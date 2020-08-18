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Українських курців від початку року оштрафували на 5 млн гривень за куріння у недозволених місцях

Українських курців від початку року оштрафували на 5 млн гривень за куріння у недозволених місцях

Нацполіція зафіксувала від початку року майже 200 тис. випадків куріння в заборонених місцях. Загальна сума штрафів, які наклали на курців, становить понад 5 млн грн. Сплачено при цьому менше 9% штрафів.

Про це повідомили в Національній поліції у відповідь на запит журналіста УНН, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними поліції, з 1 січня по 11 серпня 2020 року виявлено 195 207 адміністративних правопорушень за ст. 175-1 "Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях" КУпАП.

Повідомляється, що за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях), з 1 січня по 11 серпня 2020 року накладено 35 982 штрафів на суму 5 182 968 млн грн, з яких сплачено 463 143 грн.

Також дивіться: Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок. ВIДЕО

У розрізі областей найбільшу суму штрафів накладено в Харківській області - 900 753 грн (з них сплачено 8 316 грн), Вінницькій області - 554 030 грн (з них сплачено 10 927 грн), Львівської області - 503 809 грн (з них сплачено 23 674 грн), в Дніпропетровській області - 482 002 грн (з них сплачено 7 430 грн) і в Чернівецькій області - 41 0652 грн (з них сплачено 78: 256 грн). У Києві - 303 847 грн (з них сплачено 3 893 грн).

Мінімальний штраф за куріння в недозволеному місці - 51 грн. За статистикою, в Україні курить кожен четвертий.

куріння (85) Нацполіція (15329) штраф (1893)


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Топ коментарі
+10
За те деньги что курильщики приносят в бюджет, им можно курить везде, даже на нефтебазе)))
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18.08.2020 17:45 Відповісти
+5
Чтобы они еще на вызов вовремя приезжали и были бы не 5 миллионов, а все 50.
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18.08.2020 17:57 Відповісти
+4
я по утрах вижу десятки людей которые курят в парках и на остановках и никто их не штрафует
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18.08.2020 17:53 Відповісти
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Парадокс, боремся за права глиномесов и штрафуем кормильцев.
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18.08.2020 17:41 Відповісти
Странные штрафы . Пердеть , чихать , кашлять в неположенных местах можно . Справка : неположенные места - это магазины , маршрутки , тролейбусы , автобусы , такси , метро , общественные места .
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18.08.2020 17:42 Відповісти
Справка: общественные места это все места где могут быть некурящие.
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18.08.2020 19:08 Відповісти
От тепер заживемо, курці всіх витягнуть, треба ще й акциз підняти )
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18.08.2020 17:45 Відповісти
За те деньги что курильщики приносят в бюджет, им можно курить везде, даже на нефтебазе)))
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18.08.2020 17:45 Відповісти
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18.08.2020 18:15 Відповісти
Не выдыхая дыма - пожалуйста. А мешая своими выхлопами окружающим - облезете.
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18.08.2020 20:36 Відповісти
Для начала нужно сделать "положенные" места. Например в моем районе таких мест нет, зато мимо проезжают тысячи машин, маршруток и автобусов, которые дадут фору всем курильщикам вместе взятым (если шо - не курю).
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18.08.2020 17:47 Відповісти
Хрен тебе по всей морде (наслаждайся), никто ничего дымоглотам не должен. Курить это их личная шиза, вот пусть себе эти места и оборудуют.
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18.08.2020 19:05 Відповісти
Правильно, не твои легкие и не твои деньги, у каждого своя шиза! А дышать выхлопными газами тебе видимо прикольно? А нет, еще херами обкладывать, видимо тебя только морды и окружают.
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18.08.2020 19:33 Відповісти
Не сравнивай транспорт, необходимый для функционирования современного общества с наркотой, которая не является сколько-нибудь необходимой.
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18.08.2020 20:38 Відповісти
перевозка собственной жопы на собственном авто -конечно очень необходимая вещь для функционирования современного общества....кстати ездить-это их личная шиза-пусть дороги себе сами и оборудуют....выхлопоглотам никто ничего не должен
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19.08.2020 00:18 Відповісти
Автомобилисты как раз и ездят по специально оборудованных проезжих местах никак не мешая пешеходам, и платят за это деньги. Кроме того польза автотранспорта неоспорима, а какая польза от тотального дымоглотства, особенно среди женщин и детей?
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19.08.2020 06:55 Відповісти
выхлоп автомобиля в десятки раз ядовитее ...таким как вы очень пользительно
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20.08.2020 10:02 Відповісти
Т.е. ты хочешь сказать, что дым одной сигареты больше вредит, чем выхлоп машины в которой ты везешь свою *опу? Какая необходимость в личном авто, ведь есть же транспорт, и я тоже не хочу дышать выхлопами, а еще шум создается, дороги разбиваются, наносится ущерб всему живому, так где больше вреда: от курильщика, который травит сам себя или от машины, которая убивает все вокруг, иногда и в прямом смысле
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19.08.2020 09:56 Відповісти
Я хочу сказать то, что уже сказал. Транспорт является необходимым и выхлопы из него - необходимое зло, курение - то есть - потребление наркоты - не является сколько-нибудь необходимым.

"Какая необходимость в личном авто, ведь есть же транспорт"
На личном транспорте мне на работу ехать 10 минут, на общественном - 40 с пересадками.
До другого объекта по работе на личном транспорте 20 минут, на общественном - минимум час.
Экономия 1-1,2 часов в сутки - это существенно, не находите?

"дороги разбиваются"
Личный транспорт не разбивает дороги - он для этого слишком легкий. Дороги разбивает как раз грузовой и общественный транспорт.

" от курильщика, который травит сам себя "
Курильщиков, которые травят сами себя никто не штрафует - штрафуют курильщиков, которые травят других.
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Я не хочу защищать ни то, ни другое, но меня очень возмущает то что одних штрафуют, а другие ездят пыхтят в свое удовольствие, закон должен работать для всех, а пока как то однобоко, загрязняешь окружающую среду - плати, и так будет правильно
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19.08.2020 21:21 Відповісти
Еще раз - вы совершенно необоснованно приравниваете транспорт и наркоту. Суть не только в загрязнении окружающей среды, а в том, что табачный дым мешает некурящим людям, а для курящих - это не необходимость, а просто НАРКОТИК.

"акон должен работать для всех, а пока как то однобоко, загрязняешь окружающую среду - плати, и так будет правильно"
Если уж доходить до вашей маразматической логики, то мы все являемся потребителями электроенергии, которую вырабатывают ТЭЦ. И эти ТЭЦ и ТЕС загрязняют окружающую среду на много сильнее, чем автомобили. Готовы вы платить это?
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19.08.2020 21:59 Відповісти
это как раз у вас "маразматическая логика". ТЭЦ и ТЕС - необходимость, вы хотите чтобы в городе начали вдруг строить печки? Меня не устраивает количество автомобилей на дорогах, и это не менее смертельно опасно, как для водителя, так и окружающих. Авто создает шум, и находясь в спальном районе Киева, я могу сказать, что и в 2 часа ночи иногда не могу уснуть от шума. Вам 40 минут до работы ехать на транспорте? Так какая проблема, проснитесь на 40 минут раньше. И мне не нравится, что у меня под окном устроили парковку и выхлопы идут прямо в окно, об этом владельцы машин не думали?

Почему-то алкаши мало кого волнуют, ведь они и во дворах бушуют, и в состоянии опьянения совершается немало преступлений, нариков и торчков вообще никто не трогает, сердобольные говорят - это болезнь, а вот курильщик ну прям зло злейшее.
Вы так и не поняли, что я пишу не конкретно, о том кто курит, ездит, и еще что-то, а о том, что любой, кто вредит здоровью окружающих и природе, должен быть наказан, а то прямо только курильщики виноваты во всех бедах.
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20.08.2020 11:50 Відповісти
"ТЭЦ и ТЕС - необходимость, вы хотите чтобы в городе начали вдруг строить печки? "
Как и автомобильный транспорт - тоже необходимость.
А наркота, в том числе - никотин - НЕ необходимость.

"Вам 40 минут до работы ехать на транспорте? Так какая проблема, проснитесь на 40 минут раньше"
Вы пледлагаете мне ежедневно недосыпать по 40 минут из-за того, что вам что-то не нравится? Серьезно? Вы вообще в адеквате?

"Почему-то алкаши мало кого волнуют, а вот курильщик ну прям зло злейшее."
Алкаши не поят всех окружающих своим алкоголем насильно. В отличие от курильщиков. Потому - да, они меньше мешают окружающим.

"любой, кто вредит здоровью окружающих и природе, должен быть наказан"
Вернемся к ТЭЦ и ТЭС? Или все-таки не будете про "любой"?

"прямо только курильщики виноваты во всех бедах"
А кто и где обвиняет никотиновых наркоманов во всех бедах? Зачем вы врете?
От них просто требуется соблюдать ЗАКОН и не обванивать людей в общественных местах своим смрадом.
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20.08.2020 12:15 Відповісти
Я то как раз в адеквате, ибо хочу чтобы закон был для всех, чего не скажешь о вас.
Пьянство как малолеток, так и взрослых,и исходящая от них агрессия, для вас норма? Вот я не видела чтобы человек выкуривший сигарету полез в драку, в отличие от пьющих.
"Алкаши не поят всех окружающих своим алкоголем насильно. В отличие от курильщиков. Потому - да, они меньше мешают окружающим." А у вас нет соседей-алкашей? -Повезло, а у меня прямо над головой, так что не нужно рассказывать что они меньше мешают.
Если вы и вправду считаете что курильщик травит дымом, в условиях улицы, больше чем даже самая маленькая машинка, тогда с вашим мышлением все понятно. Это просто эгоизм, я хочу ездить и гадить, но ты не кури потому что мне мешает, это суть вашей логики, и, уверена, если бы вы курили, то точно так же яростно отстаивали бы свое право подымить.
И наконец, речь шла о курении в неположенных местах, так вот, в Европе, эти места повсеместно оборудованы и обозначены, в Украине таких мест наперечет. Это к тому, что прежде чем создавать Законы, нужно обеспечить возможность их выполнения, а пока это можно только назвать нарушением прав человека. Вы считаете, что имеете право убивать людей СО от своей видавшей лучшие времена машины, а курильщику также плевать на мнение окружающих, и вы оба неправы, но почему-то платить курящему.
Дальше мне уже неинтересно, ваша точка зрения эгоистична и вполне понятна. Всего хорошего!
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20.08.2020 13:57 Відповісти
" ибо хочу чтобы закон был для всех, чего не скажешь о вас."

Какой закон один для всех? Еще раз - вы хотите запретить ТЕЦ и ТЕС? Или вы по какой-то дебильной логике приравниваете ТРАНСПОРТ к наркоте, а не к ТЭЦ и ТЭС, для которых делаете исключения, то есть - уже для вас не "закон один для всех".

Кроме того - у нас не запрещено курить в принципе - у нас запрещено курить в общественных местах - то есть - в магазинах, общественном транспорте и на его остановках и тд. Вне общественных мест, где вы не мешаете людям - пыхайте своей наркотой сколько пожелаете.

"Если вы и вправду считаете что курильщик травит дымом"
Я и в правду считаю, что то, что воздух у нас не очень свежий из-за работы ТЭЦ, ТЭС и автотранспорта не повод травить других людей еще и табачным смрадом. Ибо трубы ТЭЦ и выхлопные трубы транспорта никто не направляет в помещения и в салоны общественного транспорта, где вы хотите вонять своим дымом. И, кстати, когда вы возвращаетесь домой после прогулки на улице, по которой ездят автомобили - ваши вещи не воняют, а вот если вы вернетесь домой после посещения курилки - вещи нужно стирать, ибо иначе от этой вони не избавиться.

"в Украине таких мест наперечет"
В Украине вы имеете право курить и вне этих мест, главное - чтобы это было вне общественных мест.

"ваша точка зрения эгоистична"
Эгоистична точка зрения никотиновых наркоманов, а не моя. Ибо мое право на воздух без дыма превыше их права на наркоту.
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20.08.2020 14:20 Відповісти
И тем не менее у входа на каждую станцию метро, на остановках транспорта огромные кучи окурков.
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18.08.2020 17:49 Відповісти
Не совсем скрытая реклама Iqos
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18.08.2020 17:49 Відповісти
я по утрах вижу десятки людей которые курят в парках и на остановках и никто их не штрафует
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18.08.2020 17:53 Відповісти
я видел тысячи людей кричащих -путен введи....и им тоже за это ничего не было
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19.08.2020 00:28 Відповісти
Чтобы они еще на вызов вовремя приезжали и были бы не 5 миллионов, а все 50.
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18.08.2020 17:57 Відповісти
Менты, лучше отчитайтесь о проценте раскрытия убийств. Или тут стыдненько станет?
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18.08.2020 18:58 Відповісти
Курцов к ногтю.
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18.08.2020 19:02 Відповісти
я конечно, против курения, но всё это похоже на попытки спасти умирающий бюджет
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18.08.2020 19:16 Відповісти
Не, это попытки научить наркоманов уважать законы и других людей.
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18.08.2020 20:43 Відповісти
Все курильщики- суицидники лайт. А если курят в общественном месте, то и убийцы. Почему такой смехотворный штраф, 51 гривна ? 17000 минимум, а лучше уголовку.
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18.08.2020 19:28 Відповісти
Да расстреливайте уже сразу, не стесняйтесь. Гуманисты...
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18.08.2020 21:36 Відповісти
Откуда эти миллионы? В Днепре дымят где угодно, и в присутствии кого угодно, никакой полиции вообще сейчас не видно, даже если убивать будут. Особенно бесят тупорылые мамаши, которые сигарету за сигаретой выкуривают на детских площадках совсем рядом ...со своими малышами, в том числе и которые в колясках! Папаши с пивасиком не отстают. Не слышал ни об одном оштрафованном...
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18.08.2020 20:00 Відповісти
От штрафов нет толку, если они реально не применяются. Если штрафовать каждого сотого (тысячного?) нарушителя, а потом еще только 10% из них заплатят, никто не будет соблюдать правила, потому что никто бояться не будет. А те, кто не из страха правила выполняет, а потому что человек хороший, те и так придерживаются правил.
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19.08.2020 02:11 Відповісти
 
 