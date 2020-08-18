Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-червень 2020 року померли на 17 тис. осіб менше, ніж минулого року
Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року.
Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-червень 2020 року. Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року, передає Цензор.НЕТ.
Всього з початку року в Україні померло 287 010 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 17 320 осіб. Так, за січень-червень 2019 року померло 304 330 осіб.
Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 139 134 осіб (минулого року - 149 549), міграційний приріст склав 7 598 осіб (минулого року - 11 643).
За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2020 року становила 41 762 138 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 140 278 осіб, в тому числі за червень - на 23 620 осіб.
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От числа всех умерших это вообще ничто.
зважаючи як ви висловились: "Це все що треба знати.. За жахливу пандемію короновірусу))) її неіснує", - то таке ж можливо казати й щодо втрат на фронті, - тобто війни не існує, бо втрати мінімально видимі.
От що виходить...
А це не добре.
Никакого ужасного и смертельного короновируса вообще не существует в природе.
Есть лишь разновидность обычного гриппа, смертность от которого даже ниже чем от других штамов гриппа.
Но под марку "страшного короновируса", власть просто тырит миллиарды из бюджета, борясь с несуществующим вирусом.
А по https://www.cnbc.com/2020/03/09/new-york-is-making-hand-sanitizer-with-prison-labor.html#_blank данным компании по исследованию рынков Nielsen, только в США продажи антисептиков для рук выросли на 313,4% за одну неделю с 22 по 29 февраля 2020 года. В результате, сейчас рынок карманных антисептиков - один из самых прибыльных и быстрорастущих в мире.
А если просто, то левые приписки количества больных ради денег.
Потому, что коррупция.
Сейчас выделяют премии врачам-инфекционистам и пульмонологам в размере 8-10 тысяч. грн за каждого выявленного зараженного короновирусом и пролеченного...
Так вот уже, эти врачи предлагают 1 тысячу гривень со своей премии каждому, кто согласится, что бы ему написали диагноз - короновирус.
Многие с радостью берут эту тысячу и сидят на больничном.
Это выгодно и людям и врачам.
Но именно поэтому и растёт с каждым днём количество выявленных случаев короновируса у нас, потому что пишут диагноз - короновирус тем, кто не болеет короновирусом и не заражен им.
Это всё будет продолжаться до тех пор (будет расти численность зараженных) пока будет идти финансирование из бюджета на "борьбу с короновирусом".
А финансирование будет идти постоянно, потому что выгодно дерибанить деньги, приписывая всё новых и новых левых больных.
Никто, за деньги, не лежит в инфекционных отделениях...
Дома сидят, типа на самоизоляции... У нас на работе, несколько таких человек...
Или ты по наивности, думаешь, что всем кому пишут диагноз - короновирус, ложат в больницу?
Семья. Три человека. Муж, жена и ребёнок.
Чихают, насморк, кашель. Обратились в поликлинику.
Проверили их тестом. Короновируса не обнаружено ни у у кого. Обычная простуда.
Но врач говорит, даю тысячу и пишем вам диагноз - короновирус, будете сидеть дома две недели на самоизоляции.
Люди отказались.
А есть, что не отказываются.
Вот просто поинтересуйся у врачей в своём городе... И тогда тебе всё станет ясно, если не веришь людям.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
можете еще и здесь посмотреть
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
А то клоун перепишет данные ! И снова короновирус станет УЖАСТНЫМ !!!
youtube.com/watch?v=x1sQhRhzD24
По части этих результатов публикации в мировых СМИ следуют без перерыва. Есть сухие цифры по второму кварталу года - чудовищное, на 32,9 процента, падение экономики США (это если в пересчете на годовые темпы.- «О»), на 13,8 процента во Франции (в сравнении квартал к кварталу.- «О») и т.д. Бешеные страсти кипят вокруг шведского эксперимента, итоги которого чем-то напоминают ту же ситуацию «1957 год против нынешнего», то есть результат у шведов лучше или тот же, что у карантинщиков, но без погрома страны и общества.
Однако процент - это голая цифра. А что она значит? Вот серьезная публикация в журнале Foreign Affairs, США. Итоговый ее диагноз: по всему миру «коронавирус разваливает общества» и «сеет гражданские и иные конфликты». Ну мы-то знаем, что лично вирус ничего такого делать не в состоянии, это не он, а люди, которые в этот раз с ним решили бороться по-новому. Да, собственно, статья и говорит, что вирусы приходят и уходят постоянно, но впервые в мировой истории против них «правительства применили огневой залп невиданной раньше мощи».
Второе, что касается ковида, так тут нечего "тыкать" в эти данные. Разве нам официально кто-то вещает о горах трупов? Нет. Официально от ковида в Украине умерло 2100 человек. Что касается масочного режима - это должно быть нормальной практикой во время любой эпидемии.
Смертность тоже сокращается уже не первый год. С чем связано сокращение смертности я написал ниже.
В этой ветке, конечно, разные идиоты из секты "Свидетелей дурантина" порезвились. На то они и идиоты. Пусть резвятся. Думать сложнее, чем резвиться.
Если бы не было пандемии, то за первое полугодие смертность сократилась бы тысяч на 20-25. Но из-за пандемии сокращение смертности получилось скромненькое.