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Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі
У білоруської опозиції не виключили участі України в політичному розв'язанні кризи в країні.
"Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань українсько-російського порядку, чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі", - заявив журналістам в Мінську ексдипломат і колишній міністр культури Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив рівне доброзичливе ставлення білоруської опозиції до всіх країн-сусідів. "Для нас важливі всі сусіди, важливою є Україна, це великий торговельний партнер, важливі і всі інші партнери", - сказав Латушко.
Топ коментарі
+16 Тетяна Тать
показати весь коментар18.08.2020 20:11 Відповісти Посилання
+13 Small Jerboa
показати весь коментар18.08.2020 20:08 Відповісти Посилання
+13 Топ Ган
показати весь коментар18.08.2020 20:12 Відповісти Посилання
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Бубочка там на "урегулирует"...
Пусть у ЕС голова болит по этому вопросу.
https://twitter.com/Jozef_F_Forkos
Jozef.F.Forkos
@Jozef_F_Forkos
Там замес русни по всім параметрам.
Тільк тре враховувати, що русня провокує обидві сторони.
Фсбшна опозиція-русня. Хитрожопий Лука -також (%на 80).
Лідерів нема, бо засцяли.
Знову "шахова вилка"
***** не пробачить Лукашу перемовини по "трикутнику".
Признавать ли белорусские "выборы" или нет.
И тот и тот вариант слишком стремный и пугает Бубочку вплоть до недержания мочевого пузыря.
А то, еще ничего не достигли, а уже начинаете должности делить.
Там люди всю свою жизнь жили при диктатуре: диктатура совка сменилась диктатурой Лукашенко.
Они всегда и во всем поддерживали рашку и для кацапов они свои.
Их экономика большей частью ориентирована на рашку.
Вы хотите что бы свершилось чудо и белорусы заговорили о европейских ценностях?
Этого не будет, по крайней мере сразу.
и судя по фотке это были ПРОТЕСТУЮЩИЕ...
а один беларус мне сказал "так у вас же на майдане фашисты были, а мы за честное голосование и без насилия выступаем"...
раша тв страшная сила
А учитывая то, что оппозиция прокацапская, смахивает на провокационную замануху. Мы что, авторитетнее немцев или амеров?
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
Поёт он , ксати , лучше , чем думает головой !