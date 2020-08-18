У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено старшого військового радника, генерал-майора В'ячеслава Гладких
У Сирії ліквідовано російського генерал-майора.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Це сталося при підриві саморобного вибухового пристрою поряд з колоною російських військовослужбовців під містом Дейр-ез-Зор.
Бомба спрацювала на узбіччі дороги, коли російська автоколона поверталася після проведення гуманітарної акції поблизу Дейр ез-Зора.
"Під час евакуації і надання медичної допомоги від отриманих важких поранень загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майора", - йдеться в повідомленні.
Також видання стверджує, що загиблий - генерал-майор В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії, служив у Забайкальському краї. На сайті Кремля в 2016 році ім'я В'ячеслава Гладких з'явилося в указі президента про присвоєння військових звань.
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У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що при підриві ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.
За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався при поверненні російської автоколони в 15 км від міста Дейр ез-Зор.
Загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі "військового радника".
Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.
Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.
чем больше подохнет кацапоского рогатого скота, тем быстрей наступит мир.
Да и хрен-то с ним или с другим.
Положили его в гроб,
И хрен ему в грязный рот
Закопали на помойке его гроб,
Ну и два хрена ему в вонючий рот.
край дороги -
видно руки, видно ноги,
видно роги.
Поховали москаля
як собаку -
видно руки, видно ноги,
видно "вухо"...
еще на одну кацапскую мразь меньше ))))
что ж тебе кацапскому ублюдку дома не сиделось?нефиг шастать)))
земля тебе козлорылый железобетоном!!!!
там где кацапская мразь, там везде смерть и грязь.