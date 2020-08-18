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Новини Революція в Білорусі
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МВС Білорусі стверджує, що за ґратами залишаються 44 учасники акцій протесту

МВС Білорусі стверджує, що за ґратами залишаються 44 учасники акцій протесту

Під адміністративним арештом залишаються 44 учасники акцій протесту проти фальсифікації результатів виборів президента.

Про це повідомила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нразі в місцях тримання затриманих територіальних ОВС республіки залишаються 44 адміністративно заарештованих за участь в несанкціонованих масових заходах", - написала Чемоданова в телеграмі.

За словами Чемоданової, списки цих осіб розміщені на інформаційних стендах або біля входу в вищевказані установи.

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"Зокрема, в ЦІП ГУВС Мінміськвиконкому перебуває 6 громадян, з якими проводяться необхідні слідчі дії. Інформація про зазначених осіб розміщена при вході в будівлю центру", - заявила представниця МВС.

арешт (2540) Білорусь (7987) СІЗО (732)


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Это минус на минус дают плюс, а враньё на вранье ну никак не сделают правды.
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18.08.2020 19:42 Відповісти
а сколько камер по 44 за решеткой в каждой нельзя ли спросить?
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18.08.2020 19:46 Відповісти
МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста - Цензор.НЕТ 6092
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18.08.2020 19:47 Відповісти
Где 70 пропавших людей? Замордовали, что нельзя даже тела показать?
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18.08.2020 19:47 Відповісти
Наявність таких політв'язнів доводить, що зараз Бєларусь є тоталітарною колонією москви.
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18.08.2020 19:47 Відповісти
Алі,а якщо взяти загальну картину і порівняти з Україною.То хіба в нас краще? Ви зачіпіться з якимось олігархом,чи з іншим бандитом.Те що ми можемо в інтернеті писати нічого не дає.Це ж не докази в суді.А наркомафія в нас є,а в Білорусі немає.В нас масово продають наркоти нові,такі як солі і всім пофіг.Зараз ще й поліцейське свавілля повернулося.Давайте порівняємо безкарні злочини на мільйон людей,з Білорусією,в нас в рази їх більше.Якби ми були вже як Польща,тоді би можна було щось казати.
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18.08.2020 20:20 Відповісти
МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста - Цензор.НЕТ 6922
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18.08.2020 19:50 Відповісти
https://twitter.com/poberailo

https://twitter.com/poberailo Sasha Poberailo https://twitter.com/poberailo @poberailo https://twitter.com/poberailo/status/1293791258545139712 13 авг.

Достатньо подивитися фото і відоси - і все стає зрозумілим.
Кремлівські використовують Білорусь як і майданчик по навчанню для придушення бунту.
Котрий в РФ назріває
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18.08.2020 20:05 Відповісти
 
 