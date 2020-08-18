Путін у 2016 році санкціонував хакерські атаки на мережі, пов'язані з Демократичною партією США, - доповідь комітету Сенату

Президент РФ Володимир Путін в 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі і рахунки, пов'язані з Демократичною партією США.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив у вівторок комітет Сенату з розвідки.

Сайт WikiLeaks грав одну з ключових ролей в російських зусиллях, спрямованих на втручання у вибори в США в 2016 році і, найімовірніше, знав, що допомагає розвідці РФ, говориться в доповіді комітету.

Згідно з доповіддю, колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з представниками Росії, в тому числі з мільярдером Олегом Дерипаскою до, під час і після виборів 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським

Віцеголова комітету, демократ Марк Уорнер сказав, що доповідь вказує на "неймовірні" контакти між командою Трампа і російськими агентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з розвідки Сенату США схвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори-2016

Нагадаємо, в березні 2019 року команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Спецпрокурора звільнили.

У липні Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.

У листопаді Мін'юст США оприлюднив інфорацію, що керівник передвиборного штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за зломом серверів Демократичної партії США.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.