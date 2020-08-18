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Справжньою причиною зупинки розслідування справи про формулу "Роттердам+" є відсутність доказів збитків, - адвокат Трекке

Справжньою причиною зупинки розслідування справи про формулу

Справжньою причиною рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинити розслідування у справі "Роттердам+" стала відсутність експертизи, яка підтвердила би припущення слідчих про збитки від дії цієї формули.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке.

Постанова посилається на те, що начебто направлені у порядку міжнародної правової допомоги якісь запити. І буде слідство очікувати відповідь на цей запит. Однак це причина формальна. А істинна причина саме у тому, що відсутня експертиза, яка підтверджувала задекларовані обвинувачення", - зазначив Трекке.

Він зауважив, що відсутність висновку експертизи повністю позбавляє справу судової перспективи. Тому розуміючи це, антикорупційні органи прийняли рішення зупинити справу, зіславшись на запити в міжнародні юрисдикції.

"З процесуальної точки зору – зупинення досудового розслідування, відкладає судовий розгляд цього провадження на невизначений термін", - додав адвокат.

За словами Артема Трекке, на період зупинки розслідування не можуть проводитися жодні слідчі дії, однак підозрювані так і залишаються в своєму статусі з усіченим обсягом прав.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів боку захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшло підтвердження того, що дія формули завдала збитки. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Також читайте: SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т"

Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові прокурора мова йде про запити, датовані в тому числі 2018 і 2019 р

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії формули, ще в кінці червня 2020 підтвердив і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі "Роттердам +" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

У розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула "Амстердам +" - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський. 

НАБУ (5116) збитки (1448) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+22
Беги скорей в ГБР раскажи про те офшоры. А то никто кроме зебилов их не видит.
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18.08.2020 18:28 Відповісти
+20
Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке - Цензор.НЕТ 6926
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18.08.2020 18:29 Відповісти
+17
Убытки кстати есть. Пользуясь фейком про Роттердам к власти пролезли герусы-зеленские которые только Центренерго уже раздели на 6 миллиардов.
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18.08.2020 18:32 Відповісти
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компании убытки не понесли, только прибытки в офшоры
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18.08.2020 18:22 Відповісти
Беги скорей в ГБР раскажи про те офшоры. А то никто кроме зебилов их не видит.
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18.08.2020 18:28 Відповісти
Зебрехун не настоящий..
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18.08.2020 18:31 Відповісти
Которые у «янелоха « и не только в Омане !
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19.08.2020 00:55 Відповісти
і населення збитків не зазнало - якщо говорити в контексті нормальних світових ринкових цін на електроенергію. Більше того, формула "Р+" не дозволила підняти ціну на е/е та тарифи до справжніх діючих на той час нормальних світових ринкових цін; а лише наблизили до них.
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18.08.2020 18:32 Відповісти
Звичайно, що якщо населення сплачує за українське вугілля, як за доставлене з Роттердаму, то які ж це збитки? - Тільки прибутки та приємності!
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18.08.2020 19:03 Відповісти
ще раз: ціни мають бути ринкові. Інакше не може бути риноквої економіки.

Хоча, вам 73/43%зебілам - цього не зрозуміти. Бо ви всі - совки, яким головне "низькі ціни". Ви навіть не здогадуєтесь, що вільне суспільство не може бути дешевим; воно завжди - дороге.
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18.08.2020 19:08 Відповісти
А звідки ж можуть взятися ринкові ціни на абсолютно монопольному ринку? Взагалі-то, при монополії ціни регулюються в усіх країнах з ринковою економікою.
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18.08.2020 19:20 Відповісти
не буде ринку при директивних низьких цінах. Ніколи не буде. Срчатку відпускаються ціни - а потім постає ринок. Доведено практикою. Навіть цінами на ті же шкарпетки. Пригадуєте, що ще в 1991-му, і навіть до 1994-го були т.зв. "регульовані ціни на товари соціального значенни"? Пригадуєите купони на них? Тільки коли ті ціни відпустили - такі товари появилися на ринку.
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18.08.2020 19:50 Відповісти
Собівартысть видобутку українськоно вугілля вище за Р+. Більше вчи матчасть та менш дивись Г+Г.
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18.08.2020 19:12 Відповісти
Ну, тоді всі ахметівські підприємства, які добувають українське вугілля, мають закритися, а не дотуватися з моєї кишені.
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18.08.2020 19:22 Відповісти
Точно так ,ватка, ты абсолютно права , но тут возникнут десятки-сотни тысяч стучащих касками голодных кротов...
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18.08.2020 19:41 Відповісти
Не зовсім так. Вугілля-то українське, але з шахт і копанок ОРДЛО, яке завозив Ахметов, доки йому не зробили блокаду. Так, що прибутки отримували не тільки Ахмєтов з Порошенко, а й бойовики. А це вже спонсорування ворога.
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18.08.2020 20:45 Відповісти
А порушували по постам у ФБ, мають же бути підстави.
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18.08.2020 18:22 Відповісти
"
Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.
К природным ресурсам относятся земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и лесные ресурсы, нелесных растительность, объекты животного мира и т.д..
Объектами права собственности Украинского народа прежде всего являются природные ресурсы, которые находятся на территории Украины в пределах ее государственных границ. Кроме того, согласно ч. 1 данной статьи объектами данного права признаются природные ресурсы континентального шельфа Украины и исключительной (морской) эко - номической зоны. Определение континентального шельфа впервые дается в статье 1 Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958. (ратифицированной 10 листолада 1960) и находит более детальное развитие в статье 76 Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву.
Украина как прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях его разведки и разработки природных ресурсов. Природные ресурсы континентального шельфа включают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к категории"сидячих видов", то есть организмы, в период, когда возможен их промысел, находятся в состоянии https://juristoff.com/sovety-yuristov/nedvizhimost недвижимости на морском дне или под ним, или не способны передвигаться иначе, чем находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами.
Права украинского народа на континентальный шельф не затрагивают правового статуса вод, его покрывают и воздушного пространства. Согласно соответствующим международно - правовыми нормами суверенные права Украины на природные ресурсы ее континентального шельфа являются исключительными в том смысле, что даже если Украина не разрабатывает эти ресурсы или не осуществляет разведки шельфа, никакое другое государство не может осуществлять такие действия, не имея определенным образом оформленного согласия Украины. Одновременно Конвенция ООН по морскому праву закрепляет принцип: осуществление прав прибрежного государства в отношении континентального шельфа не должно мешать судоходству и реализации прав и свобод других государств..."
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18.08.2020 18:25 Відповісти
так оно в том то и дело у кого искать убытки у граждан 42 миллионного населения Украины еще чаво быдло и так сойдет хотя там Ахмерка наварил порядка 20-40 млрд гривен..в плюсик себе родимому с которых "забуло" оплатить в казну взносы налоги НДС... поэтому тут с какой колокольни искать прибыль или убыль...
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18.08.2020 18:34 Відповісти
Сказал, что только благодаря Роттердаму мы и выжили.
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18.08.2020 18:25 Відповісти
Якщо мало тобі платіжки за транспортування газу, то уряд НЕЧМОЛОХа ще щось придумає тобі.
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18.08.2020 18:31 Відповісти
Голосував за зє команду, задоволений ними? Багатій
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18.08.2020 18:49 Відповісти
Та у тебя вообще пуленепроьиваемая логика: Кто не лижет Петю в самую дырочку - тот зелебоб.
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18.08.2020 19:00 Відповісти
Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке - Цензор.НЕТ 6926
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18.08.2020 18:29 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ПАЦЮКИ, АБО ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ДІРКИ В УКРАЇНСЬКОМУ БЮДЖЕТІ?

https://newsua.one/news/zeleni-pacyuki-abo-zvidki-vzyalisya-dirki-v-ukrainskomu-byudzheti.htm

Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке - Цензор.НЕТ 6391
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18.08.2020 18:40 Відповісти
Убытки кстати есть. Пользуясь фейком про Роттердам к власти пролезли герусы-зеленские которые только Центренерго уже раздели на 6 миллиардов.
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18.08.2020 18:32 Відповісти
"Посудимый,вы обвиняетесь в совершении ДТП.Што вы можете сказать в свое оправдание?
-Товарищ судья,после речи адвоката,я не уверен шо у меня вобще была машина."
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18.08.2020 18:33 Відповісти
Звідки візьмуться ті збитки якщо вони всі були сплачені народом України підняттям цін не енергоносії.
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18.08.2020 18:37 Відповісти
Шо ж ціни не впали коли Роттердам "відмінили"?
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18.08.2020 18:55 Відповісти
Якщо в тебе 8.5м.куб =2.94м.куб тоді дійсно не впали.
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18.08.2020 19:01 Відповісти
Зеба, Роттердам це ціни на електрику. Ти видно з расеюшки?
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18.08.2020 19:04 Відповісти
Це ціни на вугілля і газ, лапоть у какашнику.
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18.08.2020 19:07 Відповісти
Зеба, це ціна вугілля для вироблення електроенергії) Газ тут нідочого
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18.08.2020 19:11 Відповісти
Я не хочу витрачати свій час на дебіла.Вугілля закупалось для ТЕС , для заміни газу і газ теж обраховувався по тій формулі щоб набити глотки фірташам і ахмєтовим.
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18.08.2020 19:18 Відповісти
ти настілільки тупеньке що навіть не розумієш що несеш , - зараз, коли ціни на газ впали втричі, ціни на е/е НЕ ЗМІНИЛИСЬ. Роттердаму вже рік як нема то хто, млять, наживається?
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18.08.2020 19:25 Відповісти
Я тобі сказав що в мене нема ні часу ні бажання розмовлять зі свинарним дебілом. На добраніч.
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18.08.2020 19:28 Відповісти
з тобою не "розмовляли", а макали пикою в твоє ж лайно)
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18.08.2020 19:30 Відповісти
Ти ж його пожер, поки я срав,
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18.08.2020 19:41 Відповісти
Что ж ты тварь тупая слилась?
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18.08.2020 19:47 Відповісти
А ти смердючий козел яким чином тут з!явився.Хто тебе лайномета звав?
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18.08.2020 19:56 Відповісти
Імбіциле,ти знаходишся на публічному форумі,де всі бажаючі мають право включатися в дискусію,а не в своїй обісцяній підворітні,де тобі і місце.
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18.08.2020 21:16 Відповісти
А до тебе притрушеного, я теж звертався? Не зачіпав тебе лайна ,то й не смерди.
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18.08.2020 21:26 Відповісти
Что-бы не травмировать народ цены надо постоянно поднимать.
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18.08.2020 19:01 Відповісти
тому і не впали, потому што зелёное и парашенка - одно и тоже
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18.08.2020 19:28 Відповісти
Нет. Просто вас кормили говном, и теперь когда єто стало ясно даже вам, вы цепляетесь за соломинку. - "ане одинаковые"
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18.08.2020 19:33 Відповісти
нас говном уже третье подряд кормит, за витю разведируками я голосовал - выхода не было, ты про кого??
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18.08.2020 20:02 Відповісти
Я и не сомневаюсь, что Ахметов не понёс никаких убытков, продавая своим же станциям лугандонский уголь по цене роттердамского и деря с народа Украины три шкуры за отопление и электричество.
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18.08.2020 18:41 Відповісти
Значит надо наградить авторов Роттердам+ и покрыть им моральные убытки.
Страна зазеркалья. сюр какой-то. Евреи превратили страну в утопию.
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18.08.2020 18:42 Відповісти
Не отсутствие доказательств убытков, а отсутствие убытков. Петр Алексеевич хороший президент
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18.08.2020 18:42 Відповісти
Тут оказывается Голобородько освободил от НДС экспортеров кино и видео. Более важных для развития отраслей в Украине не нашлось. Державник! Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки? И я нет. Бездарная, продажная зеленая плесень.
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18.08.2020 18:46 Відповісти
Смешно вата визжит у Дубинского в коментах: Пачиму никто ни сидит, че я за вас галасовал, каму вы служиде, фы фсе такие там как Пеца, предали норот, нищая срана, сторики па памойкам кушают лекарства....
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18.08.2020 18:43 Відповісти
Зебіли народ простий. Їх годували лайном "про бариг", і вони дійсно не розуміють - як так, - бариг нема а ціни ще вищі.
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18.08.2020 19:06 Відповісти
та одне те що Зеля купу разів був на Московії і там кривлявся на корпоративах = 99% шо гебня "не дрімала".
елементарно підсипати щось, а далі - фантазія у конторських ще та.....
б*же, я не знав кого виберуть, але думав шо точно не Хрипача - мало не обгадився від.... скажемо так, здивування
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18.08.2020 19:17 Відповісти
Не думаю що на зелю у гебні компромат. Воно таке від природи.
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18.08.2020 19:21 Відповісти
Та навіть вони не могли подумати,що отаке оберуть 73% виборців хохлів- малоросів
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18.08.2020 19:52 Відповісти
у гебні компромат на всіх відомих, шо туди їздили, чи майже на всіх.
то ше совок старався завербувати, або добути компромат на всіх до кого міг дотягнутись, а тут - сам Берія велів. тим більше - пишу ж, шо легше не придумаєш - підсипати і зробити.
та навіть якшо на 1% шансу шо нема, то варто так ризикувати?
поки що все шо та Зеля робить, це йо**** ой б**** ну шо за су**** на***** ї**** його в *****
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18.08.2020 20:10 Відповісти
А куди вони поділися бариги, олігархи? В них щось забрали, націоналізували? По факту - "а какая разница?" Від змін прізвищ, в тому числі і президента, в олігархічній системі, практично нічого не змінюється, та й не може змінитися.
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19.08.2020 08:09 Відповісти
ну все ясно, нету тела (експертизы) нету дела
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18.08.2020 18:44 Відповісти
А давай тебя посадим за кражу из соседнего магазина?
И пофиг що там ниче не пропало, посадим и все?
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18.08.2020 18:57 Відповісти
То есть - олигархи не будут сидеть по весне?
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18.08.2020 18:49 Відповісти
следующий шаг - взыскать со всех, кто орал про "злочинный Роттердам" компенсацию за клевету.
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18.08.2020 18:49 Відповісти
класный подход и отмазка. нанесенные народу потери в следствии повышения тарифов ( мыролюбный винницкий реформизм) это не основание для безальтернативного реформирования винницкого нения мыролюбности?
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18.08.2020 19:03 Відповісти
тебе без слова "миролюбство" не оплачивают или других не знаеш?
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18.08.2020 19:08 Відповісти
вам, чертям соевым нужно постоянно напоминать о преступлениях вашего работодателя.
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18.08.2020 19:10 Відповісти
ти напоминаеш только что дурачек)
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18.08.2020 19:12 Відповісти
Каких преступлениях,только конкретно, безальтернативный ватный длбб?
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18.08.2020 19:57 Відповісти
ну правильно: никто ничего у людей не украл, зачем обижать такую позитивную аппазисыю, да, зелёные??
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18.08.2020 19:25 Відповісти
а то. петюнька для них святой - вадинтур.
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18.08.2020 19:52 Відповісти
Ватніе зеленіе длббі,а провести єкспертизу вам помешала врожденная олигофрения или просто изначально біло ясно, что затеянная вами месть - дело тухлое?
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18.08.2020 19:55 Відповісти
врожденная олигофрения это как у парубия?
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18.08.2020 19:57 Відповісти
4коп. для горожан і 2коп. за квт. для селян- це для РОТТЕРДАМІВ не досяжно, а для ЗЕків тим паче - бо дід не той, і бабця - хто зна відкиля?
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18.08.2020 19:57 Відповісти
3енелейсско- ПУКинсская прокуратура ПОСАДИЛА АНТОНЕНКО ! .
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Вот за что }{уйло приказало Зеле его посадить: https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
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18.08.2020 20:06 Відповісти
Адвокат Трекке - "Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков"

Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL по инициативе главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко провела экспертизу методики определения оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине. Говоря проще, проверила индекс API2 ( в народе - Роттердам+) на ее адекватность и наличие коррупционных рисков. Согласно выводам EURACOAL, использование Украиной индекса API2 является наилучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины и ставит отечественный рынок в соответствие с другими странами. В EURACOAL указывают, что почти весь европейский угольный бизнес ведется с прямым использованием индекса API2. Этот индекс используется как база для финансовых расчетов.
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18.08.2020 20:16 Відповісти
 
 