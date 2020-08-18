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Новини Втручання у вибори в США
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Путін у 2016 році санкціонував хакерські атаки на мережі, пов'язані з Демократичною партією США, - доповідь комітету Сенату

Путін у 2016 році санкціонував хакерські атаки на мережі, пов'язані з Демократичною партією США, - доповідь комітету Сенату

Президент РФ Володимир Путін в 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі і рахунки, пов'язані з Демократичною партією США.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив у вівторок комітет Сенату з розвідки.

Сайт WikiLeaks грав одну з ключових ролей в російських зусиллях, спрямованих на втручання у вибори в США в 2016 році і, найімовірніше, знав, що допомагає розвідці РФ, говориться в доповіді комітету.

Згідно з доповіддю, колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з представниками Росії, в тому числі з мільярдером Олегом Дерипаскою до, під час і після виборів 2016 року.

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Віцеголова комітету, демократ Марк Уорнер сказав, що доповідь вказує на "неймовірні" контакти між командою Трампа і російськими агентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з розвідки Сенату США схвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори-2016

Нагадаємо, в березні 2019 року команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Спецпрокурора звільнили.

У липні Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.

У листопаді Мін'юст США оприлюднив інфорацію, що керівник передвиборного штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за зломом серверів Демократичної партії США.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

вибори (6727) путін володимир (24234) США (23632) Сенат США (616)


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Топ коментарі
+7
сегодня в Сирии, около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора, где проводилась инспекционная проверка, были уничтожены путем подрыва фугаса:
- кацапомразь и оккупант генерал-майор Гладких МО РФ, советник при президенте Ассаде, ранее занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае,
- командующий нацобороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными(воевал на стороне Ассада),
- трое офицеров и переводчиков из свиты, получили ранения различной степени..

смерть расиянским оккупантам и их прихвостням!
Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената - Цензор.НЕТ 9227
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18.08.2020 19:39 Відповісти
+3
Интересно у Байдена хорошая память
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18.08.2020 19:28 Відповісти
+3
женераль всьо
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18.08.2020 19:40 Відповісти
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Ну и что - ему за это ни чего не будет ...
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18.08.2020 19:25 Відповісти
другими словами, провели вместо американцев выборы по своему сценарию..
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18.08.2020 19:27 Відповісти
Интересно у Байдена хорошая память
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18.08.2020 19:28 Відповісти
У Байдена не тільки гарна пам*ять, але і знання цього питання і борг перед русошвайне за бруд, які вони на нього вилили разом із поліцаями з України.
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18.08.2020 19:59 Відповісти
Ну з шестерками тут такое дело,-совпадение.А вот если присмотреться до медведя единоросов-то внутри козел,символ Бафомета.
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18.08.2020 19:44 Відповісти
тому Трампу конче треба зустрітися із ****** до виборів
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18.08.2020 19:35 Відповісти
А шож Трамп помогает Украине з вооружением?
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18.08.2020 19:39 Відповісти
сегодня в Сирии, около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора, где проводилась инспекционная проверка, были уничтожены путем подрыва фугаса:
- кацапомразь и оккупант генерал-майор Гладких МО РФ, советник при президенте Ассаде, ранее занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае,
- командующий нацобороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными(воевал на стороне Ассада),
- трое офицеров и переводчиков из свиты, получили ранения различной степени..

смерть расиянским оккупантам и их прихвостням!
Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената - Цензор.НЕТ 9227
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18.08.2020 19:39 Відповісти
женераль всьо
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18.08.2020 19:40 Відповісти
Надеюсь госдеп прищючит ботоксную крису .
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18.08.2020 22:36 Відповісти
Хто фінансує антіфу в США, яка нападає на всіх кого не встигли оболванити ЗМІ, що продалися демократичній партії ? Відповідь ясна - антіфу фінансує росія.
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18.08.2020 23:03 Відповісти
 
 