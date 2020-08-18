На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна

Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці ФДМ.

Згідно з повідомленням, з 78 спиртових заводів, що належать держпідприємству і концерну "Укрспирт", на приватизацію першої хвилі потрапить 41 завод.

"За цим об'єктам вже проводиться інвентаризація, ставлять на баланс активи, проводять оцінку. Як тільки ми запустимо приватизаційний процес з першою чергою - перейдемо до решти 37 заводів", - написав він.

За словами голови ФДМ, щорічно бюджет країни недоотримав 8-10 млрд грн через тіньовий ринок спирту, який існував поряд з державною монополією на виробництво спирту.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в грудні 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державною монополії на виробництво спирту, прийнятий Верховною Радою.

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