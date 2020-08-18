Військова авіація Білорусі почала польоти в рамках охорони держкордону, - Міноборони РБ

Міноборони Білорусі повідомило про початок польотів військової авіації в рамках охорони держкордону, запланованих бойових стрільбах ЗРК.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконуються планові польоти авіації в рамках охорони державного кордону в повітряному просторі. Польоти виконують льотчики 50-ї змішаної авіабази (на Ан-26), 116-ї штурмової авіабази (на Як-130), 61-ї винищувальної авіабази (на Су- 30СМ). Льотчики 116-ї Шаб і 50-ї САБ під час льотно-тактичних вправ відпрацюють спільні дії в складі пар літаків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється про заплановані бойові стрільби ЗРК. "Зенітні ракетні артилерійські дивізіони 19-ї і 120-ї окремих механізованих бригад готуються до тактико-стройового заняття з бойовою стрільбою зенітних ракетно-гарматних комплексів "Тунгуска" та пусків переносних зенітних ракетних комплексів "Голка", - наголошується в повідомленні.

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Зараз підрозділи переміщаються на ж/д транспорті, розвантажуються і зосереджуються на 174-му навчальному полігоні (Доманове, Брестська обл.) ВПС і військ ППО.

Навчальні заняття також проводяться з технікою та особовим складом двох механізованих бригад. "З підрозділами 11-ї окремої механізованої бригади проводяться заняття з водіння бойових машин, тактичної підготовки на Обуз-Лесновському полігоні (Брестська обл. - Ред.), з підрозділами 6-ї окремої механізованої бригади - заняття з тактичної підготовки (в комплексі з фізичною підготовкою), технічної та тактико-спеціальної підготовки в пункті постійної дислокації і на бригадному полігоні", - йдеться в повідомленні.

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