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Поліція затримала в Харкові громадянина Грузії, який перебував у розшуку за підозрою в організації замовного вбивства

Поліція затримала в Харкові громадянина Грузії, який перебував у розшуку за підозрою в організації замовного вбивства

Співробітники Національної поліції в Харкові затримали 59-річного громадянина Грузії, який з липня 2020-го розшукувався Інтерполом за підозрою в організації замовного вбивства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Зловмисник в 2015 році організував вбивство ... громадянки, 1980 року народження. Причиною особистих неприязних відносин стала відмова жінки від неодноразових пропозицій чоловіки вступити з ним в інтимні стосунки і надалі - в шлюб", - повідомляє поліція.

Щоб уникнути покарання, чоловік деякий час переховувався на території України.

Співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Харківській області встановили місце перебуваня іноземця та затримали його.

Зараз чоловіка доставлено в Московський відділ поліції Харкова для проведення екстрадиційної перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків'янин намагався сховатися від поліції, переліз через балкон 8 поверху, зірвався і розбився на смерть, - ГУ НПУ. ВIДЕО

Грузія (1855) Нацполіція (15329) Харків (5755)


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І навіщо так робити? Це помічники Міхаела Сабокошвілі. Вони приїхали робити рехворми. Міхаел у схвері барижничиства, а цей вилупень у схвері крадіжок і мокрух. Чому харківські такі не патрійоти? Не обіжайте МішЮлю, бо хто буде гавкати на Пороха?
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18.08.2020 17:17 Відповісти
Таке враження, що крім Міхо Саакашвілі всі інші грузини з кримінальним минулим. Ну а Міхо з кримінальним майбутнім.
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18.08.2020 18:34 Відповісти
 
 