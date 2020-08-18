УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12030 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
4 106 20

Прем'єр Білорусі Головченко: Всі заводи працюють у штатному режимі, конвеєри ніде не зупинено

Прем'єр Білорусі Головченко: Всі заводи працюють у штатному режимі, конвеєри ніде не зупинено

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що підприємства реального сектору економіки республіки нині працюють у штатному режимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Радміну.

"На сьогодні всі підприємства реального сектору економіки працюють у штатному режимі. Конвеєри ніде не зупинені", - сказав Головченко журналістам у вівторок.

"У нас немає жодного закритого підприємства", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МТЗ продовжує збирання і відвантаження техніки попри страйк

Головченко також вважає, що поки немає підстав говорити, що національна економіка зазнала якісь втрати або збитки через ситуацію, що складається.

"Якщо якесь підприємство зупиниться повністю, звичайно, цей збиток може бути оцифрований - кількість недопоставленої продукції, невипущеної продукції. Але поки про це не йдеться, і немає підстав говорити, що зараз національна економіка зазнала якісь втрати або збитки", - зазначив він.

При цьому прем'єр-міністр визнав, що на деяких підприємствах є групи протестно налаштованих співробітників. Вони, на думку Головченка, намагаються "видати свої протестні настрої за масовий рух". "Ситуація зовсім не така - люди хочуть працювати, люди хочуть заробляти", - заявив він.

Як повідомлялося, кілька великих білоруських підприємств проводить страйки. Зокрема, страйкує "Білоруськалій", робочі Мінського тракторного заводу, Мінського автомобільного заводу, Мінського моторного заводу і низки інших підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208) Головченко Роман (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Это те заводы, где луку нах посылают в прямом эфире?
показати весь коментар
18.08.2020 17:43 Відповісти
+5
Похоже что шанс подвесить скота лукашенку за ноги белорусы уже упустили...
показати весь коментар
18.08.2020 17:43 Відповісти
+5
Украина потеряла Крым и Донбасс (временно , пока не мумифицируют плешивого) . Народ Беларуси может потерять всё . Мало их и они наивные .
показати весь коментар
18.08.2020 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это те заводы, где луку нах посылают в прямом эфире?
показати весь коментар
18.08.2020 17:43 Відповісти
Посылают идиоты, здравомыслящих рабочих,что дорожат своей работой и не хотят чтоб их заводы порезали на метал побольше будет.
показати весь коментар
18.08.2020 18:42 Відповісти
умные бульбаросы - за диктатора таракана! факт!
показати весь коментар
18.08.2020 18:46 Відповісти
о, свидетели единого колхозника подтянулись...
показати весь коментар
18.08.2020 18:46 Відповісти
Не ,только зебилы с "лиш бы не Порошенко" тут всё окупиповали. Вы он уже выбрали клоуна, весь мир насмешили, лишь украинцам плакать зочется.
показати весь коментар
18.08.2020 18:57 Відповісти
дебил что ли? Я к ******** каким боком?
показати весь коментар
18.08.2020 20:54 Відповісти
То хто звіздіт???
показати весь коментар
18.08.2020 17:43 Відповісти
Пора ОМОНу давать приказ мочить. Любители шариков кроме бессмысленных хождений ничего предложить не могут. Цифровые технологии хороши только для коммуникации. Революцию со смартфонами в руке не делают...
показати весь коментар
18.08.2020 17:43 Відповісти
Похоже что шанс подвесить скота лукашенку за ноги белорусы уже упустили...
показати весь коментар
18.08.2020 17:43 Відповісти
Украина потеряла Крым и Донбасс (временно , пока не мумифицируют плешивого) . Народ Беларуси может потерять всё . Мало их и они наивные .
показати весь коментар
18.08.2020 17:45 Відповісти
Это не все!
Разведут как детишек и подсунут бубочку в кубе.
А народ то и схавает, мы же схавали (я непричастен, но отделить себя от народа не имею права)
показати весь коментар
18.08.2020 17:49 Відповісти
Он все врет, если Революция объявила забастовку, то она точно есть, это мы по Майдану помним, как по призыву его лидеров сразу вся страна забастовала в едином порыве.
показати весь коментар
18.08.2020 17:46 Відповісти
Мирно протестовать можно хоть 100 лет, преступной власти насрать на эти шарики, митинги, которые расходятся к вечеру, на "забастовки", которые не прекращают работу предприятий, итд...
Только грубая сила в отношении представителей власти, ментов, госслужащих, судей прокуроров, итд... может отрезвить этих чиновников.
Если убили бы десяток, другой этих чиновников... то другие бы чиновники задумались... а стоит ли умирать, в прямом смысле слова, ради одного диктатора Лукашенко?
показати весь коментар
18.08.2020 17:48 Відповісти
скольких чиновников убили в 2014 - ноль или нуль? мирно протестовать можно пока пашинский винтовку не привезет. и тут понеслааась.
показати весь коментар
18.08.2020 19:21 Відповісти
конечно могу ошибаться, но что-то подсказывает, что враги обо всем уже договорились и понемногу сливают протест.
показати весь коментар
18.08.2020 17:55 Відповісти
Лукашеску лоханулся, как последний шлемазл.
Если бы он с самого начала не разгонял демонстрантов, они бы пошли на убыль и затихли.
Бо щас протесты уж очень напоминают карнавал.
А все карнавалы заканчиваются тем, шо реквизит снова сдают на склад и все расходятся по домам.
показати весь коментар
18.08.2020 17:58 Відповісти
Молодцы, колбаса важнее честных выборов свободы, я в этом не сомневался 😁😁😁😁😁
показати весь коментар
18.08.2020 18:07 Відповісти
Думаю, что товарищ лукавит и занимается самовнушением.
показати весь коментар
18.08.2020 18:32 Відповісти
делать (или) сделать хорошую мину при плохой игре
Означает (и особенно в политике) показать другой стороне, что ты храбрый, смелый, умный, знающий и т.п. Но даже http://breakthrough.ru/proverb-22.html и ежу понятно , что ты лохонулся.
показати весь коментар
18.08.2020 19:31 Відповісти
 
 