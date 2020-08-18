Білоруська державна газета "Звязда" оголошує страйк 20 серпня: "Хочемо чесно висвітлювати події в країні"

Колектив білоруського державного газети "Звязда" оголосив, що починає з 20 серпня страйк. Журналісти вимагають зупинити цензуру і зупинити переслідування і тиск на журналістів.

Про це TUT.BY розповіли співробітники "Звязда", передає Цензор.НЕТ.

У своєму зверненні журналісти "Звязда" зажадали: припинити цензуру, упередженість і спроби державних органів вплинути на зміст газети "Звязда", щоб команда могла працювати відповідно до Закону про ЗМІ, публікувати правдиву, об'єктивну і різноманітну інформацію; припинити утиски, тиск, моральне і фізичне насильство щодо журналістів, які виконують професійні обов'язки в Білорусі.

У разі, якщо ці вимоги не будуть виконані, колектив оголошує страйк з 20 серпня.

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За словами журналістів, вранці двом заступникам головного редактора зателефонувала співробітниця Міністерства інформації Надія Бєльська і повідомила про звільнення головного редактора Павла Сухорукова. Почалися збори колективу "Звязда".

Пізніше Павло Сухоруков заявив, що залишається головним редактором.