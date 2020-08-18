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Новини
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Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета", - ЗМІ

Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання

Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета". Про це йдеться в заяві юридичної компанії "Сенс Україна", яка представляла інтереси журналіста Юрія Бутусова в судовому спорі з Петровським і його компаньйоном Емілем Арутюновим.

Про це повідомляє ZIK із посиланням на "Дніпровську панораму".

Як зазначається, ці громадяни вимагали від журналіста спростування однієї з публікацій у фейсбук та компенсації моральної шкоди. У пості Бутусов процитував ексгенпрокурора Луценка, який в одному з інтерв'ю говорив: "Петровський, відомий у певних колах під ім'ям "Нарик", проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання".

Петровський подав кілька позовів до суду проти журналіста Бутусова "Про захист честі і ділової репутації". Районні суди Дніпра, зокрема, Бабушкінський, на які міг чинити тиск авторитетний бізнесмен, раніше задовольнили його позови, підкреслюють юристи з "Сенс Україна". При цьому самі засідання проходили без участі відповідача Бутусова або його представників. Для цього сторона Петровського залучала як "співвідповідачів" деяких жителів Дніпра, які нібито робили перепости публікацій журналіста.

Читайте також: Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати

Крім іншого, авторитетні бізнесмени вимагали від Бутусова відшкодування моральної шкоди, яку Петровський і Арутюнян оцінили в 357 408 грн.

Після тривалих судових процесів 30 липня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, подану в інтересах головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Постановою колегії з п'яти суддів скасовані всі судові рішення у справі № 200/20351/18, якими раніше були задоволені вимоги Арутюняна і Петровського А. В., відомих в певних колах як "Еміль" і "Нарік", про "захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди 357 408 грн за публікацію в Facebook", — зазначають юристи, що представляють інтереси журналіста Бутусова.

Рішення Верховного Суду у цій справі має важливе значення для свободи слова в Україні, оскільки ставить крапку в спробах закривати рот журналістам у їхньому праві називати зло злом.

Також читайте: Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком

"Вітаємо Юрія Бутусова і всіх, хто підтримує свободу слова в нашій країні! "А такі авторитетні особи, як пан Петровський і пан Арутюнян, мають повне право іменуватися "авторитетами", — підкреслюють юристи, які представляли інтереси журналіста Бутусова.

Автор: 

Верховний Суд (1195) криміналітет (306) Бутусов Юрій (3625) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+14
Дописувачі, ви хоч бі прочитали уважно, про що йдеться.
Вітаю з маленькою, але перемогою, пане Юрію!
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18.08.2020 17:02 Відповісти
+5
Это который чуть слева?
Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8421
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18.08.2020 17:12 Відповісти
+4
ну наконец-то ))) а то...абыдна чесслово )))))
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18.08.2020 16:45 Відповісти
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ну наконец-то ))) а то...абыдна чесслово )))))
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18.08.2020 16:45 Відповісти
Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета", - СМИ - Цензор.НЕТ 4640
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18.08.2020 16:49 Відповісти
Идиоты
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18.08.2020 16:55 Відповісти
Вдумаємся -суд повернув ЗВАННЯ кримінального авторитета....
Так ще раз суд повернув....
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18.08.2020 16:55 Відповісти
портровско-зеленские шлюхи в мантиях пробивают очередное дно
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18.08.2020 16:57 Відповісти
Дописувачі, ви хоч бі прочитали уважно, про що йдеться.
Вітаю з маленькою, але перемогою, пане Юрію!
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18.08.2020 17:02 Відповісти
Криминальный авторитет никогда не будит отказываться и тем более судиться за то, что его назвали авторитетом!
Вывод: "Нарик" - не авторитет, а лох, косящий под авторитета....
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18.08.2020 17:02 Відповісти
А Нарик что думал? Украина страна православная и судьи здесь православные. В следующий раз подумает, как на криминальные деньги церковь открывать. Ад ему обеспечен.
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18.08.2020 17:07 Відповісти
Это который чуть слева?
Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8421
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18.08.2020 17:12 Відповісти
На досрочных выборах даже за Юлию Тимошенко голосовать можно, всё лучше зеленого говна. Юлия Тимошенко, вы слышите, на досрочных!
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18.08.2020 17:57 Відповісти
8 гривен скосили? - тяжело считать!
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18.08.2020 19:09 Відповісти
нужна соответствующая должность! В какой суд записаться? Льготы сохраняются?
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18.08.2020 20:15 Відповісти
а голова ФФУ Павелко - сват кримінального авторитета Наріка, Александра Налекрешвілі родом, який в зрілому віці змінив прізвище на Петровський.
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18.08.2020 20:55 Відповісти
фотки і стаття: https://nv.ua/ukraine/events/kto-takoj-narik-pochemu-vse-hovorjat-ob-aleksandre-petrovskom-2516651.html
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18.08.2020 20:56 Відповісти
Петина ботоферма во всей красе. Комментарии удаляет. А своего сказать нечего...
Какой же мерзкий стал цензор.
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19.08.2020 16:14 Відповісти
 
 