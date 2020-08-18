МВС Білорусі стверджує, що за ґратами залишаються 44 учасники акцій протесту
Під адміністративним арештом залишаються 44 учасники акцій протесту проти фальсифікації результатів виборів президента.
Про це повідомила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нразі в місцях тримання затриманих територіальних ОВС республіки залишаються 44 адміністративно заарештованих за участь в несанкціонованих масових заходах", - написала Чемоданова в телеграмі.
За словами Чемоданової, списки цих осіб розміщені на інформаційних стендах або біля входу в вищевказані установи.
"Зокрема, в ЦІП ГУВС Мінміськвиконкому перебуває 6 громадян, з якими проводяться необхідні слідчі дії. Інформація про зазначених осіб розміщена при вході в будівлю центру", - заявила представниця МВС.
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