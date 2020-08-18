Прем'єр Білорусі Головченко: Всі заводи працюють у штатному режимі, конвеєри ніде не зупинено

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що підприємства реального сектору економіки республіки нині працюють у штатному режимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Радміну.

"На сьогодні всі підприємства реального сектору економіки працюють у штатному режимі. Конвеєри ніде не зупинені", - сказав Головченко журналістам у вівторок.

"У нас немає жодного закритого підприємства", - заявив він.

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Головченко також вважає, що поки немає підстав говорити, що національна економіка зазнала якісь втрати або збитки через ситуацію, що складається.

"Якщо якесь підприємство зупиниться повністю, звичайно, цей збиток може бути оцифрований - кількість недопоставленої продукції, невипущеної продукції. Але поки про це не йдеться, і немає підстав говорити, що зараз національна економіка зазнала якісь втрати або збитки", - зазначив він.

При цьому прем'єр-міністр визнав, що на деяких підприємствах є групи протестно налаштованих співробітників. Вони, на думку Головченка, намагаються "видати свої протестні настрої за масовий рух". "Ситуація зовсім не така - люди хочуть працювати, люди хочуть заробляти", - заявив він.

Як повідомлялося, кілька великих білоруських підприємств проводить страйки. Зокрема, страйкує "Білоруськалій", робочі Мінського тракторного заводу, Мінського автомобільного заводу, Мінського моторного заводу і низки інших підприємств.

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