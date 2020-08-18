Путін у 2016 році санкціонував хакерські атаки на мережі, пов'язані з Демократичною партією США, - доповідь комітету Сенату
Президент РФ Володимир Путін в 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі і рахунки, пов'язані з Демократичною партією США.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив у вівторок комітет Сенату з розвідки.
Сайт WikiLeaks грав одну з ключових ролей в російських зусиллях, спрямованих на втручання у вибори в США в 2016 році і, найімовірніше, знав, що допомагає розвідці РФ, говориться в доповіді комітету.
Згідно з доповіддю, колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з представниками Росії, в тому числі з мільярдером Олегом Дерипаскою до, під час і після виборів 2016 року.
Віцеголова комітету, демократ Марк Уорнер сказав, що доповідь вказує на "неймовірні" контакти між командою Трампа і російськими агентами.
Нагадаємо, в березні 2019 року команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Спецпрокурора звільнили.
У липні Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.
У листопаді Мін'юст США оприлюднив інфорацію, що керівник передвиборного штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за зломом серверів Демократичної партії США.
Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.
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- кацапомразь и оккупант генерал-майор Гладких МО РФ, советник при президенте Ассаде, ранее занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае,
- командующий нацобороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными(воевал на стороне Ассада),
- трое офицеров и переводчиков из свиты, получили ранения различной степени..
смерть расиянским оккупантам и их прихвостням!