Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета", - ЗМІ

Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета". Про це йдеться в заяві юридичної компанії "Сенс Україна", яка представляла інтереси журналіста Юрія Бутусова в судовому спорі з Петровським і його компаньйоном Емілем Арутюновим.

Про це повідомляє ZIK із посиланням на "Дніпровську панораму".

Як зазначається, ці громадяни вимагали від журналіста спростування однієї з публікацій у фейсбук та компенсації моральної шкоди. У пості Бутусов процитував ексгенпрокурора Луценка, який в одному з інтерв'ю говорив: "Петровський, відомий у певних колах під ім'ям "Нарик", проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання".

Петровський подав кілька позовів до суду проти журналіста Бутусова "Про захист честі і ділової репутації". Районні суди Дніпра, зокрема, Бабушкінський, на які міг чинити тиск авторитетний бізнесмен, раніше задовольнили його позови, підкреслюють юристи з "Сенс Україна". При цьому самі засідання проходили без участі відповідача Бутусова або його представників. Для цього сторона Петровського залучала як "співвідповідачів" деяких жителів Дніпра, які нібито робили перепости публікацій журналіста.

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Крім іншого, авторитетні бізнесмени вимагали від Бутусова відшкодування моральної шкоди, яку Петровський і Арутюнян оцінили в 357 408 грн.

Після тривалих судових процесів 30 липня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, подану в інтересах головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Постановою колегії з п'яти суддів скасовані всі судові рішення у справі № 200/20351/18, якими раніше були задоволені вимоги Арутюняна і Петровського А. В., відомих в певних колах як "Еміль" і "Нарік", про "захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди 357 408 грн за публікацію в Facebook", — зазначають юристи, що представляють інтереси журналіста Бутусова.

Рішення Верховного Суду у цій справі має важливе значення для свободи слова в Україні, оскільки ставить крапку в спробах закривати рот журналістам у їхньому праві називати зло злом.

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"Вітаємо Юрія Бутусова і всіх, хто підтримує свободу слова в нашій країні! "А такі авторитетні особи, як пан Петровський і пан Арутюнян, мають повне право іменуватися "авторитетами", — підкреслюють юристи, які представляли інтереси журналіста Бутусова.