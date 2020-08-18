Депутата однієї з райрад Чернігівщини судитимуть за привласнення і відмивання 5,1 млн грн, - Офіс генпрокурора

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Талалаївської райради Чернігівської області VII-го скликання за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненим в особливо великих розмірах, зловживанні повноваженнями юридичної особи приватного права та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат районної ради одноосібно заснував фермерське господарство. Зловживаючи повноваженнями, він уклав договір із товариством, за яким мав продати 2 500 метричних тонн врожаю кукурудзи 2018 року. ТОВ внесло за нього передоплату в сумі 196 тис 625 доларів США, що становило 5 млн 183 тис грн.

Не маючи наміру виконувати договір, з метою легалізації привласнених шляхом обману 5,1 млн грн, фермер вчинив з ними фінансові операції.

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