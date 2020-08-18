Лукашенко про Координаційну раду для мирної передачі влади: "Це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав Координаційну раду для мирної передачі влади спробою захоплення влади з усіма наслідками, що випливають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Новий елемент - це спроба заколисати владу, і особливо силові структури:"ми мирні, ми хороші, розумієте, ми вже не хочемо протистояння". Це так і не так. Це ширма. Якщо зазирнути за неї, ви бачите, що відбувається", - зазначив Лукашенко.

За його словами, в країні створили якийсь опозиційний штаб для передачі влади: "Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають".

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"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов до цього штабу, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за Конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - підкреслив Лукашенко.

Також Лукашенко висловився і щодо складу опозиційного ради: "З колишніх "прикоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись походили у владі, і відверто відв'язані нацисти. Подивіться цей список".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.

До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.