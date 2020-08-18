Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними

Представники спортивної галузі Білорусі в складі понад сто осіб звернулися до влади з відкритим листом, в якому висловили низку вимог з приводу того, що відбувається в країні.

"Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян", - йдеться в листі, який наводить видання "Прессбол", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спортсмени зазначили, що вірять "в гідних і професійних людей серед співробітників правоохоронних органів". "Утім, очевидно, що низку співробітників віддали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необгрунтованої, часто непропорційною, сили відносно громадян Республіки Білорусь".

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У листі міститься вимоги визнати вибори президента недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. "Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки діючого складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності", - йдеться в листі.

Автори листа вимагають також звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності, а також звільнити і реабілітувати всіх політв'язнів.

Підписанти вимагають виявити і покарати винних у побитті та знущанні над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. "Керівники силових структур, відповідальних за насильство, мають подати у відставку", - заявляють автори листа.

Спортсмени і тренери також звернулися до влади з вимогою надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

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"У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої ​​відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів", - підкреслили підписанти.

Підписи під відкритим листом вже поставили срібний призер Олімпіади-2008 з легкої атлетики Андрій Кравченко, відомий боксер Дмитро Асанов, чемпіонка світу з фрістайлу Анастасія Романовська та інші відомі спортсмени.