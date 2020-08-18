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Новини Революція в Білорусі
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Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі

Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі

У білоруської опозиції не виключили участі України в політичному розв'язанні кризи в країні.

"Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань українсько-російського порядку, чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі", - заявив журналістам в Мінську ексдипломат і колишній міністр культури Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив рівне доброзичливе ставлення білоруської опозиції до всіх країн-сусідів. "Для нас важливі всі сусіди, важливою є Україна, це великий торговельний партнер, важливі і всі інші партнери", - сказав Латушко.

Також читайте: Білоруська опозиція заявляє, що не має наміру сваритися з Москвою

Білорусь (7987) перемовини (3027)


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Топ коментарі
+16
дивная страна, где даже оппозиция = вата...
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18.08.2020 20:11 Відповісти
+13
Бубочка до сих пор не может определиться:
Признавать ли белорусские "выборы" или нет.
И тот и тот вариант слишком стремный и пугает Бубочку вплоть до недержания мочевого пузыря.
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18.08.2020 20:08 Відповісти
+13
...не, сябры, лучше не связывайтесь...
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 1078
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18.08.2020 20:12 Відповісти
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Если они будут так жевать сопли, то урегулировать ничего не придётся
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18.08.2020 20:03 Відповісти
Не,ща выйду в своем городе,на свой майдан...и призову "рашизм,помаги им с мозгами...урегулировать...мирно...
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18.08.2020 20:52 Відповісти
У нас уже есть минские"договорённости" . Спасибо , не надо .
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18.08.2020 20:04 Відповісти
А генералы КГБ Гундяевы нас охмурить могут ? ))
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18.08.2020 20:30 Відповісти
И ***** ботоксовичу!
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18.08.2020 20:48 Відповісти
Нафиг-нафиг-нафиг!
Бубочка там на "урегулирует"...
Пусть у ЕС голова болит по этому вопросу.
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18.08.2020 20:04 Відповісти
НАдА сивоху туда направить !
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18.08.2020 20:06 Відповісти
У Сивохи недержание !
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18.08.2020 20:35 Відповісти
Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі - Цензор.НЕТ 3942
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18.08.2020 20:58 Відповісти
Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі - Цензор.НЕТ 4419Фуйлобацька теж уже підмочився, скоро стане бомжом.
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18.08.2020 22:16 Відповісти
https://twitter.com/Jozef_F_Forkos
https://twitter.com/Jozef_F_Forkos

Jozef.F.Forkos

@Jozef_F_Forkos


Там замес русни по всім параметрам.
Тільк тре враховувати, що русня провокує обидві сторони.
Фсбшна опозиція-русня. Хитрожопий Лука -також (%на 80).
Лідерів нема, бо засцяли.
Знову "шахова вилка"
***** не пробачить Лукашу перемовини по "трикутнику".
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18.08.2020 20:06 Відповісти
Федерасты не раз хвастались,что раскрыли технологии "цветных" революций Запада.И их очень обижало,что Западу можно, а им нет.А тут такой случай предоставился!
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18.08.2020 20:24 Відповісти
Кравчук допоможе.Він уже один безпековий меморандум підписав.
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18.08.2020 20:07 Відповісти
А регулятором будет заопзжопу??? или просто вата адиннарот
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18.08.2020 20:07 Відповісти
Медведчук?
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18.08.2020 20:08 Відповісти
Бубочка до сих пор не может определиться:
Признавать ли белорусские "выборы" или нет.
И тот и тот вариант слишком стремный и пугает Бубочку вплоть до недержания мочевого пузыря.
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18.08.2020 20:08 Відповісти
Ждет шифровки из центра,а может уже получил ,но несмог расшифровать...
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18.08.2020 20:27 Відповісти
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 3419
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18.08.2020 20:08 Відповісти
А не один ли хрен, что допускает оппозиция, если важно, что допускает Лука?
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18.08.2020 20:10 Відповісти
Сябри, у вас вибухи, пожежі підтоплення були? Ні ? Ну тоді запросіть до себе Зє НЄЧМОЛОХА!
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18.08.2020 20:10 Відповісти
А в беларусьоборонпром Свинарчука с сыном.
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Вы бы господа более активно подошли к вопросу проведения повторных выборов.
А то, еще ничего не достигли, а уже начинаете должности делить.
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18.08.2020 20:10 Відповісти
дивная страна, где даже оппозиция = вата...
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18.08.2020 20:11 Відповісти
Что вы от них хотите?
Там люди всю свою жизнь жили при диктатуре: диктатура совка сменилась диктатурой Лукашенко.
Они всегда и во всем поддерживали рашку и для кацапов они свои.
Их экономика большей частью ориентирована на рашку.
Вы хотите что бы свершилось чудо и белорусы заговорили о европейских ценностях?
Этого не будет, по крайней мере сразу.
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18.08.2020 20:23 Відповісти
да у меня как-то все вопросы отпали, когда я посмотрела на беларусов, идущих бороться за правду под лозунгом "мы не овцы, мы не майданутые!"
и судя по фотке это были ПРОТЕСТУЮЩИЕ...
а один беларус мне сказал "так у вас же на майдане фашисты были, а мы за честное голосование и без насилия выступаем"...
раша тв страшная сила
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18.08.2020 20:35 Відповісти
Базару нет - примем на правах автономной республики..
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18.08.2020 20:11 Відповісти
...не, сябры, лучше не связывайтесь...
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 1078
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18.08.2020 20:12 Відповісти
Дурницю зморозили, кловани вам наугурелюють, ще 26 років видихати будете.
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18.08.2020 20:14 Відповісти
нахер вы нам всрались, раз"буйтесь сами!
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18.08.2020 20:14 Відповісти
Теперь эти "тряпки", неотъемлемая часть лукашенковских митингов.

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 5878
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18.08.2020 20:16 Відповісти
А вот это уже совсем нехорошо....
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18.08.2020 20:18 Відповісти
Де бульба там і колорадос, раби, підніжки, грязь мацкви.
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18.08.2020 22:21 Відповісти
У Бєларусі нема чого робити українцям, бо Лука і опозиція є однаковими рабами *****.
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18.08.2020 20:19 Відповісти
Не бачу ані російських триколорів, ані колорадок, ані скрєпних слоганів на мітингах опозиції. Бачу все те на зібраннях лукашистів. Вгадай з одного разу, хто там чий раб.

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 4550
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18.08.2020 20:28 Відповісти
Вгадав. Лука і опози ця раби *****, що підтверджено їхніми словами.
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18.08.2020 20:37 Відповісти
Якими словами? Про те, що хочуть підтримувати економічні зв'язки і з ЄС, і з Росією, оскільки економіка РБ уже нерозривно пов'язана з економікою РФ? І де тут прояв ************? *****, який рано чи пізно здохне, - не Росія. З якою Україна, до речі, теж торгувала й торгує на ура. Не вгадав.
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18.08.2020 20:59 Відповісти
От якщо вони, коли прийдуть до влади, переймуть путінську ідеологію, привітають у себе русский мір, зроблять російську єдиною державною, визнають Крим де-юре російським і попросяться до складу РФ, тоді й поговоримо про «рабів *****». А допоки на те немає жодних ознак, то й говорити нема про що.
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18.08.2020 21:06 Відповісти
Примитивний погляд на складні й дуже непрості розклади .
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18.08.2020 20:55 Відповісти
Это всё равно, что пытаться найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
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18.08.2020 20:19 Відповісти
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 3056
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18.08.2020 20:22 Відповісти
Саня з Тіхановською йдіть геть.
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18.08.2020 20:38 Відповісти
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

А учитывая то, что оппозиция прокацапская, смахивает на провокационную замануху. Мы что, авторитетнее немцев или амеров?
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18.08.2020 20:22 Відповісти
Потрiбен "цап вiдбувайло" ,якщо щось пiде не так?
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18.08.2020 20:33 Відповісти
Брест, Пінськ, Гомель це Україна пора повертати території.
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18.08.2020 22:24 Відповісти
Наш клоун там так отрегулируе, что белорусы 100 лет обижаться будут.
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18.08.2020 20:31 Відповісти
Сьогодні чи завтра в Мінськ прилітає *****. Борт феесбешників вже приземлився.
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 20:33 Відповісти
Сябры,шукайте хутчiш того робiтника заводу,що кричав "пошел на ...!" на мiтингу Луки😉
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18.08.2020 20:40 Відповісти
Надо туты Сивохо послать - споёт и станцует !

Поёт он , ксати , лучше , чем думает головой !
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18.08.2020 20:53 Відповісти
Україна може надати готель де переговори про врегулювання провести.
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18.08.2020 21:01 Відповісти
Зеленского только не пускайте на это "участие". Он же все списки оппозиции сольет в Кремль.
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18.08.2020 21:07 Відповісти
народ, поднимаемся, , так понял и нас зе, ***** сдерживает!!!
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18.08.2020 21:25 Відповісти
Зачем вам посредник в переговорах с путиным?, договаривайтесь лучше на прямую, если вам это действительно надо.
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18.08.2020 22:05 Відповісти
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси, а Оппозиция в Гомеле допускает участие Москвы .
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19.08.2020 00:29 Відповісти
Друзья, у Вас есть возможность отвесить оплеуху сами знаете кому и поддержать белорусов. Есть пример Гуайдо. Так там выборов то не было. Что я предлагаю. Нужно заблокировать корсчета гос. банков. Прежде всего в долларах США. Поэтому собирайтесь у здания своего правительства, к посольства США и стран евросоюза. Требование одно - заблокировать корсчета Беларусбанка и Агропромбанка. Это в первую очередь. Именно в этих банках получают зп все чиновники и силовики. ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
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19.08.2020 10:09 Відповісти
Друзья, у Вас есть возможность отвесить оплеуху сами знаете кому и поддержать белорусов. Есть пример Гуайдо. Так там выборов то не было. Что я предлагаю. Нужно заблокировать корсчета гос. банков. Прежде всего в долларах США. Поэтому собирайтесь у здания своего правительства, к посольства США и стран евросоюза. Требование одно - заблокировать корсчета Беларусбанка и Агропромбанка. Это в первую очередь. Именно в этих банках получают зп все чиновники и силовики. ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
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19.08.2020 10:11 Відповісти
 
 