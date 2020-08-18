12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче "Євробачення" через участь у російському конкурсі

Суспільний мовник ухвалив рішення про скасування участі Максима Ткачука у "Відборі на участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" через порушення умов Положення про Нацвідбір. Його бабуся порушила правила конкурсу, не вказавши, що онук брав участь в організованому росіянами конкурсі в Лондоні.

Рішення на пустити Максима на конкурс Національна громадська телерадіокомпанія України прийняла 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГТУ.

"Як з’ясувалося, Максим Ткачук брав участь у заході "Stars of the Albion", який відбувався 28.02.2020–01.03.2020 за адресою 37 Kensington High Street, London W8 5ED у приміщенні й за підтримки "Русский дом|Представительство Россотрудничества в Лондоне", про що не було повідомлено під час подання заявки. Як відомо, Россотрудничество — орган виконавчої влади Російської Федерації", -сказано в повідомленні прес-служби.

Це порушення вимог до конкурсантів, які не повинні брати участь в заходах, організованих установами країни-агресора, зазначили в НГТУ.

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Бабуся Максима Лариса Ткачук в ефірі телеканалу "НАШ" назвала рішення НГТУ несподіваним і несправедливим, повідомляє "BBC News Україна".

"Я не можу взагалі зрозуміти, що це відбувається і хто цим керує. Я не думаю, що це так просто зроблено, це було зроблено спеціально", - обурюється вона.

"Він дуже пригнічений", - додала жінка, кажучи про стан онука.

Максим Ткачук - сирота з Волині. Він став відомий після участі в лондонському конкурсі, на якому у формі солдата СРСР часів Другої світової війни виконав пісню "Смуглянка". Після цього Максима Ткачука підтримували канал "Наш", власником якого є Євген Мураєв, і єпархія УПЦ МП в Одесі, зазначає "Детектор Медіа".

Заявки на участь в дитячому "Євробаченні" Національна громадська телерадіокомпанія приймає до 25 серпня. Конкурс відбудеться 29 листопада у Варшаві.





