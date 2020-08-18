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Новини Коронавірус і карантин
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Додаткові 555 ліжок для пацієнтів з COVID-19 готують на Харківщині, - заступник голови ОДА Пастух

Додаткові 555 ліжок для пацієнтів з COVID-19 готують на Харківщині, - заступник голови ОДА Пастух

У Харківській області в чотирьох лікарнях готується додатково 555 ліжок для хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови облдержадміністрації Тарас Пастух.

"Що стосується заповнювання ліжок, то сьогодні досить складна ситуація саме в місті Харкові. Ліжка, дійсно, здебільшого зайняті. В районах ситуація набагато спокійніше. Для того, щоб мати певний маневр, ми додатково готуємо 555 ліжок. Якщо друга хвиля захворюваності буде посилюватися, ми задіємо ці ліжка. Зараз вони обладнуються додатково підведенням централізованого кисню", - сказав Пастух.

Він уточнив, що йдеться про дві лікарні обласного підпорядкування та дві - міського.

Станом на 18 серпня в Харківській області госпіталізовано 529 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

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карантин (18172) ОДА (1631) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Плевал геня вместе с Ярославским на все эти больницы с высоты своей коляски.С самого начала пандемии.Он город своей лукаво -бандитской мордой обклеивает.Но ещё не вечер..
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18.08.2020 17:54 Відповісти
ПЗДЦ в Харькове. Рулит "кучер" и "пастух"))) не хватает только шныря из КВНа.
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18.08.2020 17:54 Відповісти
Ехал на днях в трамвае - в масках никого)))
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18.08.2020 18:15 Відповісти
 
 