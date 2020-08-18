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Працівники цукрових заводів Білорусі вийшли на акції протесту з вимогою не визнавати результатів виборів

Працівники цукрових заводів Білорусі вийшли на акції протесту з вимогою не визнавати результатів виборів

Працівники білоруських цукрових заводів 18 серпня вийшли на акції солідарності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by

На акції солідарності у вівторок вийшли працівники цукрових заводів - в Жабинці, Слуцьку і Городеї. Працівники Городейського цукрового заводу, як повідомляється, оголосили страйк.

У Жабинці до акції солідарності приєдналися працівники Жабинковського комбікормового заводу та інші жителі Жабинки.

Активісти підписали колективне звернення (понад 800 підписів) до голови Брестського облвиконкому. Вимоги: визнати недійсними президентські вибори, звільнити з посади голову РВВС з зв'язку з втратою довіри і залучити його до відповідальності через "усні накази насильницького характеру", доручити Слідчому комітету та прокуратурі провести перевірку щодо адміністративних і кримінальних справ стосовно затриманих з 9 по 13 серпня і звільнити їх.

Також читайте: "Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

Білорусь (7987) страйк (208)


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Топ коментарі
+7
Ребята, не опускайте белорусов, лука нас унизил, хуже чем ***** кацапов, а вы шутите, придёт же время, не будем бояться выходить на улицу, но пока убийца на троне, страшно, убьют, а вы не издевайтесь над нами, сейчас страшно выходить, такие убийцы ватные, как Литвин расплодились твари.
Самое лучшее, поддержите нас хотя бы словом.
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18.08.2020 16:41 Відповісти
+6
Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов - Цензор.НЕТ 8092

..
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18.08.2020 16:47 Відповісти
+3
Українські працівники цукрових заводів на протести вже не вийдуть - бо заводів не залишилось.
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18.08.2020 16:45 Відповісти
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А какая у них зарплата?
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18.08.2020 16:40 Відповісти
уже никакой.
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18.08.2020 16:49 Відповісти
Ребята, не опускайте белорусов, лука нас унизил, хуже чем ***** кацапов, а вы шутите, придёт же время, не будем бояться выходить на улицу, но пока убийца на троне, страшно, убьют, а вы не издевайтесь над нами, сейчас страшно выходить, такие убийцы ватные, как Литвин расплодились твари.
Самое лучшее, поддержите нас хотя бы словом.
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18.08.2020 16:41 Відповісти
Берите шины, вилы и вперед, на Минск. Своими хороводами и забастовками вы только смешите.
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18.08.2020 16:50 Відповісти
вы уже победили ! Но в направлении ЕС вы пока нее созрели . Но ничего страшного , потихоньку страна и взгляды будут меняться и все будет ок . А пока вы от РФ оторваться не сможете . но Луку вы уже победили .
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18.08.2020 16:57 Відповісти
Если бы луку победили, то все уже работали бы.
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18.08.2020 17:07 Відповісти
Вы уже победили . А на работу успеете . пусть кони работают .не в работе счастье .
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18.08.2020 17:13 Відповісти
https://censor.net/ua/user/200664 У вас опозиція проросійська.Знайдіть нормальних лідерів,тоді можете валити диктатора.А зараз вас московити захоплять без війни.
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18.08.2020 17:00 Відповісти
У нас у самих ваты не мало .даже среди так сказать демократов - либералов . да ты сам видишь . кто хвалит Луку у нас тот и есть вата . Им нормально иметь левого диктатора .
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18.08.2020 17:00 Відповісти
Ты смотри, у них еще сахарные заводы остались? У нас в Латвии их давно уже все позакрывали.....
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18.08.2020 16:43 Відповісти
И они в убытках, хотя вложена была уйма денег. Российские "братья" демпингуют.
Открывайте, ребята, в Латвии сахарные заводы обратно, полюбоваться, а то в бюджете денег на субсидии много. Может, хоть зарплаты снизятся, пенсии упадут, сразу ностальгией, молодостью повеет. Или приезжайте к нам, покажите, как при Лукашенке (это обязательное условие), сделать их рентабельными. Нет?
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18.08.2020 16:55 Відповісти
Litve kak byli tak i ostalis eti zavodi,tolko xoziajve pomenialis .Rabotajet uspesno net problem,modernozorovali konecno ix takze
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18.08.2020 17:57 Відповісти
Тю делов-взял и переехал.О да ты забавный коцап,сам себе подмахнул😂🌷
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18.08.2020 17:05 Відповісти
Лука зимой посадил всех директоров сах. заводов за откаты покупателям сахара в РФ, в результате новое начальство, смута и кризис сбыта, резкое снижение посевов свеклы и частичная занятость на заводах с отсутствием светлой перспективы в ближайшем будущем, это добавляет революционности, но бастовать они не будут, сейчас ремонтный период и делать особо нечего, а в сезон, с 15 сентября все будут вкалывать, как миленькие.
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18.08.2020 16:44 Відповісти
Українські працівники цукрових заводів на протести вже не вийдуть - бо заводів не залишилось.
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18.08.2020 16:45 Відповісти
А чей сахар в магазинах и что фурами отгружает гребинковский сахарный?
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18.08.2020 17:00 Відповісти
Лука Украину спас - давал работу белорусам по изготовлению двигателей и зап. частей по военной технике на фронт. Че белорусы бесятся? Пусть отдают нам Луку, а забирают себе Зелю. Он им покажет как в капитализме жить.
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18.08.2020 16:45 Відповісти
Еще ни одного диктатора в мире протесты не смогли снять с кресла! нравится не нравится но у беларусов токо один шанс и способ снять Лукашенко! МОРОДОБОЙ!! А протесты до одного места!! все убытки будут покрыты из бюджета! конечно это приведет к инфляции но кто первым пострадает от неё? правильно протестанты и пострадают!! чем дольше будут протестовать тем сильнее пострадают!!
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18.08.2020 16:46 Відповісти
Иди туда и устраивай мордобой. Там полиция жесткая. Быстро дебоширов посадят. А если белорусы работать не зотят так клич пустите украинцам. На их зарплату и пенсии наши бымстро приедут, а те пусть шуруют в страну демократии Украину, к нашим олигархам.
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18.08.2020 16:50 Відповісти
Я же не заставляю беларусов устраивать мородобой, я просто делаю акцент что Лукашенко без мордобоя не уйдет! поэтому митинги протесты и все такое это просто потерянное время!!
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18.08.2020 16:57 Відповісти
Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов - Цензор.НЕТ 8092

..
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18.08.2020 16:47 Відповісти
- Руки с мылом?
- Чай без сахара!
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18.08.2020 16:50 Відповісти
 
 