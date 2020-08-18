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Новини
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На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна

На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна

Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці ФДМ.

Згідно з повідомленням, з 78 спиртових заводів, що належать держпідприємству і концерну "Укрспирт", на приватизацію першої хвилі потрапить 41 завод.

"За цим об'єктам вже проводиться інвентаризація, ставлять на баланс активи, проводять оцінку. Як тільки ми запустимо приватизаційний процес з першою чергою - перейдемо до решти 37 заводів", - написав він.

За словами голови ФДМ, щорічно бюджет країни недоотримав 8-10 млрд грн через тіньовий ринок спирту, який існував поряд з державною монополією на виробництво спирту.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в грудні 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державною монополії на виробництво спирту, прийнятий Верховною Радою.

Також читайте: В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту, заводи незабаром виставлять на продаж, - "Укрспирт"

приватизація (1691) спирт (404) Укрспирт (301) ФДМУ (1619)


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Топ коментарі
+9
Это просто мародёрская схема передачи в частные руки темы спирта.
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18.08.2020 19:30 Відповісти
+7
а сколько потеряет государство ни кто не посчитал?
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18.08.2020 18:52 Відповісти
+5
А лично зебил сколько получит?
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18.08.2020 18:51 Відповісти
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в Сирии подорвали целого кацапского генерал-майора со свитой, а мы тут спиртзаводы обсуждаем..
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18.08.2020 18:51 Відповісти
пруфы
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18.08.2020 18:52 Відповісти
https://syria.liveuamap.com/en/2020/18-august-deir-ezzur-russian-majorgeneral-vyacheslav-gladkih Генерал
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18.08.2020 18:58 Відповісти
https://t.me/*********/274 Дохлый генерал (источник)
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18.08.2020 19:00 Відповісти
На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7816
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18.08.2020 18:54 Відповісти
Спиртзаводы важнее, на них бюджет Украины держался теперь за копейки их "прихватизируют" сволочи.
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18.08.2020 20:23 Відповісти
Та и уйх с ним!
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18.08.2020 23:44 Відповісти
А лично зебил сколько получит?
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18.08.2020 18:51 Відповісти
У ниво айкосы,спиртянским не балует,про народ не думает-реЗЕдент ..ев...
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18.08.2020 19:12 Відповісти
а сколько потеряет государство ни кто не посчитал?
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18.08.2020 18:52 Відповісти
Это что, рекламу спиртного разрешат?
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18.08.2020 18:55 Відповісти
государсто, це каламойша з гудком ахмєтовічом?
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18.08.2020 19:01 Відповісти
Ура молодцы наши депутаты из СН и президент настоящие слуги народа! С них ведь налогов в бюджет пойдет как с 95 квартала!
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18.08.2020 19:12 Відповісти
- Марк Савелович, ви мени не подскажите, зачем таки резать курицу, которая несет золотые яйца?
- Я извиняюсь, Моисей Гершавич, но шо, ви знаете такого идиета?
- Иааи да.
- И хто этот конченый идиет?
- Ви не поверите, но это тает наш президент и его команда ЗЕленых мародеров.
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18.08.2020 19:20 Відповісти
Ни какие они не идиоты! Они не режут курочку а просто меняют ей хозяевов!
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18.08.2020 19:26 Відповісти
По 1.8млн доларів за кожен завод. Ха-ха-ха
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18.08.2020 19:29 Відповісти
Это просто мародёрская схема передачи в частные руки темы спирта.
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18.08.2020 19:30 Відповісти
Зедебил за бесценок хочет своим дерьмакам и шиферам всю Украину слить.
Урода кусок этот Зедебил, тварь ненасытная, б.лять.
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18.08.2020 19:45 Відповісти
цари - придурки, тыщи лет, держали спирт в своих руках, а ВИТЯзь продає? Попитаю Цезаря - багато років минуло.
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18.08.2020 19:45 Відповісти
Совецько-самостійна більшовицько-незалежна дєрмократична держава.
Шо, влада злодійська?
А шо, цю владу більшовики на багнетах принесли?
Згадай кожен, або запитай батьків, за кого голосували в грудні 1991 року ...
_______________________________________
Член РУХа з 1988 року.
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18.08.2020 19:51 Відповісти
Зелені все розпродадуть, що побудовано всим народом. І звичайно самі вигідні заводи будуть у Беня і його слуг портянки і інших по заслугах.
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18.08.2020 20:02 Відповісти
И останется у государства только монополия на взыскание налогов и то олигархи могут это забрать.
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18.08.2020 20:19 Відповісти
а сколько времени потребуется на то что бы эти 2 млрд грн спи.. ЗД...или ?? Почему этот Фонд госимущества нам ничего не говорит ???
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18.08.2020 20:22 Відповісти
УРА! Водка подорожает! мужики меньше пить будут.
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18.08.2020 20:24 Відповісти
На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 7735
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18.08.2020 20:30 Відповісти
Вот - вот! Именно столько Вам нужно закуски что бы заесть целый бутыль самогонки.
Не видать нам Европы... Нас туда не пустят.
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18.08.2020 20:56 Відповісти
Якщо кожен президент то кожний власник міні-спиртзаводу !На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 9294
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18.08.2020 20:33 Відповісти
2 міліарди грн за 41 спиртзавод? Це копійки а на ділі хороший спиртзавод в рази стоїть чим 2 міліарди гривень. Це лохотрон як із землею. Маланці пейсаті знають що роблять.
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18.08.2020 20:36 Відповісти
А в швеції цей ринок контролює держава і фінансує з цього буд.доріг, безкоштовну медицину, безкоштовне харчування в школах, дитсадках.
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18.08.2020 21:52 Відповісти
Бубочка присмотрел себе парочку.
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18.08.2020 21:57 Відповісти
Все спиртзаводы государственные(укрспирт), Все компании которые производят алкоголь - покупают у государства спирт, а теперь самое интересное - Весь алкоголь что вы видите в магазине, тот что есть на складах - уже заплачены Все налоги(и не малые) даже если товар еще не продан !!! ..Теперь вопрос - эта отрасль убыточная и нужно срочно продать за копейки !?
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18.08.2020 22:27 Відповісти
Ні. просто, ця галузь занадто жирна, як для держави. А ось для коломойського, чи ще якогось з хазяїв зеленського, в самий раз.
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18.08.2020 23:01 Відповісти
 
 