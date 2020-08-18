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Ми не нарощуємо військові сили біля кордонів із Білоруссю, - генсек НАТО Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 серпня заявив, що Альянс не нарощує свої сили на кордонах з Білоруссю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
При цьому після телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою він зазначив, що в НАТО готові до захисту своїх союзників.
"Мінськ має продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не становить загрози і не нарощує військові сили в регіоні. Ми, як і раніше, пильні і готові захищати всіх союзників", - підкреслив Столтенберг.
Топ коментарі
+11 multissstar .
показати весь коментар18.08.2020 20:36 Відповісти Посилання
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+8 peremoga ua
показати весь коментар18.08.2020 20:39 Відповісти Посилання
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для чего генсек в нато нужен? он для польши или чехии указ, а для франции англии или сша просто придурок который всё комментирует.
ссылку дай несли просто дебил! который не в теме
На читай, если читать умеешь.
[ Фото ]
Реальные факты изнасилований девушек в Окрестина и других СИЗО в период с 9 по 13 августа подтверждены. Есть надежные и проверенные свидетельства девушек (в возрасте от 16 лет) и женщин, а также работающих с ними психологов и профильных врачей, хирургов и гинекологов. Изнасилования осуществлялись представителями силовых структур и сотрудниками этих «концлагерей». У одной из изнасилованных зафиксирован разрыв шейки матки.
Пока далеко не все пострадавшие готовы рассказывать о них публично. Сейчас с ними работают врачи и психологи - для снятия паники, бессилия и чувств вины.
Кажется, нам еще только предстоит узнать всю правду о масштабах насилия и беззакония, развернувшихся в Беларуси в эти дни. И нам сейчас очень важно сохранить свидетельства для наказания виновных. Представьте, что ваших жен или дочерей насилуют те, кто должен их защищать. И сможете ли вы дальше жить в такой стране?
Для того, чтобы законность вернулась как можно скорее, мы обязаны наращивать забастовки и протесты, другого пути просто нет.
Захватить весь МИР задача чЛенинской Мировой революции МАРКСА Энгельса...
захватили БАРАНы мирового ПРОЛЕТАЙрята?
советское дерьмо НАТО не нужно даже за 2 копейки Брежнева...
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⚡️Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолёт спецсвязи, предназначенный для полёта по кругу вокруг определённых точек во время выездных визитов первых лиц РФ.
Скриншоты: Radarbox, Flightradar.