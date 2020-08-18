Справжньою причиною зупинки розслідування справи про формулу "Роттердам+" є відсутність доказів збитків, - адвокат Трекке
Справжньою причиною рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинити розслідування у справі "Роттердам+" стала відсутність експертизи, яка підтвердила би припущення слідчих про збитки від дії цієї формули.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке.
Постанова посилається на те, що начебто направлені у порядку міжнародної правової допомоги якісь запити. І буде слідство очікувати відповідь на цей запит. Однак це причина формальна. А істинна причина саме у тому, що відсутня експертиза, яка підтверджувала задекларовані обвинувачення", - зазначив Трекке.
Він зауважив, що відсутність висновку експертизи повністю позбавляє справу судової перспективи. Тому розуміючи це, антикорупційні органи прийняли рішення зупинити справу, зіславшись на запити в міжнародні юрисдикції.
"З процесуальної точки зору – зупинення досудового розслідування, відкладає судовий розгляд цього провадження на невизначений термін", - додав адвокат.
За словами Артема Трекке, на період зупинки розслідування не можуть проводитися жодні слідчі дії, однак підозрювані так і залишаються в своєму статусі з усіченим обсягом прав.
Нагадаємо, 8 серпня 2020 р закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів боку захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшло підтвердження того, що дія формули завдала збитки. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.
Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові прокурора мова йде про запити, датовані в тому числі 2018 і 2019 р
Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії формули, ще в кінці червня 2020 підтвердив і сам глава САП Назар Холодницький.
Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі "Роттердам +" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.
У розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.
Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.
Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула "Амстердам +" - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.
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Хоча, вам 73/43%зебілам - цього не зрозуміти. Бо ви всі - совки, яким головне "низькі ціни". Ви навіть не здогадуєтесь, що вільне суспільство не може бути дешевим; воно завжди - дороге.
Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.
К природным ресурсам относятся земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и лесные ресурсы, нелесных растительность, объекты животного мира и т.д..
Объектами права собственности Украинского народа прежде всего являются природные ресурсы, которые находятся на территории Украины в пределах ее государственных границ. Кроме того, согласно ч. 1 данной статьи объектами данного права признаются природные ресурсы континентального шельфа Украины и исключительной (морской) эко - номической зоны. Определение континентального шельфа впервые дается в статье 1 Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958. (ратифицированной 10 листолада 1960) и находит более детальное развитие в статье 76 Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву.
Украина как прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях его разведки и разработки природных ресурсов. Природные ресурсы континентального шельфа включают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к категории"сидячих видов", то есть организмы, в период, когда возможен их промысел, находятся в состоянии https://juristoff.com/sovety-yuristov/nedvizhimost недвижимости на морском дне или под ним, или не способны передвигаться иначе, чем находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами.
Права украинского народа на континентальный шельф не затрагивают правового статуса вод, его покрывают и воздушного пространства. Согласно соответствующим международно - правовыми нормами суверенные права Украины на природные ресурсы ее континентального шельфа являются исключительными в том смысле, что даже если Украина не разрабатывает эти ресурсы или не осуществляет разведки шельфа, никакое другое государство не может осуществлять такие действия, не имея определенным образом оформленного согласия Украины. Одновременно Конвенция ООН по морскому праву закрепляет принцип: осуществление прав прибрежного государства в отношении континентального шельфа не должно мешать судоходству и реализации прав и свобод других государств..."
https://newsua.one/news/zeleni-pacyuki-abo-zvidki-vzyalisya-dirki-v-ukrainskomu-byudzheti.htm
-Товарищ судья,после речи адвоката,я не уверен шо у меня вобще была машина."
Страна зазеркалья. сюр какой-то. Евреи превратили страну в утопию.
елементарно підсипати щось, а далі - фантазія у конторських ще та.....
б*же, я не знав кого виберуть, але думав шо точно не Хрипача - мало не обгадився від.... скажемо так, здивування
то ше совок старався завербувати, або добути компромат на всіх до кого міг дотягнутись, а тут - сам Берія велів. тим більше - пишу ж, шо легше не придумаєш - підсипати і зробити.
та навіть якшо на 1% шансу шо нема, то варто так ризикувати?
поки що все шо та Зеля робить, це йо**** ой б**** ну шо за су**** на***** ї**** його в *****
И пофиг що там ниче не пропало, посадим и все?
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Вот за что }{уйло приказало Зеле его посадить: https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
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Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL по инициативе главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко провела экспертизу методики определения оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине. Говоря проще, проверила индекс API2 ( в народе - Роттердам+) на ее адекватность и наличие коррупционных рисков. Согласно выводам EURACOAL, использование Украиной индекса API2 является наилучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины и ставит отечественный рынок в соответствие с другими странами. В EURACOAL указывают, что почти весь европейский угольный бизнес ведется с прямым использованием индекса API2. Этот индекс используется как база для финансовых расчетов.