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Військова авіація Білорусі почала польоти в рамках охорони держкордону, - Міноборони РБ

Військова авіація Білорусі почала польоти в рамках охорони держкордону, - Міноборони РБ

Міноборони Білорусі повідомило про початок польотів військової авіації в рамках охорони держкордону, запланованих бойових стрільбах ЗРК.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконуються планові польоти авіації в рамках охорони державного кордону в повітряному просторі. Польоти виконують льотчики 50-ї змішаної авіабази (на Ан-26), 116-ї штурмової авіабази (на Як-130), 61-ї винищувальної авіабази (на Су- 30СМ). Льотчики 116-ї Шаб і 50-ї САБ під час льотно-тактичних вправ відпрацюють спільні дії в складі пар літаків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється про заплановані бойові стрільби ЗРК. "Зенітні ракетні артилерійські дивізіони 19-ї і 120-ї окремих механізованих бригад готуються до тактико-стройового заняття з бойовою стрільбою зенітних ракетно-гарматних комплексів "Тунгуска" та пусків переносних зенітних ракетних комплексів "Голка", - наголошується в повідомленні.

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Зараз підрозділи переміщаються на ж/д транспорті, розвантажуються і зосереджуються на 174-му навчальному полігоні (Доманове, Брестська обл.) ВПС і військ ППО.

Навчальні заняття також проводяться з технікою та особовим складом двох механізованих бригад. "З підрозділами 11-ї окремої механізованої бригади проводяться заняття з водіння бойових машин, тактичної підготовки на Обуз-Лесновському полігоні (Брестська обл. - Ред.), з підрозділами 6-ї окремої механізованої бригади - заняття з тактичної підготовки (в комплексі з фізичною підготовкою), технічної та тактико-спеціальної підготовки в пункті постійної дислокації і на бригадному полігоні", - йдеться в повідомленні.

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авіація (4198) Білорусь (7987) кордон (4838)


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Топ коментарі
+4
https://twitter.com/AntiputinteamPa/status/1295694511180570627

Ось такі ?
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18.08.2020 17:54 Відповісти
+3
зачем тут эта ватная тупая овца?
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18.08.2020 18:08 Відповісти
+1
На Западе ,Севере и Юге они никому не нужны . А вот Восток - дело тонкое ...
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18.08.2020 17:59 Відповісти
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https://twitter.com/AntiputinteamPa/status/1295694511180570627

Ось такі ?
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18.08.2020 17:54 Відповісти
Обращение из Украины
ttps://www.youtube.com/watch?v=OBVH1z_hvEg
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18.08.2020 17:57 Відповісти
зачем тут эта ватная тупая овца?
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18.08.2020 18:08 Відповісти
На Западе ,Севере и Юге они никому не нужны . А вот Восток - дело тонкое ...
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18.08.2020 17:59 Відповісти
Вангую, що ппо Вейшнорії не спатиме. Парочку своїх "ястрєбков" Лука "приземлить".
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18.08.2020 18:01 Відповісти
Da zdiom,kak raz paru mesiacev nasad polucili novyje PVO s norvegov NASAMS 3 nazyvajetsia Te sto beli dom osteregajet v amerike
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18.08.2020 19:05 Відповісти
ONi mozet srazu 24 samoliota sbit v odno vremia.Stolko u zamozvanca i net samoliotov.Podbyvajet s verojatnosti 91% liuboj samoliot
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18.08.2020 19:33 Відповісти
есть информация, что инопланетяне на бульболёте прилетят, ...почему космос не перекрыли?
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18.08.2020 18:27 Відповісти
Та не перекрыли потому Шо пАмехи на кацапсячих канала могут быть
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18.08.2020 18:54 Відповісти
Таракан жути нагоняет, мля
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18.08.2020 18:52 Відповісти
А у них есть авиация??? Это два кукурузника и один пепелац?
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18.08.2020 19:40 Відповісти
Посмеялся бы если этот комментарий был под флажком США ну или Зимбабве например. Но....
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18.08.2020 22:29 Відповісти
Но ты поц!
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19.08.2020 01:15 Відповісти
Що саме інтерено, військова техніка російської армії рухаєть в бік Білорусі, а вони охороняють кордони з боку Польщі. Не дурні?Чи показують народу, що він дурний?
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18.08.2020 20:07 Відповісти
От НЛО как будете, батька, защищаться, а они уже наподлете!
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19.08.2020 01:14 Відповісти
От немцев охраняют?
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19.08.2020 13:52 Відповісти
 
 