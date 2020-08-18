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12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче "Євробачення" через участь у російському конкурсі

12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче

Суспільний мовник ухвалив рішення про скасування участі Максима Ткачука у "Відборі на участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" через порушення умов Положення про Нацвідбір. Його бабуся порушила правила конкурсу, не вказавши, що онук брав участь в організованому росіянами конкурсі в Лондоні.

Рішення на пустити Максима на конкурс Національна громадська телерадіокомпанія України прийняла 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГТУ.

"Як з’ясувалося, Максим Ткачук брав участь у заході "Stars of the Albion", який відбувався 28.02.2020–01.03.2020 за адресою 37 Kensington High Street, London W8 5ED у приміщенні й за підтримки "Русский дом|Представительство Россотрудничества в Лондоне", про що не було повідомлено під час подання заявки. Як відомо, Россотрудничество — орган виконавчої влади Російської Федерації", -сказано в повідомленні прес-служби.

Це порушення вимог до конкурсантів, які не повинні брати участь в заходах, організованих установами країни-агресора, зазначили в НГТУ.

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Бабуся Максима Лариса Ткачук в ефірі телеканалу "НАШ" назвала рішення НГТУ несподіваним і несправедливим, повідомляє "BBC News Україна".

"Я не можу взагалі зрозуміти, що це відбувається і хто цим керує. Я не думаю, що це так просто зроблено, це було зроблено спеціально", - обурюється вона.

"Він дуже пригнічений", - додала жінка, кажучи про стан онука.

Максим Ткачук - сирота з Волині. Він став відомий після участі в лондонському конкурсі, на якому у формі солдата СРСР часів Другої світової війни виконав пісню "Смуглянка". Після цього Максима Ткачука підтримували канал "Наш", власником якого є Євген Мураєв, і єпархія УПЦ МП в Одесі, зазначає  "Детектор Медіа".

Заявки на участь в дитячому "Євробаченні" Національна громадська телерадіокомпанія приймає до 25 серпня. Конкурс відбудеться 29 листопада у Варшаві.

12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче Євробачення через участь у російському конкурсі 01
12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче Євробачення через участь у російському конкурсі 02
12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче Євробачення через участь у російському конкурсі 03

діти (5188) Євробачення (607) конкурс (1297) росія (66520) Аласанія Зураб (137) НСТУ (166)


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Топ коментарі
+96
Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла правильное решение.
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18.08.2020 16:50 Відповісти
+68
Бабушкі аплодую стоя !!!! Сама не жили і внукам не дам !!!!!!!!
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18.08.2020 16:53 Відповісти
+52
Бабушка ватная засранка...
Везде хочет дырку подсунуть...
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18.08.2020 16:51 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Сьогодні ми маємо війну проти України не тільки в окопах на Донбасі, а і війна йде за мізкі підростаючого покоління. За час участі у всіх цих російських конкурсах пропагандисти раші промиють йому мізки в потрібному їм напрямку. Сьогодні цей хлопчик співає "смуглянку", а коли підросте з нього вийде гарний захисник руського міра і він буде ненавидіти і Україну і її громадян.
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18.08.2020 18:32 Відповісти
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в сентябре 2008 года в соответствии с http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315 .
Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.
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18.08.2020 18:34 Відповісти
Пусть бабушка теперь поёт.
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18.08.2020 18:39 Відповісти
правильно сделали !! Не хрен ещё маленким пророссийским ублюдкам превозносить россию!! Бабушка сама предатель интересов Украины и большая врунья! И учит этому своего внука!! И что с этого выйдёт нетрудно догадаться?? Вторая Маруф или Второй блондин на всю россию он такой один, или второй данилко или,что -то похлеще!! Короче Браво!!
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18.08.2020 19:13 Відповісти
Нет, это вы ублюдки и нелюди хуже кацапов. Дипломатические отношения со страной агрессором ИМЕТЬ МОЖНО, а своего же сироту гнобить - запросто. Мрази...
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18.08.2020 19:16 Відповісти
В этом весь вышиватный поцреотизм.
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18.08.2020 20:42 Відповісти
Теперь сирота будет петь в церковном хоре - это почетно. А бабка, однозначно хитрожопая.
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18.08.2020 19:21 Відповісти
Руssкий мир не брезгует ничем.
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18.08.2020 19:21 Відповісти
Бабусею керує Володимир Красуля із московського патріархату. Продався москалям "за шмат гнилої ковбаси". Шкода талановитого хлопчика, втягнутого із бабусею в політичні ігри.
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18.08.2020 19:47 Відповісти
Дебильная страна дебильные законы
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18.08.2020 19:53 Відповісти
Шкода звичайно юнака, але його використали прокремлівські помийки, які знаходяться в Україні. Про бабусю я взагалі мовчу, сьаречий маразм.
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18.08.2020 20:10 Відповісти
**** прокацапская, испоганила пацану будущее.
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18.08.2020 20:33 Відповісти
Гнати з України всіх цих російських окупантів і їх посібників.
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18.08.2020 20:59 Відповісти
Правильно и сделали, не хватало нам ещё какого-то путлерюгенда.
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18.08.2020 21:13 Відповісти
Пусть коптит дальше и смуглеет...но не от имени Украины
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18.08.2020 22:03 Відповісти
Скільки партизан було в Молдові окрім смуглянки?
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18.08.2020 23:05 Відповісти
Ну дебил алаакания этот
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18.08.2020 23:11 Відповісти
Дивилась пілоточний виступ хлопця…Кров закипала! Роздерла б ту бабу ватну.
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18.08.2020 23:45 Відповісти
Закипала, быдло, моешь жопы в Гышпании. мой молча, не отсвечивай
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19.08.2020 10:29 Відповісти
А твою сраку вже не відмиєш, бо підгоріла.
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12.10.2020 19:13 Відповісти
Чемадан-вакзал-расея !!!!
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19.08.2020 00:48 Відповісти
Еще один придурок. Ты хоть понимаешь, норвежский раб, что тебя тут нет. Ты не кому не нужен, смирись, жуй тюленей
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19.08.2020 10:39 Відповісти
Понятно ребенок расстроился. Но решение верное, тупой бабке нужно теперь не удивляться , а мозгами думать. Не нравится - страна-бензоколонка ждет. Можно туда и с внуком переехать. Пусть в российских конкурсах поет песни про Путина
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19.08.2020 04:23 Відповісти
Ігор ти чому сам пишеш на гузської мові кацапе?
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19.08.2020 06:56 Відповісти
Игорек, а ты кто? Флажок у тебя непонятный какой-то *********. Аааа, ты видно из ЕС, в **** долбишься, ну удачи тебе ********
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Монголия
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19.08.2020 21:39 Відповісти
Дніщє узького міру не знає меж.
Використовують для своїх брудних справ усіх - сиріт, бабусь - всіх кого зможуть....
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19.08.2020 06:39 Відповісти
Петушок, так и тебя "Використовують для своїх брудних справ"". Взяли дебила, насадили на *** и выкорыстовують
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19.08.2020 10:32 Відповісти
що ти там вскукарєкнуло, диряве???
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25.08.2020 20:16 Відповісти
Неразборчиво, вуйко. Из-за щеки выйми хозяйский ...
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25.08.2020 20:47 Відповісти
Пацанчик - красава. Поддерживаю. если нужно перекину бабки на участие в Евро...., если захочет, конечно. А всех пидоров..... шли на................................... https://www.youtube.com/watch?v=GAHISedmdkg КРАСАВЕЦ!!!
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19.08.2020 09:54 Відповісти
Закон один для всех, озабоченный.
Да, про соросят не забудь!
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19.08.2020 10:49 Відповісти
Та мне пох.... саросята, пацан талантливый. А за эту песню кадык выгрызу и не я один,,,,,так что подъезжай...................
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19.08.2020 10:59 Відповісти
Мой махнарылый друг, ты неплохо стораешься, уже почти поверил в тебя как украинского патриота, да вот ты не удержался, чтоб не про "мыть польские сортиры", чем и выдал сибя.
Впредь будь осторожнее!
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19.08.2020 12:19 Відповісти
Мой, ....просто друг, извини, только сейчас отвечу, был на работе. Ну есть такое, братишка, иногда люди работают)) Скажу сразу ... старайся, сынок, я вижу ты из тех, кто в слове **й делает три ошибки))

Верить в меня, извини великодушно, ******бам не обязательно, трудись дальше на ... Ладно, не буду до конца разрушать твою веру в санитаров.
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19.08.2020 15:41 Відповісти
Гордыня, друг мой!
Гордыня тибя погубит!
Ну никак ты не можешь без того, чтобы не прищучить кастрюлеголовых хохлов вытиранием итальянских жоп или хоть мытьём польских унитазов...
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19.08.2020 16:40 Відповісти
Пля.... пересмотрели "В бой идут одни старики"... Великий Леонид Федорович, нет слов - классика. И глянул комменты "дырявых"..... Вы к нам приезжайте, мы вам расскажем по чем рожь на болоте, быдло.
https://www.youtube.com/watch?v=eFPzqKZ5fpU «Моя Україна».Максим Ткачук
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19.08.2020 10:05 Відповісти
"У рябьонка украли мячту". Плачутся в прямом эфире:

12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче "Євробачення" через участь у російському конкурсі - Цензор.НЕТ 5313
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19.08.2020 14:22 Відповісти
Никого не шокирует, что на рассвете заглянул в СОСЕДСКИЙ сад? А там уже циганка собирает виноград?
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19.08.2020 17:15 Відповісти
Валите в РФ или Беларусь твари совкодрочерные
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23.08.2020 01:32 Відповісти
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