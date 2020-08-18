У білоруській річці знайшли тіло 29-річного директора військово-історичного музею Шишмакова, який відмовився фальсифікувати вибори
Костянтин Шишмаков був членом виборчої комісії і відмовився підписати сфальсифікований протокол. 15 серпня він зник, тепер його тіло знайшли в Німані.
Про виявлення тіла Шишмакова повідомив пошуково-рятувальний загін "Ангел", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.
"За інформацією, яка є у TUT.BY, смерть Костянтина не носить кримінального характеру. Обставини його загибелі схожі на суїцид", - зазначає видання.
Костянтин Шишмаков був директором Волковиського військово-історичного музею імені Багратіона. На виборах він відмовився підписати підсумковий протокол з неправдивими результатами голосування.
15 серпня Шишмаков зник. У цей день він вийшов на роботу після тижневої перерви. Увечері подзвонив дружині і сказав, що більше не хоче і не може працювати в музеї. Відтоді його ніхто не бачив.
У Мінську сьогодні відбулася акція на підтримку Шишмакова. На неї вийшли співробітники Національного художнього музею Білорусі та Національного історичного музею. Вони висловили солідарність з усіма білорусами, які пропали до і після виборів
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Вибачати чи ні.
А в світу свої проблеми.
не факт, правда, что 92 пропавших это полная информация, о ком то могут просто еще не знать.
гбистам ордена с медальками
тем, кто не прогнулся - река неман.
Защищает Лукашенко сейчас и командир "эскадронов смерти". За ними за 26 лет тысячи смертей, пропавших без вести - они просто так не уйдут. Ждет Гаага. Они понимают только закон силы.
Дааа, в Центре Европы - Северная Корея.
Вы что, не знаете, что люди в Беларуси исчезали и раньше, тогда, когда силовики были, как Вы пишете, были под контролем?
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
Бацька взагалі не в курсі, що там роблять номінально "його" силовіки, а по факту керовані з москви.
Так само і у нас