и все.
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18.08.2020 16:20 Відповісти
Це не вигідно . Не буде можливості штрафувати лохів і постраждає бюджет😁😁😁
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18.08.2020 16:24 Відповісти
Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские - Цензор.НЕТ 8977
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18.08.2020 16:22 Відповісти
Держитесь ребята! Скоро белоруссы подтянутся!
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18.08.2020 16:24 Відповісти
Вже давно підтягнулись
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18.08.2020 17:27 Відповісти
какие же у нас безмозглые дикари .... по таким вот судят потом всех украинцев.
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18.08.2020 16:28 Відповісти
Одні по шнурках через вікна лазять , інші не приєднуються до заяв європейських країн
і не висловлюють позицію України , що ми не визнаємо результатів "виборів" в Білорусі . А потім дивуємось , що на нас дивляться як на якихось дібілів .
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18.08.2020 16:39 Відповісти
Вы даже не представляете себе, как уродливо ведут многие наши соотечественники в Польше （и не только), мат, бескультурье, если не попадаются, то мусорят, где угодно. Недавно летели в Украину в одном самолете несколько строителей-заробитчан, так их пропотевшие футболки и шорты испускали такой "аромат", что...
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18.08.2020 17:28 Відповісти
Селюки 100%
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18.08.2020 23:03 Відповісти
весело за 1000 баксов еще можно потикать от пшекских копов)
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18.08.2020 16:32 Відповісти
Подаруйте ту мотузку польськім поліціянтам, нехай тренують силу волі на карантині.
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18.08.2020 16:32 Відповісти
отримають "свободолюбиві"...штраф ,а можливо і депортацію..
І немає на це ради..

Можеш хіба що тихенько "покрити матом" Їхнє міністерство здоров"я...
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18.08.2020 16:37 Відповісти
Мені якось по цимбалах що вони там отримають.Я їх туди не посилав і мотузку не давав.
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18.08.2020 16:41 Відповісти
Домой отправить на зарплату в 4 000 гривен и пускай мучаются
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18.08.2020 16:34 Відповісти
Жаль этаж не указан, трудно определить степень идиотизма.))
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18.08.2020 16:37 Відповісти
Написано высокий первый этаж.
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18.08.2020 16:44 Відповісти
)))) современная интерпретация "рапунцель"
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18.08.2020 16:43 Відповісти
Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері - Цензор.НЕТ 9366

...
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18.08.2020 16:52 Відповісти
А что они хотели, когда с детства такие мультфильмы смотришь...
Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері - Цензор.НЕТ 4703
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18.08.2020 17:06 Відповісти
 
 