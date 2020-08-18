Ми не нарощуємо військові сили біля кордонів із Білоруссю, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 серпня заявив, що Альянс не нарощує свої сили на кордонах з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

При цьому після телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою він зазначив, що в НАТО готові до захисту своїх союзників.

"Мінськ має продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не становить загрози і не нарощує військові сили в регіоні. Ми, як і раніше, пильні і готові захищати всіх союзників", - підкреслив Столтенберг.

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