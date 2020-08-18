Кіберполіція викрила угруповання, що легалізувато $42 млн, злочинно отриманих на ринку криптовалютат
Офіцери кіберполіції у співпраці з міжнародними експертами в області цифрових валют вийшли на трьох осіб, причетних до відмивання грошей.
Про це повідомляє Управління кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у червні цього року було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів. За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
Розкриття злочину стало можливим завдяки тому, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав працювати з однією з найбільших світових бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.
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гниды просто грабежом занимаются...
Я потенциальный насильник?
UPD. Посмотрел украинскую версию статьи - там "обготівкування грошей", тобто "обналичивание"
Як можна судити за купівлю того, що з точки зору держави взагалі не існує, в жодних законах не описане, і жодним чином не регулюється?
Існує, начебто, тільки якийсь "лист НБУ", в якому біткойни визнаються "сурогатом грошей". Але, знову ж, що таке "сурогат грошей" в жодному законодавчому акті не роз'яснюється. Тобто, "лист НБУ", - то така собі фількіна грамота.
Таким чином, з юридичної точки зору, будь-які фінансові операції з криптовалютою не можуть бути злочином, бо не існує самого факту злочину, - порушення закону нема за відсутністю такого.
В іншому разі, нехай скажуть, який закон, і яку статтю було порушено.
Ні? Нема? - Одні емоції і красиві фрази про "злоумишлєнніків". )))
"Такой вид имеет презумпция невиновности с точки зрения Генерального прокурора Украины - "если ты честный, то пойди в суд и докажи там, что ты не верблюд", обоснуй свою невиновность. Стоит ли напоминать, что одна из первых вещей, которые учит студент любого юрфака в любой стране на первом курсе, - презумпция невиновности. Это вы, прокуроры должны доказать в суде виновность того человека, которого вы подозреваете. Это не технические ошибки, это то, что происходит у них в головах. Так в ОГПУ понимают суть своей работы",
тупая и наглая зе-срань: