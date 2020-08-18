Поліція затримала в Харкові громадянина Грузії, який перебував у розшуку за підозрою в організації замовного вбивства

Співробітники Національної поліції в Харкові затримали 59-річного громадянина Грузії, який з липня 2020-го розшукувався Інтерполом за підозрою в організації замовного вбивства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Зловмисник в 2015 році організував вбивство ... громадянки, 1980 року народження. Причиною особистих неприязних відносин стала відмова жінки від неодноразових пропозицій чоловіки вступити з ним в інтимні стосунки і надалі - в шлюб", - повідомляє поліція.

Щоб уникнути покарання, чоловік деякий час переховувався на території України.

Співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Харківській області встановили місце перебуваня іноземця та затримали його.

Зараз чоловіка доставлено в Московський відділ поліції Харкова для проведення екстрадиційної перевірки.

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