У білоруській річці знайшли тіло 29-річного директора військово-історичного музею Шишмакова, який відмовився фальсифікувати вибори

Костянтин Шишмаков був членом виборчої комісії і відмовився підписати сфальсифікований протокол. 15 серпня він зник, тепер його тіло знайшли в Німані.

Про виявлення тіла Шишмакова повідомив пошуково-рятувальний загін "Ангел", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

"За інформацією, яка є у TUT.BY, смерть Костянтина не носить кримінального характеру. Обставини його загибелі схожі на суїцид", - зазначає видання.

Костянтин Шишмаков був директором Волковиського військово-історичного музею імені Багратіона. На виборах він відмовився підписати підсумковий протокол з неправдивими результатами голосування.

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15 серпня Шишмаков зник. У цей день він вийшов на роботу після тижневої перерви. Увечері подзвонив дружині і сказав, що більше не хоче і не може працювати в музеї. Відтоді його ніхто не бачив.

У Мінську сьогодні відбулася акція на підтримку Шишмакова. На неї вийшли співробітники Національного художнього музею Білорусі та Національного історичного музею. Вони висловили солідарність з усіма білорусами, які пропали до і після виборів