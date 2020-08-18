У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено старшого військового радника, генерал-майора В'ячеслава Гладких

У Сирії ліквідовано російського генерал-майора.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Це сталося при підриві саморобного вибухового пристрою поряд з колоною російських військовослужбовців під містом Дейр-ез-Зор.

Бомба спрацювала на узбіччі дороги, коли російська автоколона поверталася після проведення гуманітарної акції поблизу Дейр ез-Зора.

"Під час евакуації і надання медичної допомоги від отриманих важких поранень загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майора", - йдеться в повідомленні.

Також видання стверджує, що загиблий - генерал-майор В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії, служив у Забайкальському краї. На сайті Кремля в 2016 році ім'я В'ячеслава Гладких з'явилося в указі президента про присвоєння військових звань.

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