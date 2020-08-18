УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13372 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 997 19

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними

Представники спортивної галузі Білорусі в складі понад сто осіб звернулися до влади з відкритим листом, в якому висловили низку вимог з приводу того, що відбувається в країні.

"Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян", - йдеться в листі, який наводить видання "Прессбол", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спортсмени зазначили, що вірять "в гідних і професійних людей серед співробітників правоохоронних органів". "Утім, очевидно, що низку співробітників віддали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необгрунтованої, часто непропорційною, сили відносно громадян Республіки Білорусь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині планують побудувати перший Палац спорту, - Синєгубов

У листі міститься вимоги визнати вибори президента недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. "Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки діючого складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності", - йдеться в листі.

Автори листа вимагають також звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності, а також звільнити і реабілітувати всіх політв'язнів.

Підписанти вимагають виявити і покарати винних у побитті та знущанні над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. "Керівники силових структур, відповідальних за насильство, мають подати у відставку", - заявляють автори листа.

Спортсмени і тренери також звернулися до влади з вимогою надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи армії на західних рубежах приведено в повну бойову готовність, - Лукашенко

"У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої ​​відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів", - підкреслили підписанти.

Підписи під відкритим листом вже поставили срібний призер Олімпіади-2008 з легкої атлетики Андрій Кравченко, відомий боксер Дмитро Асанов, чемпіонка світу з фрістайлу Анастасія Романовська та інші відомі спортсмени.

Білорусь (7987) спорт (1637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 6216
показати весь коментар
18.08.2020 19:20 Відповісти
+4
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 5518
показати весь коментар
18.08.2020 19:26 Відповісти
+4
ухаділі в паход партізани...

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 206
показати весь коментар
18.08.2020 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я сочувствую вашей бесполезной глубокой обеспокоенности .
показати весь коментар
18.08.2020 19:12 Відповісти
Можна запитання?
100 зі скількох?
показати весь коментар
18.08.2020 19:13 Відповісти
Самозванець сказав що тільки через його труп.
показати весь коментар
18.08.2020 19:14 Відповісти
беларусы - это нация и имеют все шансы. кацапы - все-таки специально слитая с известной целью бурда из народов для "успеха" конкретных не слишком долго живущих в историческом контексте физиономий.
показати весь коментар
18.08.2020 19:15 Відповісти
https://twitter.com/UkrPereiro
https://twitter.com/UkrPereiro
https://twitter.com/UkrPereiro


https://twitter.com/UkrPereiro

https://twitter.com/UkrPereiro Трясця ім. Босха

https://twitter.com/UkrPereiro @UkrPereiro https://twitter.com/UkrPereiro/status/1295307594165256195 17 авг.

Ошибаюсь ли я?
1. Российские СМИ в Беларуси создали чёткое видение событий в Украине 2014-2015.
2. Беларусские армейцы, в большинстве своём с радостью давили бы "бандеровцев"
3. Никто не протестовал, когда Беларусь официально признала Крым за москалями.

4. Прямой военный конфликт Беларусь/россия выгоден Украине и региону вцелом.
5. Антиукраинская внешнеполитическая позиция Беларуси не возмущала никого.
6. Армия и спецслужбы Беларуси - опосредованно, неформально подчинены москве. В армии сплошь российская агентура.

7. КГБ РБ это вообще филиал российких ФСБ и ГРУ.
То есть любой конфликт местячковых этит с москвой - это внутрироссийский больше конфликт. А вот любое противостояние белорус/россиянин с поддержкой СМИ и активной пропагандой и контрпропагандой выгодно нам.
Остальное лирика.
показати весь коментар
18.08.2020 19:16 Відповісти
Це за умови, якщо у них знайдуться сили, здатні стати "Тиграми визволення Біларусі"
(це як Таміл-Ілама, тільки Біларусі).
Але це не точно.
показати весь коментар
18.08.2020 19:25 Відповісти
ухаділі в паход партізани...

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 206
показати весь коментар
18.08.2020 19:35 Відповісти
Затащить Белорусь в ЕС и сделать красивую границу с крокодилами между людьми и Мордором.
показати весь коментар
18.08.2020 19:17 Відповісти
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 6216
показати весь коментар
18.08.2020 19:20 Відповісти
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 5518
показати весь коментар
18.08.2020 19:26 Відповісти
Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 3055
показати весь коментар
18.08.2020 20:05 Відповісти
Ниочем, единственное предприятие кто остановил реально работу это Белоруськалий, да и то это только на руку кацапскому Уралкалий что собирается нарастить мощности.и отжать рынок.
показати весь коментар
18.08.2020 19:26 Відповісти
так они не против уралкалия выходили,а против лукашенки...в чем проблемы?
показати весь коментар
18.08.2020 20:06 Відповісти
Все эти письма протесты хождения с флагами БАЦЬКЕ до одного места!! как говорится походят по протестуют а потом захотят хавать и все закончится!!
показати весь коментар
18.08.2020 19:50 Відповісти
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova
РБ головного мозга



https://twitter.com/belamova/status/1295684442271424512/photo/1

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 6268
показати весь коментар
18.08.2020 20:01 Відповісти
Короткое послание всем спортикам, которые соблазняются путинскими бабками и начинают работать против Украины
Заработанных вами денег хватит только на инвалидную коляску:https://twitter.com/i/status/1295769194483658753
показати весь коментар
18.08.2020 22:02 Відповісти
 
 