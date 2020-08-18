Кіберполіція викрила угруповання, що легалізувато $42 млн, злочинно отриманих на ринку криптовалютат

Офіцери кіберполіції у співпраці з міжнародними експертами в області цифрових валют вийшли на трьох осіб, причетних до відмивання грошей.

Про це повідомляє Управління кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у червні цього року було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів. За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

Розкриття злочину стало можливим завдяки тому, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав працювати з однією з найбільших світових бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

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