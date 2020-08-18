Працівники цукрових заводів Білорусі вийшли на акції протесту з вимогою не визнавати результатів виборів
Працівники білоруських цукрових заводів 18 серпня вийшли на акції солідарності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by
На акції солідарності у вівторок вийшли працівники цукрових заводів - в Жабинці, Слуцьку і Городеї. Працівники Городейського цукрового заводу, як повідомляється, оголосили страйк.
У Жабинці до акції солідарності приєдналися працівники Жабинковського комбікормового заводу та інші жителі Жабинки.
Активісти підписали колективне звернення (понад 800 підписів) до голови Брестського облвиконкому. Вимоги: визнати недійсними президентські вибори, звільнити з посади голову РВВС з зв'язку з втратою довіри і залучити його до відповідальності через "усні накази насильницького характеру", доручити Слідчому комітету та прокуратурі провести перевірку щодо адміністративних і кримінальних справ стосовно затриманих з 9 по 13 серпня і звільнити їх.
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Открывайте, ребята, в Латвии сахарные заводы обратно, полюбоваться, а то в бюджете денег на субсидии много. Может, хоть зарплаты снизятся, пенсии упадут, сразу ностальгией, молодостью повеет. Или приезжайте к нам, покажите, как при Лукашенке (это обязательное условие), сделать их рентабельными. Нет?
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