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Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-червень 2020 року померли на 17 тис. осіб менше, ніж минулого року

Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-червень 2020 року померли на 17 тис. осіб менше, ніж минулого року

Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року.

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-червень 2020 року. Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року, передає Цензор.НЕТ.

Всього з початку року в Україні померло 287 010 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 17 320 осіб. Так, за січень-червень 2019 року померло 304 330 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 139 134 осіб (минулого року - 149 549), міграційний приріст склав 7 598 осіб (минулого року - 11 643).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держстат розповів, які зарплати в Україні: 6,6% працівників отримують понад 25 тис. грн

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2020 року становила 41 762 138 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 140 278 осіб, в тому числі за червень - на 23 620 осіб.

Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-червень 2020 року померли на 17 тис. осіб менше, ніж минулого року 01
Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-червень 2020 року померли на 17 тис. осіб менше, ніж минулого року 02

демографія (144) Держстат (1619)


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Топ коментарі
+13
короновирус оказывается даже животворящий
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18.08.2020 17:05 Відповісти
+12
Это что же получается? Пандемия коронавируса, о которой вещают с начала 2020 года, действует на население обратным образом - оздоровляет и продлевает жизнь?!
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18.08.2020 17:01 Відповісти
+9
Це все що треба знати.. За жахливу пандемію короновірусу))) її неіснує
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18.08.2020 16:54 Відповісти
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Це все що треба знати.. За жахливу пандемію короновірусу))) її неіснує
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18.08.2020 16:54 Відповісти
короновирус оказывается даже животворящий
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18.08.2020 17:05 Відповісти
Еще б "томоса" добавить и живой воды,а еще благославление Папы Римского-и жили б вечно.
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18.08.2020 17:32 Відповісти
Бризки від твого пука в воду до стелі долетіли?
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Смертность же от него всего в пределах 1-3% от числа заболевших!
От числа всех умерших это вообще ничто.
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18.08.2020 17:29 Відповісти
Не 1-3% а 0.1-0.6% на рівні звичайного грипу
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18.08.2020 17:49 Відповісти
Розумієте....
зважаючи як ви висловились: "Це все що треба знати.. За жахливу пандемію короновірусу))) її неіснує", - то таке ж можливо казати й щодо втрат на фронті, - тобто війни не існує, бо втрати мінімально видимі.
От що виходить...
А це не добре.
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18.08.2020 18:10 Відповісти
Такими темпами скоро вообще умирать перестанут.....Тьфу-Тьфу-Тьфу!
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18.08.2020 16:56 Відповісти
Не просто умирать перестанут, а воскресать начнут.
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18.08.2020 16:59 Відповісти
Перестають вмирати лишень в одному випадку - коли нема кому...
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18.08.2020 16:59 Відповісти
Это что же получается? Пандемия коронавируса, о которой вещают с начала 2020 года, действует на население обратным образом - оздоровляет и продлевает жизнь?!
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18.08.2020 17:01 Відповісти
ВОТ И ВСЯ ЛОХОПАНДЕМИЯ)))
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18.08.2020 17:03 Відповісти
А як же ковід? Я подібне читав в інших країнах.Казали що людство в небезпеці,а виявилось,що ні.
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18.08.2020 17:05 Відповісти
Вот что шлимазл животворящий с населением делает!
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18.08.2020 17:05 Відповісти
Это было известно давно. Нет никакого увеличения смертности из за короновируса.
Никакого ужасного и смертельного короновируса вообще не существует в природе.
Есть лишь разновидность обычного гриппа, смертность от которого даже ниже чем от других штамов гриппа.
Но под марку "страшного короновируса", власть просто тырит миллиарды из бюджета, борясь с несуществующим вирусом.
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18.08.2020 17:06 Відповісти
Я так понимаю больше всех украла власть США, потом Бразильцы и тд.
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18.08.2020 17:14 Відповісти
а там в штатах, разве есть какие то зоны - красные, оранжевые, жёлтые, зеленые... как придумали у нас дибилы и враги Украины, с целью введения жёсткого карантина с последующей остановкой всего и вся и как следствием - уничтожения экономики Украины?
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18.08.2020 17:20 Відповісти
есть зоны. по снн показывают постоянно. выйди из запоя...
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18.08.2020 19:45 Відповісти
А менше всіх в Зімбабве.
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18.08.2020 17:22 Відповісти
Везде крадут или наваривают.. Например в штатах только на масках, по прикидочным данным аналитиков, за несколько последних месяцев уже накрутили около 170 млрд. дол.
А по https://www.cnbc.com/2020/03/09/new-york-is-making-hand-sanitizer-with-prison-labor.html#_blank данным компании по исследованию рынков Nielsen, только в США продажи антисептиков для рук выросли на 313,4% за одну неделю с 22 по 29 февраля 2020 года. В результате, сейчас рынок карманных антисептиков - один из самых прибыльных и быстрорастущих в мире.
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18.08.2020 17:27 Відповісти
Дада, деятели вроде Вас вовсю прогнозировали, что заболеваемость ковидом с наступлением лета пойдет на спад, как и с обычным гриппом. А оказалось, что вирусок необычный...
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18.08.2020 17:29 Відповісти
чем он необычный?
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18.08.2020 17:30 Відповісти
Расскажите мне, как в Украине снизилась заболеваемость ковидом с наступлением лета. Может, хоть тогда да Вас дойдет?
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18.08.2020 17:34 Відповісти
читай ниже, я подробно написал, за счёт чего идёт так называемое увеличение заболеваемости.
А если просто, то левые приписки количества больных ради денег.
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18.08.2020 17:40 Відповісти
Это сказки ББС - баба бабе сказала.
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18.08.2020 20:28 Відповісти
Около 20 лет назад в Польше были демонтированы советские пленочные флюорографы и отправлены как гуманитарная помощь в забыл_какую_африканскую_страну и заболеваемость туберкулезом там выросла почти на 1500%. Казалось бы, при чем здесь Украина? Просто в апреле на весь месяц были выдано по 1 тесту на 400 человек обслуживаемого населения, а сейчас проводят около 1 теста на 1000 человек обслуживаемого населения ежедневно.
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18.08.2020 18:15 Відповісти
Та еще мутировать начал,падлюка така.
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18.08.2020 17:36 Відповісти
Даже если во всём мире уже забудут о короновирусе, у нас количество зараженным будет расти.
Потому, что коррупция.
Сейчас выделяют премии врачам-инфекционистам и пульмонологам в размере 8-10 тысяч. грн за каждого выявленного зараженного короновирусом и пролеченного...
Так вот уже, эти врачи предлагают 1 тысячу гривень со своей премии каждому, кто согласится, что бы ему написали диагноз - короновирус.
Многие с радостью берут эту тысячу и сидят на больничном.
Это выгодно и людям и врачам.
Но именно поэтому и растёт с каждым днём количество выявленных случаев короновируса у нас, потому что пишут диагноз - короновирус тем, кто не болеет короновирусом и не заражен им.
Это всё будет продолжаться до тех пор (будет расти численность зараженных) пока будет идти финансирование из бюджета на "борьбу с короновирусом".
А финансирование будет идти постоянно, потому что выгодно дерибанить деньги, приписывая всё новых и новых левых больных.
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18.08.2020 17:38 Відповісти
А ти б погодився за 1000 грн.полежати в інфекційному відділенні,де лежать хворі КОВІДом?! Аби молоти що-попало!
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18.08.2020 17:51 Відповісти
Не смеши.
Никто, за деньги, не лежит в инфекционных отделениях...
Дома сидят, типа на самоизоляции... У нас на работе, несколько таких человек...
Или ты по наивности, думаешь, что всем кому пишут диагноз - короновирус, ложат в больницу?
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18.08.2020 17:54 Відповісти
Дуже смішно...Чогось черги за 1000 не стоять...Коли пороховлада давала з чорного ходу адміністрацій по 1000,так там стояли черги!
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18.08.2020 18:03 Відповісти
Простой случай.
Семья. Три человека. Муж, жена и ребёнок.
Чихают, насморк, кашель. Обратились в поликлинику.
Проверили их тестом. Короновируса не обнаружено ни у у кого. Обычная простуда.
Но врач говорит, даю тысячу и пишем вам диагноз - короновирус, будете сидеть дома две недели на самоизоляции.
Люди отказались.
А есть, что не отказываются.
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18.08.2020 18:08 Відповісти
Я тобі можу 10 таких" розповідей" наштампувати.
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18.08.2020 18:11 Відповісти
ты хоть для себя поинтересуйся и выясни, какой размер премии у врача, который выявил и полечил зараженного короновирусом?
Вот просто поинтересуйся у врачей в своём городе... И тогда тебе всё станет ясно, если не веришь людям.
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18.08.2020 19:44 Відповісти
Захворюваність може і пішла на спад та збільшилась статистика. По перше більше тестувань, по друге вигідніше записати ковід бо доплати йдуть.
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21.08.2020 11:33 Відповісти
Може тому що живих менше стало? Ні?
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18.08.2020 17:13 Відповісти
Якщо населення скоротити на 10 млн, наприклад, то статистика буде ще кращою. Хай він краще скаже скільки було населення в Україні рік тому і зараз.
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18.08.2020 17:15 Відповісти
Скоро почнемо їздити на заробітки в Білорусь . Головне , щоб диктатора пошвидше скинули . Відкриється новий ринок праці .
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18.08.2020 17:19 Відповісти
Если в Белоруси сбросят кровавого тирана, то все заводы без дешевой нефти и электроэнергии дерибанщики порежут на металлолом еще быстрее, чем наши. А в Польше добавится пара миллионов пастухов курей и собирателей яблок.
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18.08.2020 19:18 Відповісти
Чисельність насе́лення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Украї́ни 2020 року становила 43,92 млн осіб разом з Кримом (33-ге місце у світі)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-WF-1 [1] . За оцінкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби статистики України , станом на 1 січня 2019 року чисельність наявного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України без врахування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тимчасово окупованої території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим і міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь становила 44 289 400 осіб (з Донбасом - 46 153 000 осіб)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-kn1217_u-2 [2]
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18.08.2020 17:22 Відповісти
есть ложь, есть чудовищная ложь, и есть статистика
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18.08.2020 17:28 Відповісти
просто люди хотят увидеть, чем-же вся это уйня в стране закончится
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18.08.2020 17:29 Відповісти
Просто люди хотят узнать, чем закончится Зе-эпоха....
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18.08.2020 17:29 Відповісти
Снижение числа смертей - общая долговременная тенденция (снижение общей численности населкения тут играет не поледнюю роль). Ну и если большинство людей моют и дезинфицируют руки и носят маски, то заболеваемость и сметрность снижается не только от ковида.
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18.08.2020 17:32 Відповісти
+++ но эпидемия страшна и в среднем аж 20-30 %% койкомест по областям занято из СКУПО выделенных
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18.08.2020 17:37 Відповісти
Ну, мы уже Китай обогнали по числу заболевших. Если бы эпидемия ковида была бы фигней то стала бы страна с миллиардным населением и таким числом заболевших так на уши становиться?
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18.08.2020 20:19 Відповісти
откуда такие знания? информацию от ОБС берете?
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20.08.2020 10:51 Відповісти
Информация отсюда
https://www.worldometers.info/coronavirus/

можете еще и здесь посмотреть
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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20.08.2020 11:13 Відповісти
Це все проклятий COVID-19, люди перестали в лікарні ходити і смертність впала.щ
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18.08.2020 17:42 Відповісти
ТИХО ! НЕ ОРИТЕ !

А то клоун перепишет данные ! И снова короновирус станет УЖАСТНЫМ !!!
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18.08.2020 17:46 Відповісти
мне вот интерестно, всем извесно что паника неумесна, но даже Трамп обосрался, хотя это прелесно)
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18.08.2020 18:40 Відповісти
Мне бы ещё до это статистике хотелось бы посмотреть миграцию выбыл/прибыл из(в) Украины
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18.08.2020 18:24 Відповісти
С июня 2019 года по июнь 2019.
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18.08.2020 18:26 Відповісти
А причем тут это ? Если речь конкретно о смертности в КОЛИЧЕСТВЕННОМ показателе, а не в %м !!!
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18.08.2020 18:50 Відповісти
факты упрямая вещь. Остальное версии недоказаные.
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18.08.2020 18:52 Відповісти
У людей появился мотив досмотреть кино про страну до конца)
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18.08.2020 18:59 Відповісти
Народ травят антибиотиками, ГМО, искуственными жирами и сахарами, красителями и пищевыми добавками, суррогатным табаком, порнографией, гендерастией, абортариями, и объявляют в дуроСМИ, что это не иудоглобализаторский концлагерь, а истественная убыль.
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18.08.2020 19:06 Відповісти
youtube.com/watch?v=jNCwLnMLOL0
youtube.com/watch?v=x1sQhRhzD24
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18.08.2020 19:29 Відповісти
Интересно, по каким статьям снизилась смертность. Карантин действует на снижение смертности не только по ковиду. Все сидят дома. Например по дтп снизилась смертность? А по утоплениям? Я вот знаю, что у нас по городу сильно снизилась заболеваемость по туберкулёзу. И смертность тоже благодаря карантину
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18.08.2020 19:23 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.0629.com.ua/amp/news/2836911 Почти на 30% снизилась заболеваемость туберкулезом за 6 месяцев 2020.
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18.08.2020 19:29 Відповісти
Стали меньше по врачам ходить, из за карантина (из интернета ежели че).
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18.08.2020 19:33 Відповісти
Оце пандемія та геноцид! А не та срачка, якою нас тероризують та лякають з екранів та моніторів різні виродки.
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18.08.2020 20:09 Відповісти
Никаких повторных тотальных карантинов - с такой светлой идеей выступила Всемирная организация здравоохранения в лице главы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, эпидемиолога Марии Ван Керкхове. Почему так, не скрывает: говорит, что экономические последствия весенней волны карантинов «были колоссальными».В итоге оказалось, что нет никакой существенной разницы между итогами борьбы с вирусом в 1957-м, 2009-м и сегодня. Кроме одной - катастрофы экономики и в целом повседневной жизни.
По части этих результатов публикации в мировых СМИ следуют без перерыва. Есть сухие цифры по второму кварталу года - чудовищное, на 32,9 процента, падение экономики США (это если в пересчете на годовые темпы.- «О»), на 13,8 процента во Франции (в сравнении квартал к кварталу.- «О») и т.д. Бешеные страсти кипят вокруг шведского эксперимента, итоги которого чем-то напоминают ту же ситуацию «1957 год против нынешнего», то есть результат у шведов лучше или тот же, что у карантинщиков, но без погрома страны и общества.
Однако процент - это голая цифра. А что она значит? Вот серьезная публикация в журнале Foreign Affairs, США. Итоговый ее диагноз: по всему миру «коронавирус разваливает общества» и «сеет гражданские и иные конфликты». Ну мы-то знаем, что лично вирус ничего такого делать не в состоянии, это не он, а люди, которые в этот раз с ним решили бороться по-новому. Да, собственно, статья и говорит, что вирусы приходят и уходят постоянно, но впервые в мировой истории против них «правительства применили огневой залп невиданной раньше мощи».
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18.08.2020 21:57 Відповісти
Чтобы понять, понизилась смертность или нет, нужно смотреть на параметр количество умерших на 1000 населения. А так умерших меньше по причине сокращения населения, но отнюдь не по причине покращення. Обратите внимание, что родилось тоже меньше, чем в прошлом году.
Второе, что касается ковида, так тут нечего "тыкать" в эти данные. Разве нам официально кто-то вещает о горах трупов? Нет. Официально от ковида в Украине умерло 2100 человек. Что касается масочного режима - это должно быть нормальной практикой во время любой эпидемии.
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19.08.2020 01:53 Відповісти
Рождаемость сокращается уже не первый год (с 2013 года). Это связано с тем, что детородного возраста достигли дети 90-х. В 90-х годах была демографическая яма.

Смертность тоже сокращается уже не первый год. С чем связано сокращение смертности я написал ниже.

В этой ветке, конечно, разные идиоты из секты "Свидетелей дурантина" порезвились. На то они и идиоты. Пусть резвятся. Думать сложнее, чем резвиться.
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19.08.2020 03:34 Відповісти
Смертность сокращается уже давно. Это связано с тем, что "смертельного" возраста достигают дети войны и дети голодомора 30-х годов. Так люди, родившиеся в 1942 году, в этом году достигают возраста 78 лет. А люди, родившиеся в 1934 году, в этом году достигают возраста 86 лет. И этих людей очень мало, потому что рождаемость во время войны и во время голодомора были очень низкой.

Если бы не было пандемии, то за первое полугодие смертность сократилась бы тысяч на 20-25. Но из-за пандемии сокращение смертности получилось скромненькое.
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19.08.2020 03:18 Відповісти
Стали менше по лікарнях шастати та частіше мити руки.
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20.08.2020 09:10 Відповісти
 
 