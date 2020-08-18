Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі

У білоруської опозиції не виключили участі України в політичному розв'язанні кризи в країні.

"Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань українсько-російського порядку, чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі", - заявив журналістам в Мінську ексдипломат і колишній міністр культури Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив рівне доброзичливе ставлення білоруської опозиції до всіх країн-сусідів. "Для нас важливі всі сусіди, важливою є Україна, це великий торговельний партнер, важливі і всі інші партнери", - сказав Латушко.

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