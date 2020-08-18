Українських курців від початку року оштрафували на 5 млн гривень за куріння у недозволених місцях

Нацполіція зафіксувала від початку року майже 200 тис. випадків куріння в заборонених місцях. Загальна сума штрафів, які наклали на курців, становить понад 5 млн грн. Сплачено при цьому менше 9% штрафів.

Про це повідомили в Національній поліції у відповідь на запит журналіста УНН, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними поліції, з 1 січня по 11 серпня 2020 року виявлено 195 207 адміністративних правопорушень за ст. 175-1 "Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях" КУпАП.

Повідомляється, що за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях), з 1 січня по 11 серпня 2020 року накладено 35 982 штрафів на суму 5 182 968 млн грн, з яких сплачено 463 143 грн.

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У розрізі областей найбільшу суму штрафів накладено в Харківській області - 900 753 грн (з них сплачено 8 316 грн), Вінницькій області - 554 030 грн (з них сплачено 10 927 грн), Львівської області - 503 809 грн (з них сплачено 23 674 грн), в Дніпропетровській області - 482 002 грн (з них сплачено 7 430 грн) і в Чернівецькій області - 41 0652 грн (з них сплачено 78: 256 грн). У Києві - 303 847 грн (з них сплачено 3 893 грн).

Мінімальний штраф за куріння в недозволеному місці - 51 грн. За статистикою, в Україні курить кожен четвертий.