Додаткові 555 ліжок для пацієнтів з COVID-19 готують на Харківщині, - заступник голови ОДА Пастух

У Харківській області в чотирьох лікарнях готується додатково 555 ліжок для хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови облдержадміністрації Тарас Пастух.

"Що стосується заповнювання ліжок, то сьогодні досить складна ситуація саме в місті Харкові. Ліжка, дійсно, здебільшого зайняті. В районах ситуація набагато спокійніше. Для того, щоб мати певний маневр, ми додатково готуємо 555 ліжок. Якщо друга хвиля захворюваності буде посилюватися, ми задіємо ці ліжка. Зараз вони обладнуються додатково підведенням централізованого кисню", - сказав Пастух.

Він уточнив, що йдеться про дві лікарні обласного підпорядкування та дві - міського.

Станом на 18 серпня в Харківській області госпіталізовано 529 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

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