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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко про Координаційну раду для мирної передачі влади: "Це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають"

Лукашенко про Координаційну раду для мирної передачі влади:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав Координаційну раду для мирної передачі влади спробою захоплення влади з усіма наслідками, що випливають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Новий елемент - це спроба заколисати владу, і особливо силові структури:"ми мирні, ми хороші, розумієте, ми вже не хочемо протистояння". Це так і не так. Це ширма. Якщо зазирнути за неї, ви бачите, що відбувається", - зазначив Лукашенко.

За його словами, в країні створили якийсь опозиційний штаб для передачі влади: "Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають".

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"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов до цього штабу, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за Конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - підкреслив Лукашенко.

Також Лукашенко висловився і щодо складу опозиційного ради: "З колишніх "прикоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись походили у владі, і відверто відв'язані нацисти. Подивіться цей список".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.

До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+34
В своём глазу бревна не видишь?.Уголовный кодекс почитай,фальсификация выборов,пытки и убийства под твоим руководством и незаконный захват власти.А хочешь ещё, похищение и убийство политиков Гончара, Захарова,Завадского и др.
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18.08.2020 17:16 Відповісти
+31
типа оно не узурпировало
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18.08.2020 17:10 Відповісти
+25
100%
любая диктаторская власть сыпется только под воздействием грубой силы, только так всегда бывало в истории человечества
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18.08.2020 17:13 Відповісти
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Дурак, это твой шанс не подохнуть с черенком от лопаты в заднице , а спокойно бежать на боинге с золотым унитазом в арабские эмираты .

..
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18.08.2020 23:16 Відповісти
_И дар ас усатый! Грёбаный лукатило, проклятый упырь. Надеюсь беларусы его разорвут в клочья и сожгут останки!
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19.08.2020 00:36 Відповісти
Вот что пи-ШУТ сейчас в скотокацапии:
Лукашенко про Координаційну раду для мирної передачі влади: "Це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають" - Цензор.НЕТ 7930

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19.08.2020 00:57 Відповісти
Интересно, среднестатистический россиянин, глядя на пшеничное поле и голубое небо, содрогается от ужаса? ))
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19.08.2020 11:38 Відповісти
Пока белорусы не сыграют в футбол лысой головой этого паганого дегенерата лукашенко, толка от этих протестов не будет.
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19.08.2020 03:07 Відповісти
А вот и фошизды появились!
Скоро появяться и сьеденые снегири.
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19.08.2020 05:57 Відповісти
Дристамёт включил на полную катушку. .
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19.08.2020 08:45 Відповісти
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