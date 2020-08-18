УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10800 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 609 9

Білоруська державна газета "Звязда" оголошує страйк 20 серпня: "Хочемо чесно висвітлювати події в країні"

Білоруська державна газета

Колектив білоруського державного газети "Звязда" оголосив, що починає з 20 серпня страйк. Журналісти вимагають зупинити цензуру і зупинити переслідування і тиск на журналістів.

Про це TUT.BY розповіли співробітники "Звязда", передає Цензор.НЕТ.

У своєму зверненні журналісти "Звязда" зажадали: припинити цензуру, упередженість і спроби державних органів вплинути на зміст газети "Звязда", щоб команда могла працювати відповідно до Закону про ЗМІ, публікувати правдиву, об'єктивну і різноманітну інформацію; припинити утиски, тиск, моральне і фізичне насильство щодо журналістів, які виконують професійні обов'язки в Білорусі.

У разі, якщо ці вимоги не будуть виконані, колектив оголошує страйк з 20 серпня.

Читайте також: "Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

За словами журналістів, вранці двом заступникам головного редактора зателефонувала співробітниця Міністерства інформації Надія Бєльська і повідомила про звільнення головного редактора Павла Сухорукова. Почалися збори колективу "Звязда".

Пізніше Павло Сухоруков заявив, що залишається головним редактором.

Автор: 

Білорусь (7987) ЗМІ (1370)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Белорусская государственная газета "Звязда" объявляет забастовку 20 августа: "Хотим честно освещать события в стране" - Цензор.НЕТ 752
показати весь коментар
18.08.2020 16:37 Відповісти
"Через невзгоды и ненастья
Гори гори моя звезда
Звезда неведомого счастья
Звезда Героя соцтруда" (С)
показати весь коментар
18.08.2020 16:38 Відповісти
Звезда.
показати весь коментар
18.08.2020 16:38 Відповісти
Почти успели
показати весь коментар
18.08.2020 16:39 Відповісти
Вночі 17 серпня автомобіль програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи.
За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки - «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.
Білоруська державна газета "Звязда" оголошує страйк 20 серпня: "Хочемо чесно висвітлювати події в країні" - Цензор.НЕТ 9108
показати весь коментар
18.08.2020 16:48 Відповісти
Білоруська державна газета "Звязда" оголошує страйк 20 серпня: "Хочемо чесно висвітлювати події в країні" - Цензор.НЕТ 7197

...
показати весь коментар
18.08.2020 16:49 Відповісти
Была ЗВЯЗДА , а осталась .........
показати весь коментар
18.08.2020 16:50 Відповісти
Да, долгий у них еще путь Во первых декоммунизация, что бы таких Звезд и в помине не было, памятники,улицы, все символы совка А для начала мусорные баки зеленка, люстрация)
показати весь коментар
18.08.2020 16:58 Відповісти
"Чєстно освєщать" то в їх розумінні показувати лишень опозицію...Що не включиш - одні тільки прокляття Лукашенку,одні тільки побиті морди і задниці в синяках,карателі-омонівці і заяви Тіхановської...Та є ж і інша сторона,є симпатики бацьки,є побиті міліціанти - покажіть і їх...
показати весь коментар
18.08.2020 17:07 Відповісти
 
 