Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними
Представники спортивної галузі Білорусі в складі понад сто осіб звернулися до влади з відкритим листом, в якому висловили низку вимог з приводу того, що відбувається в країні.
"Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян", - йдеться в листі, який наводить видання "Прессбол", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Спортсмени зазначили, що вірять "в гідних і професійних людей серед співробітників правоохоронних органів". "Утім, очевидно, що низку співробітників віддали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необгрунтованої, часто непропорційною, сили відносно громадян Республіки Білорусь".
У листі міститься вимоги визнати вибори президента недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. "Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки діючого складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності", - йдеться в листі.
Автори листа вимагають також звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності, а також звільнити і реабілітувати всіх політв'язнів.
Підписанти вимагають виявити і покарати винних у побитті та знущанні над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. "Керівники силових структур, відповідальних за насильство, мають подати у відставку", - заявляють автори листа.
Спортсмени і тренери також звернулися до влади з вимогою надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.
"У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів", - підкреслили підписанти.
Підписи під відкритим листом вже поставили срібний призер Олімпіади-2008 з легкої атлетики Андрій Кравченко, відомий боксер Дмитро Асанов, чемпіонка світу з фрістайлу Анастасія Романовська та інші відомі спортсмени.
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https://twitter.com/UkrPereiro Трясця ім. Босха
https://twitter.com/UkrPereiro @UkrPereiro https://twitter.com/UkrPereiro/status/1295307594165256195 17 авг.
Ошибаюсь ли я?
1. Российские СМИ в Беларуси создали чёткое видение событий в Украине 2014-2015.
2. Беларусские армейцы, в большинстве своём с радостью давили бы "бандеровцев"
3. Никто не протестовал, когда Беларусь официально признала Крым за москалями.
4. Прямой военный конфликт Беларусь/россия выгоден Украине и региону вцелом.
5. Антиукраинская внешнеполитическая позиция Беларуси не возмущала никого.
6. Армия и спецслужбы Беларуси - опосредованно, неформально подчинены москве. В армии сплошь российская агентура.
7. КГБ РБ это вообще филиал российких ФСБ и ГРУ.
То есть любой конфликт местячковых этит с москвой - это внутрироссийский больше конфликт. А вот любое противостояние белорус/россиянин с поддержкой СМИ и активной пропагандой и контрпропагандой выгодно нам.
Остальное лирика.
(це як Таміл-Ілама, тільки Біларусі).
Але це не точно.
https://twitter.com/belamova
РБ головного мозга
https://twitter.com/belamova/status/1295684442271424512/photo/1
Заработанных вами денег хватит только на инвалидную коляску:https://twitter.com/i/status/1295769194483658753